Cuenta atrás para la nueva Via Laietana: más paseo e interés comercial a dos meses del fin de las obras

La transformación de Via Laietana era un proyecto municipal que se arrastraba mandato tras mandato sin llegar a ejecutarse y que, por su magnitud, tenía polémica asegurada. Así fue cuando el gobierno de Ada Colau anunció en 2020 su plan de reforma para esta avenida, que deja un único carril para coches sin posibilidad de subida, un carril bici, aceras el doble de anchas y cuatro zonas de estancia con más verde. Cinco años después y con cierta demora en el calendario previsto, la reforma planteada está a punto de ser una realidad.

El primer tramo desde la plaza Urquinaona hasta la plaza Antoni Maura, a la altura de la Catedral, avanza lo que será esta emblemática calle entre finales de junio y principios de julio, cuando está previsto que terminen las obras. La fase inicial empezó en este tramo en marzo de 2022 y se alargó un año y medio, hasta septiembre de 2023. Desde entonces, Via Laietana ha evolucionado hacia una calle por la que es más agradable pasear, sentarse a airearse o recorrerla con prisa en caso urgencia sin demasiado obstáculo. Sus aceras han pasado de dos metros y medio a más de cuatro metros, los comercios y la arquitectura de la calle lucen más y la velocidad de los vehículos es menor, a 30 kilómetros por hora, lo que genera un entorno más amable.

Aun así, a dos meses de su estreno, la avenida vive a dos velocidades. El tramo superior ya finalizado goza de un ambiente más tranquilo, mientras que en el tramo central e inferior, entre la plaza Antoni Maura y las de Idrissa Diallo y Correos, donde todavía se convive con el barullo de las obras y la dificultad de paso entre vallas, itinerarios alternativos para cruzar y turistas desconcertados, especialmente en Jaume I.

La Via Laietana ultima sus obras / Manu Mitru / EPC

Revisando las tareas pendientes, la zona de Jaume I ya está casi a punto: se pavimentará a principios de mayo. También está muy avanzada la transformación de la plaza de l’Àngel, que se finalizará para Semana Santa, y se están dando los últimos retoques a los ámbitos de Idrissa Diallo y Correos. El tramo de Consolat de Mar ya está finalizado y la confluencia entre el paseo de Colom e Isabel II se terminará en junio, aunque quedará la pavimentación, que se hará en julio. Ahora se trabaja en el entorno de las calles Fusteria y Àngel J.Baixeras, donde las tareas de arqueología preceden el inicio de la transformación prevista.

De esta reforma, los coches han sido los más perjudicados. No sólo porque los conductores han vivido estos tres años con agonía por la dificultad de circular por el centro, sino por el escenario que también les espera. Aunque el tráfico sin obras será más fácil, la nueva Via Laietana les deja dos carriles menos y la imposibilidad de subir desde la fachada marítima hasta Urquinaona.

De bajada se ha establecido un carril compartido para buses y bicicletas y un carril para coches, mientras que de subida hay uno para buses y taxis que también podrán usar los vecinos y un carril bici segregado del tráfico al lado de la acera. Anteriormente había un carril bus taxi y dos para el resto de vehículos de bajada y un carril bus taxi y otro para el resto de subida.

Los vecinos negocian actualmente con el ayuntamiento la posibilidad de tener un carril de subida para coches. El presidente de la asociación de vecinos y comerciantes de Via Laietana, David González, explica que quieren que los vehículos que bajan por la avenida y estacionan en el aparcamiento de Saba de la avenida de la Catedral puedan también subir después hacia Urquinaona.

Coches bajando por Via Laietana entre las obras. / Manu Mitru / EPC

“Empiezan a pasar cosas”

Este entorno renovado y más tranquilo también lleva a unas expectativas de mejora del ritmo y la calidad de las nuevas aperturas comerciales. El alud de obras siempre comporta un peaje temporal de ruidos, suciedad, pérdida de clientes y visitantes, pero a la postre trae su compensación. El primer año de reforma comportó un 25% de pérdida de negocio respecto a antes de las obras y de la pandemia, pero la futura revalorización de la zona y su proyección hizo mantener viva la esperanza.

González subraya el creciente interés comercial ahora que el viacrucis se acerca a su fin. “Hay locales que estaban vacíos o en desuso donde ya empiezan a pasar cosas”, afirma. Destaca el histórico Palau del Cinema, que acogerá oficinas; el local del número 54 esquina con la calle Ramon Mas, que será la nueva tienda del Palau de la Música; y la Casa Bartomeu Trias, en el número 26, que ha sido reformada por Núñez y Navarro para albergar el hub empresarial Pier 07. Queda por ver qué uso se le dará a la antigua sede central de la Caixa.

Local número 54 de Via Laietana, donde se abrirá la nueva tienda del Palau de la Música. / Manu Mitru / EPC

La voluntad del ayuntamiento es reactivar el comercio local en Via Laietana. Los vecinos y comerciantes, a favor a proteger el comercio de proximidad, recuerdan que todo dependerá del plan de usos que el gobierno de Jaume Collboni implemente en la zona. Esperan que “el mix comercial de la calle sea atractivo” y que “no se permita que sea una copia de otras calles” donde está habiendo, por ejemplo, proliferación de supermercados 24 horas.

Cambiar el relato negativo

Los vecinos están preocupados por el relato negativo que se ha establecido durante estos años en torno a la Via Laietana y piden una campaña al ayuntamiento para revertirlo. Las obras han desanimado a muchos barceloneses y turistas y ha sido la diana de multitud de críticas llegando a estar envuelta en un embrollo judicial. Un juzgado de Barcelona llegó a anular la reforma. “Será difícil cambiar el relato de bloqueo y aislamiento, está muy instalado”, lamenta González, que a su vez reconoce que las obras ha comportado un “bloqueo de accesibilidad que ha perjudicado mucho”.

No obstante, celebran el resultado que ya puede verse, sobre todo las aceras más anchas que creen que favorecerá al comercio y que ofrecen mayor seguridad, y la reducción de velocidad de los coches. “Que no sea vista como una vía de conexión”. Pero la carta a los Reyes Magos siempre suele ser extensa y por pedir que no quede: ahora quieren, por ejemplo, más iluminación.