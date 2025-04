Barcelona debatirá en mayo retos de los contenedores inteligentes como el turismo o las averías

El Ayuntamiento de Barcelona continúa con su periplo para desplegar los contenedores de basura inteligentes en la ciudad. El primer paso fue la creación de un grupo de trabajo entre el gobierno de Jaume Collboni y la oposición para impulsar una prueba piloto en cuatro zonas aún por determinar. El segundo ha sido visitar cuatro ciudades catalanas que ya disponen de este sistema. Este mayo llegará el tercero, con el debate de las conclusiones que se han extraído de estas reuniones. Una etapa que pondrá encima de la mesa los retos que genera un cambio de paradigma de tal envergadura. Entre ellos se encuentra cómo usarán los turistas estos contenedores, la gestión de las averías y lograr un sistema de bonificación que sea ágil.

El proceso planteado para consensuar cómo se extenderá este modelo de contenedores avanza al ralentí. Se trata de depósitos cerrados que sólo se abren con una tarjeta o un llavero personalizados, para que el sistema sepa quién está depositando residuos y pueda premiar a quien más recicla.

Su implementanción comporta cierta complejidad en una ciudad tan grande y densa como Barcelona. Por eso, el objetivo del grupo de trabajo, que se creó y reunió por primera vez el 21 de enero, es pactar un despliegue con las máximas garantías técnicas y unidad política posibles.

Visitas telemáticas y con poco quorum

Cerca de tres meses después de la primera y única reunión, el consenso parece lejos de alcanzarse. Las visitas a los cuatro municipios escogidos -Sant Just Desvern, Manresa, Granollers y la Seu d'Urgell- empezaron sin 'quorum'. A la primera sólo acudió ERC junto a los técnicos del consistorio. El resto de partidos alegaron distintos motivos por no haber asistido a la visita. Visto el poco éxito de asistencia, se decidió que las tres restantes se celebrarían de forma telemática y no solo la de la Seu d'Urgell, la única que inicialmente iba a hacerse a distancia.

Poder participar en las reuniones de manera virtual facilitó la asistencia a las siguientes. Aun así, la única en la que han participado todos los grupos (Junts, BComú, ERC y PP) fue la de Manresa. En la de Granollers sólo volvió a asistir ERC y en la de la Seu d’Urgell participaron Junts, BComú y ERC.

Los Comuns y los republicanos insisten en acelerar los trabajos para implementar los contenedores cuanto antes, dado los objetivos de reciclaje que marca la UE, y ponen en el punto de mira las problemáticas que puedan surgir. En cambio, Junts se muestra más escéptico porque cree que ninguna de estas ciudades analizadas es comparable a Barcelona. Y el PP tiene sus dudas sobre si será efectivo para toda la ciudadanía, al mismo tiempo que pide tener en cuenta los problemas que aparecen en otros municipios.

Un vecino de Sant Andreu tirando la basura en un contenedor inteligente. / Zowy Voeten / EPC

El gobierno valora la “predisposición”

El gobierno municipal valora “de manera muy positiva” todas las reuniones, que se concentraron en marzo, por la asistencia de concejales y asesores de todos los grupos, así como de los alcaldes de los diferentes municipios, y su "predisposición". Fuentes municipales explican a EL PERIÓDICO que el objetivo ha sido poder compartir conocimiento y experiencias de las localidades donde se ha implementado este sistema.

La segunda reunión del grupo de trabajo estaba prevista para el miércoles 9 de abril, pero finalmente se ha pospuesto para el próximo 6 de mayo, según ha podido saber este diario. En ella se compartirán las conclusiones de los encuentros “para continuar avanzando en la propuesta para Barcelona”, dicen las mismas fuentes.

Las averías y el control de uso

Barcelona cuenta con el precedente de Sant Andreu, donde ya hay contenedores inteligentes. Se instalaron en el marco del polémico sistema 'puerta a puerta'. Allí algunos vecinos se quejan de que se averían a menudo y que la tapa se bloquea y no puede abrirse. "El mío lleva una semana estropeado y la basura en el suelo porque la gente no puede ponerla dentro", explicó una vecina en la Audiencia Pública del distrito de este abril. Sin duda, esta es una de las cuestiones a tener en cuenta para que el sistema funcione. Según ha constatado ERC, el coste de la reparación periódica en otros municipios ha alcanzado los 1.000 euros por contenedor.

Además, si dejan de funcionar, hay el riesgo de que deje de contabilizar los usuarios que los usan, lo que también afecta al sistema de bonificación de la tasa de residuos. De este modo, es básico tener un sistema que gestione de manera óptima los datos para que quién más recicle obtenga un descuento en la tasa anual ordinaria. A todo ello se añade también la minuciosidad de instalar el cierre tecnológico en los contenedores que ya hay en las calles, la batería y la creación de las tarjetas con las que se abren.

¿Y cómo los usarán los turistas?

Una casuística vital para Barcelona, pero menos relevante en municipios más pequeños que ya tienen estos contenedores, es el uso que podrán hacer los turistas. Quien visita la ciudad no tiene por qué conocer el sistema ni disponer de una tarjeta para abrir el contenedor, lo que puede provocar que se acabe tirando basura en la calle si las alternativas no son prácticas. Es algo que puede suceder a corto plazo, según la zona en la que se decida implementar en esta prueba piloto, si es más o menos turística.

Varios turistas en el centro de Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Y, en esta línea, otra circunstancia a evitar es que los vecinos dejen la basura fuera del contenedor al encontrarlo cerrado. También que se tire la orgánica en otros contenedores que sí están abiertos o que directamente se vaya a buscar un contenedor más lejos de la zona asignada, que sí esté abierto.

Todo supondrá un esfuerzo titánico de comunicación para dar a conocer el modelo a los residentes afectados y acompañar el cambio de hábitos. Sea como sea, todo apunta a que el proceso para acordar el despliegue requerirá tanta paciencia como la propia implementación.