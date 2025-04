Tres energéticas persisten en su batalla judicial contra el Tributo Metropolitano de Barcelona al entender "ilegales" liquidaciones de unos seis millones

Mientras el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) busca encaje legal para su Tributo Metropolitano (TM), la batalla judicial contra esta política fiscal única en España persiste. Hasta en siete ocasiones, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, se ha pronunciado contra este recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en respuesta a impugnaciones de las empresas energéticas Endesa, Naturgy y Enagás.

La cascada de reveses judiciales no cesa, como el propio AMB ha reconocido públicamente, y el Supremo tiene pendiente al menos otra tanda de sentencias: los autos de admisión de nuevos recursos de casación ante el Supremo revelan que las citadas compañías siguen cargando contra el TM, en este caso contra su ordenanza fiscal del año 2022. Los reglamentos metropolitanos reprobados por el Alto Tribunal anteriormente son los del 2021 y 2020. Y el efecto más directo sobre la ciudadanía de los golpes judiciales es que han puesto en riesgo beneficios fiscales de cientos de euros al año que aplican a los dos millones de hogares del área de Barcelona que pagan el impuesto.

Hasta ahora, lo único público sobre las reclamaciones de las energéticas era sus tesis: acudieron a los tribunales al entender que sus liquidaciones, relativas a los denominados inmuebles de características especiales —previstos para infraestructuras como las de estas sociedades, por ejemplo la planta de producción eléctrica (ciclos combinados) de la Central Térmica del Besòs—, son "ilegales", argumentan en sus recursos. Esencialmente, entienden, por sufrir un agravio comparativo respecto a los otros tipos de inmuebles gravados por el TM, los urbanos —los más habituales, por los que tributan los propietarios particulares— y los rústicos.

Por ejemplo, porque estos últimos estaban exentos de tributación —tras las enmiendas del Supremo, ahora ya no— o porque a los inmuebles de las compañías se les aplicaba —esto también se ha corregido en las versiones más recientes de la ordenanza fiscal del TM— un tipo impositivo agravado y, al mismo tiempo, se les privaba de acceder a beneficios fiscales que sí disfrutaban los propietarios de inmuebles. Es decir: comparativamente, las empresas tributaban más sin que esta casuística halle base legal en la regulación estatal del IBI, en la que se fundamenta el tributo al exigirse a los mismos sujetos pasivos.

No había salido a la luz, ahora bien, la cuantía de las liquidaciones a las que hacen referencia los recursos de las energéticas. El dato lo aporta ahora ahora este diario: en respuesta a una solicitud de información pública, el departamento de Información Tributaria del AMB certifica que, en total, las liquidaciones en liza suman unos seis millones de euros. Concretamente, 5,7 millones de euros, que hacen referencia a liquidaciones desde el 2020 hasta el 2024.

Esta cuantía permite dimensionar el trasfondo de la disputa judicial: las empresas han acudido a los tribunales al entender "ilegales" liquidaciones tributarias con un valor global de unos seis millones de euros. El AMB, además, ofrece el dato segmentado por años: del 2020 al 2022, las liquidaciones controvertidas fueron de 1,3 millones por año; del 2023 al 2024, de 776.284 euros por año.

La incógnita de las liquidaciones tributarias

En términos de política fiscal metropolitana, el principal efecto público de las sentencias judiciales a raíz de las acciones de Endesa, Naturgy y Enagás es la inseguridad jurídica que han insuflado a la regulación del impuesto. En palabras de Fernándo Serrano Antón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid que, por encargo del AMB, realizó un exhaustivo informe para avalar la actual ordenanza 2025 del TM, la situación de la normativa del impuesto hoy es de "interinidad jurídica".

Es la expresión que usa Serrano para describir el régimen transitorio y excepcional para este 2025 a cuya aprobación se ha visto obligada el AMB mientras estudia qué salida jurídica buscarle a su impuesto ante los varapalos judiciales. De hecho, el propio Serrano admite en su informe que el actual régimen transitorio evita "que se activen los mecanismos de defensa que puedan abocar a una obligación de reparación del daño causado al contribuyente". Es decir, que con esta solución provisional el AMB se ahorra por ahora más litigios.

Pero, más allá de ese ámbito público, subyace la incógnita de qué ocurrirá con todas esas liquidaciones tributarias de las energéticas —ámbito privado— valoradas en seis millones de euros que, según las sentencias del Supremo, han sido calculadas con base a normas declaradas nulas tanto por el Supremo como por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Es el caso del artículo de la ordenanza fiscal del TM que prevé un tipo impositivo agravado para los citados inmuebles de características especiales.

La duda tiene vigencia porque las sentencias judiciales no se pronuncian sobre las liquidaciones, al entender los jueces que "no son objeto" de los recursos de las compañías. Consultadas por este diario, fuentes de Endesa explican que, desde el 2020, la empresa ha impugnado tanto las regulaciones del impuesto como sus correspondientes liquidaciones. Sin embargo, la cuestión de las liquidaciones no se ha resuelto y sigue encima de la mesa en la que están sentadas el AMB y las sociedades. Por consiguiente, la disputa se añade a los deberes del AMB en el contexto de la revisión del TM, a la que se ha comprometido políticamente el cuatripartito metropolitano (PSC —con mayoría absoluta—, Junts, Comuns y ERC) en su Plan de Actuación Metropolitano 2024-2027.

