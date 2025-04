Los promotores de que Navas siga llamándose así recogerán firmas para la que sería la primera consulta en un barrio

La ‘segunda’ batalla de Navas, que tiene lugar en este barrio del distrito de Sant Andreu a cuenta de si su nombre debe ser cambiado por el del Torrent de la Guineu, como proponen algunos de los vecinos, es una confrontación incruenta pero intensa que se aproxima a un nuevo episodio, todavía sin fecha, que de cuajar tendrá un lugar en la historia.

Un grupo de residentes, en este caso contrarios al cambio de nombre, se dispone a recoger firmas para que se celebre una consulta en la que los vecinos en el barrio de Navas (22.000 personas en total) que sean mayores de 16 años voten a favor de mantener esa denominación o de cambiarla. El Ayuntamiento de Barcelona afirma que los promotoes deben reunir 2.000 firmas de vecinos de Navas (si bien los promotores sostienen que el consistorio les ha dicho que con 1.200 basta). Si se acaba produciendo, sería la primera consulta que celebra un barrio de Barcelona de acuerdo con el Régimen municipal de participación aprobado en 2022.

La pregunta

El punto de partida ya ha sido validado por el ayuntamiento. Ya hay una pregunta prevista, directa, sin sorpresas ni alharacas: “Ante la iniciativa presentada sobre el cambio de nombre del barrio de Navas, ¿está de acuerdo en que se mantenga el actual nombre de Navas?”.

La semana que viene, los promotores de la consulta recibirán los pliegos para recoger las firmas. Desde el momento en el que empiecen, tendrán dos meses para completar la operación de recogida, periodo que puede ampliarse otros dos meses, siempre según el consistorio. Si tienen éxito, tendrá lugar la votación, que no será vinculante, es decir, que no llevará automáticamente a que Navas siga llamándose Navas, pero que sin duda tendrá un peso que los grupos políticos no podrán ignorar.

En estos momentos, dos grupos de vecinos de Navas reman en sentido contrario, unos para que este barrio pase a llamarse Torrent de la Guineu, denominación que consideran histórica, basada en el torrente que atravesaba el barrio, viniendo del Guinardó y con destino final en el Poblenou, y los otros para que eso no suceda.

Votación en Sant Andreu

Los primeros, que tuvieron que recoger 700 votos en todo Sant Andreu para llevar el tema al pleno del distrito, y superaron el millar, han cosechado un éxito concreto aunque no completo: Sant Andreu aprobó esa modificación el 5 de marzo. Ahora falta que el pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona le dé también su luz verde para que el cambio de nombre sea una realidad. En el distrito, el cambio a Torrent de la Guineu fue aprobado por mayoría, con el voto favorable de Junts, Barcelona en Comú y ERC, que suman 11 de los 19 consejeros. El PSC y el PP se abstuvieron, y Vox votó en contra.

Pero los que quieren que Navas siga llamándose Navas tienen, según indican fuentes de grupos municipales, muchas opciones de lograrlo. Porque consigan o no convocar la consulta, la existencia de un grupo de vecinos que se ha significado en contra de cambiar ese nombre genera cierta tensión en el gobierno municipal, es decir, en el PSC.

Evitar la segunda votación

Hay dos escenarios en los que todo indicaría que Navas seguiría llamándose Navas. Uno es que la consulta se celebre y gane mantener el nombre. Difícilmente los grupos municipales podrían soslayar ese resultado, actuar como si no se hubiera producido y propiciar que el Torrent de la Guineu tome cuerpo.

El segundo escenario sería hijo del pragmatismo de la clase política: ante las dudas, ante la división, el PSC, al cabo el partido que gobierna la ciudad, está en posición de lograr que la votación definitiva que debe celebrarse en el pleno del consistorio para rebautizar el barrio no se produzca nunca.