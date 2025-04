La oposición de Barcelona carga contra Bonet por "dejadez" en la rehabilitación de los bloques del Besòs

La oposición del Ayuntamiento de Barcelona ha cargado duramente este miércoles contra la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, responsable de Urbanismo y Vivienda de la ciudad, que ha comparecido en una comisión extraordinaria convocada por Junts y BComú para pedir su reprobación. El motivo es la situación en los bloques del Besòs i del Maresme, en riesgo de perder los fondos europeos que deben financiar parte de las reformas para paliar la aluminosis y otras patologías estructurales.

El debate ha durado una media hora y ha terminado con la reprobación de Bonet mediante los votos a favor de Junts, BComú, PP y Vox, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC. La desautorización, sin consecuencias pero políticamente simbólica, ha servido a los grupos para trasladar sus quejas al gobierno de Jaume Collboni e intentar que las reivindicaciones de los vecinos no sean en vano. Algunos de ellos estaban presentes en la comisión y han lamentado una vez más que haya familias que han abandonado sus casas por riesgo de derrumbe, una situación que ven inexplicable.

La amenaza de perder las subvenciones Next Generation de la UE es una gota más en un vaso que está a punto de colmarse, si no lo ha hecho ya, añaden. Esta financiación cubre obras que estén acabadas a 30 de junio de 2026, una fecha en que resulta improbable que hayan finalizado las remodelaciones pendientes. Aun así, Bonet asegura que el gobierno municipal está cumpliendo "todos los compromisos" y que se ejecutarán las inversiones previstas de la prueba piloto en 10 comunidades.

"Dedicación, recursos y diálogo"

Aunque el Ayuntamiento de Barcelona ya ha solicitado al Gobierno español cambiar los plazos fijados por Bruselas para que no se pierdan las ayudas, el concejal de Junts Damià Calvet ha insistido en exigir que "se cambien estas reglas" para que no terminen asumiendo el coste los vecinos. "Si tenemos que extraer alguna lección es que se necesita dedicación, recursos y diálogo", escuchar a los vecinos y obtener el dinero necesario para paliar la situación.

"La reprobación es la manera que tenemos los grupos de dejar constancia de la situación que viven los vecinos. Señora Bonet, si hoy estamos aquí es porque decenas de vecinos no encuentran en el ayuntamimento un aliado que ofrezca certezas", ha dicho la concejal de BComú Lucia Martín. Ha reprochado a la edil no haberse reunido con los vecinos en los dos últimos años, algo que asegura que sí hizo la nueva líder de los Comuns, Janet Sanz, cuando estaba en el gobierno de Ada Colau.

"Dejadez institucional"

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Milián, ha lamentado la "dejadez institucional de este gobierno y de los anteriores" y ha pedido al PSC "dejar atrás la retórica de la queja y empezar a trabajar en serio" para que los vecinos dejen de vivir en "condiciones inaceptables". Desde Vox, el portavoz Liberto Senderos ha avisado de que el retraso "puede comportar víctimas mortales".

ERC se ha alejado del discurso crítico de los demás grupos y ha optado por instar a "trabajar y buscar soluciones" en lugar de reprobar. La concejal republicana Eva Baró ha recordado a los Comuns que en su mandato tampoco solucionaron la degradación del Besòs y ha reivindicado que ERC impulsó la iniciativa para regenerar el Besòs i el Maresme.

"Nadie puede dar lecciones sobre el pasado"

Ante todas las críticas recibidas, Bonet ha redirigido culpas a BComú y Junts per haber gobernado la ciudad los últimos tres mandatos. Así, ha recordado que cuando Xavier Trias era alcalde se firmó un convenio entre la Generalitat, el ayuntamiento y los vecinos, que "la Generalitat decidió abandonar para centrarse sólo en Canyelles". También ha aprovechado para criticar la gestión de los Comuns, que asegura que también contribuyó al retraso de la rehabilitación.

"Hay un barrio entero que se cae"

Al finalizar la comisión, Teresa Pardo, vecina de la asociación SOS Besòs/Maresme, ha agradecido la celebración de la comisión porque hasta ahora "no se habían asumido responsabilidades ni políticas ni técnicas cuando hay un barrio entero que se cae". Asimismo, ha criticado el discurso "triunfalista" de Bonet: "No han tenido ni la mínima humildad de asumir demoras"."Debería haber dimisiones", ha dicho Pardo, que pone sus esperanzas en que la Generalitat asuma la rehabilitación porque avisa de que "de no haber una intervención pronta habrán varias comunidades declaradas en ruina".