Los floristas esperan vender siete millones de rosas en toda Catalunya este Sant Jordi

Las previsiones para este Sant Jordi auguran una jornada de éxito para los floristas. Las comandas que están recibiendo tanto los mayoristas como los minoristas permiten esperar que este año se superen las siete millones de rosas vendidas en toda Catalunya. Son 200.000 más que el año pasado y un millón más que en 2023, cuando la diada cayó en domingo y las ventas no pasaron de las seis millones. Tan solo se ha rebasado la cifra de las siete millones de rosas vendidas el 2019, el último año antes de la pandemia.

El sector apoya estas previsiones en el hecho de que los catalanes están cambiando de tendencia respecto a la tradición. Ya no solo se regalan rosas a familiares o a la pareja, sino también a compañeros de trabajo, amigos o para decorar la casa. Además, se ha observado que los últimos años es más habitual que a la pareja se le regale un ramo de rosas en lugar de una sola para que su regalo destaque por encima de los demás.

La producción nacional, nula

Una vez más, el número de rosas producidas en España será irrisorio. De hecho, el 100% de las flores que se vendan este año serán de origen extranjero, según las predicciones de Mercabarna-Flor, que espera vender este año 2.300.000 rosas. En concreto, según el mercado mayorista, el 68% de las rosas que se distribuyan durante la diada serán de Colombia, el 22% de Ecuador y el 10% de los Países Bajos.

En una rueda de prensa, Miquel Batlle, el presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-flor, ha asegurado que la caída de la producción nacional de rosa se consumó “gradualmente durante la pandemia”. “Las tierras están agotadas, falta relevo generacional y se necesita mucha tierra para producir: si todas las rosas se tuvieran que cultivar en el Maresme, toda la comarca tendría que estar plantada”, ha explicado Batlle. “Más allá de algún payés nostálgico, ya no hay rosa nacional”, ha sentenciado.

Barcelona, 15 de abril de 2024. El presidente de Mercabarna y concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls y el presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-flor, Miquel Batlle hablan de las previsiones para Sant Jordi / Macarena Pérez / EPC

El precio y los colores se mantienen

Por lo que respecta al precio de uno de los símbolos claves de la diada de Sant Jordi, Batlle ha asegurado que “a partir de cinco euros” se podrán comprar rosas de todo tipo. Los precios se mantienen, pues, estables. Eso sí, habrá un ligero aumento del precio en las rosas de tallo largo debido al temporal que ha azotado durante semanas Ecuador y Colombia, que además de dificultar el crecimiento de las flores ha dado bastante "dolores de cabeza" a los encargados de la logística. "Tienen mucho mérito", ha asegurado Batlle, que ha explicado que este año las rosas han llegado a Catalunya pasando por Miami y Amsterdam porque el aeropuerto de Bogotá estaba colapsado por la lluvia. En cuanto a colores, se calcula que el 80% de las rosas vendidas serán rojas, la mayoría de la variedad 'Freedom', y que del 20% restante destacaran las rosas amarillas y blancas.

El presidente de Mercabarna y concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, también presente en la rueda de prensa, ha defendido que Sant Jordi "es posiblemente la tradición más hermosa que tenemos en este país" y ha querido destacar que varios países extranjeros han empezado a pedir ramos de rosas para el 23 de abril. En concreto, Valls ha asegurado que "algunas personas y compañías de Alemania y Japón han empezado a pedir" rosas, algo "simbólico" pero que demuestra el atractivo internacional de la diada. "Lo han querido incorporar sencillamente porque creen que es hermoso, y las cosas hermosas normalmente se copian", ha defendido.

Josep Reig, mayorista, prepara las rosas para Sant Jordi / Macarena Pérez

El día más importante para el sector

Sant Jordi seguirá siendo, con diferencia, el día más importante del año para la venta de rosas. Mercabarna-Flor calcula que durante la diada se venden el 30% del total de rosas que se comercializan durante todo el año en Catalunya. Son días intensos, pues, para mayoristas como Josep Reig, que lleva 50 años en el negocio. "La campaña de Sant Jordi es muy corta por la durabilidad de la rosa", ha explicado Reig que asegura que hoy ha empezado a recibir las flores que distribuirá justo antes de la diada. "Estamos contentos porque trabajo tenemos", ha sentenciado.

No solo los mayoristas tienen mucha faena entre sus manos estas semanas. También las artistas florales, como Rosa Valls, dedican sus jornadas a adornar las rosas que se regalarán durante la diada. Valls ha explicado que "ya no hay bolsas de plástico, y se mira que junto a la rosa siempre haya siempre una espiga y que el envoltorio esté hecho de verdes", como hojas. Valls, que es la directora de la escuela de arte floral de Mercabarna-Flor, también ha señalado que están en auge los envoltorios elaborados con papel decorativo biodegradable y que el perfil de los floristas ha cambiado en los últimos años. "Antes los floristas venían por tradición familiar, y ahora la mayoría son gente de 35-40 años que siempre han disfrutado de las flores pero que no se han podido dedicar a ellas hasta ahora", ha explicado.

Rosa Valls, directora de la escuela de arte floral de Mercabarna-flor, preparando rosas para Sant Jordi / Macarena Pérez

Tampoco le falta trabajo a Michaela Schmidt, la responsable de SuportFloral. En esta tienda, que se dedica a elaborar complementos para las flores, se trabaja por lo general con papel elaborado en Girona, aunque la alta demanda le hace tener que recorrer eventualmente a otro tipo de materiales. "Trabajo con papel de Francia y, cuando se necesita una cantidad muy grande, con plástico de polietileno reciclado", explica Schmidt. Además, muchos de los modelos, que diseña la propia empresa, incorporan en el cucurucho de la rosa "flores secas" que permiten alargar la vida útil del envoltorio.