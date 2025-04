Muere Pere Heredero, histórico hostelero de Barcelona y dueño durante medio siglo del bar Versalles

El histórico hostelero barcelonés Pere Heredero ha fallecido a los 88 años. Heredero fue dueño durante medio siglo del renombrado bar Versalles, toda una institución en el barrio de Sant Andreu de Palomar y que convirtió en su hogar. Ligado estrechamente a su vida de principio a fin, comandó el local durante un largo periplo, el que va desde que concluyó el servicio militar hasta que se jubiló en 2004. El Versalles, abierto en 1915, pasó por las manos de otros propietarios y algunas vicisitudes tras retirarse Heredero. Cerró el año pasado y, este 2025, ha reabierto reconvertido en brasería.

Heredero, nacido en 1936, conocía todos los entresijos del emblemático negocio, que antes habían regentado sus padres. Siempre en la calle Gran de Sant Andreu, a la altura de la plaza Comerç, el sótano del Versalles fue refugio antiaéreo durante los bombardeos de la Guerra Civil. El hostelero nació justo encima del bar, en una de las viviendas del edificio modernista que alojó al establecimiento y donde residió.

En una entrevista que concedió a EL PERIÓDICO en 2016 en ocasión de una exposición sobre la historia del Versalles, el hostelero decía sentir el local como su propia casa. "Para mí, en el bar no hay clientes, sino amigos", confesaba a este diario. Allegados de Heredero dan fe de que era una máxima que definía a este prohombre de Sant Andreu.

Soltero y sin hijos, se entregó de pleno a su negocio. "En su día, pensé: «Si mi mujer ha de llevar la misma vida que mi madre, no me caso». Y así fue. Tomé la decisión de no formar una familia a los 45 años, cuando opté por centrar mi vida en el bar", relató a este diario.

Heredero contaba que el local nació en 1915 como si fuera "un casino de pueblo" y que, al principio, "por cada 10 hombres solo entraba una mujer", lo que no empezó a reequilibrase hasta los años 70 u 80 del siglo pasado, un cambio que conoció de primera mano. El hostelero admitía que el bar le regaló "muchas alegrías y equilibrio emocional", sobre todo en su última etapa antes de ceder el testigo. Heredero confiaba en que el Versalles no dejara de ser nunca un "punto de encuentro" en Sant Andreu.