El gobierno de Collboni evita pedir el traslado de la Jefatura de Policía de Via Laietana a la Verneda en Barcelona

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha evitado comprometerse a pedir al Gobierno que la Jefatura Superior de Policía de Catalunya se traslade al complejo policial de la Verneda o a otras dependencias que el Ministerio del Interior tiene en la ciudad, como reclaman Esquerra, Bcomú y Junts.

Para ello el grupo socialista se ha abstenido este martes cuando la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes ha aprobado con la amplia mayoría que suman estos grupos una propuesta de ERC que le insta a que lo haga para evitar que el edificio de la actual Jefatura de Via Laietana tenga que compatibilizar la función como lugar de memoria democrática con los usos policiales y "facilitar así su resignificación única en centro de memoria y documentación sobre la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas".

El acuerdo también contempla que el Ayuntamiento de Barcelona se adhiera al manifiesto 'Llamamiento internacional' para convertir la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, 43 de Barcelona en centro de memoria y que el gobierno municipal comunique este apoyo a la Plataforma Via Laietana 43, impulsora de la iniciativa.

"Consideramos que el traslado ha de ser una decisión que ha de tomar el Ministerio (Interior) y a los espacios que decida el ministerio", ha argumentado el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, para explicar que los socialistas no apoyasen la iniciativa a pesar de estar "de acuerdo de manera genérica" con la propuesta.

Usos no compatibles

En concreto, Marcé ha calificado de "obvio" que el edificio de la comisaría de Via Laietana "ha de ser un espacio de memoria" y en que "no es compatible que sea un espacio de memoria y de la policía", pero ha considerado "que esta conversión no presupone que el traslado se pueda hacer de manera inmediata".

El concejal ha insistido en el compromiso del gobierno del alcalde Jaume Collboni con este proyecto y asegurado que está asumiendo las responsabilidades que le tocan y, "de manera diplomática", haciendo el trabajo necesario para resolver la situación.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que se encontrarán las soluciones adecuadas y definitivas "en el contexto nueva Via Laietana".

El acuerdo se ha tomado con los votos a favor de Junts, BComú y ERC, la abstención del PSC y los votos en contra del PP y Vox.

El concejal de Esquerra, Jordi Castellana, ha calificado los argumentos esgrimidos por el concejal para la abstención socialista de "excusas de mal pagador" y ha puesto en valor que "reiteradamente haya una mayoría democrática en este ayuntamiento para reivindicar este espacio de memoria, justicia y reparación".