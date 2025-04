La Mina se vuelca con una participación de récord en su carrera para derrotar a los estigmas

Dolores es una madre joven de La Mina. Tiene dos crías de 14 y 12 años y un niño de 10. No está acostumbrada a practicar deporte, pero los hijos la han arrastrado a enfundarse un chándal y recoger uno de los dorsales que se han repartido antes de tomar parte de la Milla de La Mina, una carrera que moviliza al barrio para reivindicar su dignidad y replicar a los clichés que lo han marcado y aún le pesan.

El recorrido de un kilómetro y 609 metros por el interior del barrio situado en Sant Adrià de Besòs se ha convertido en un acontecimiento festivo en ese punto a las puertas de Barcelona: organizada por los alumnos de segundo de ESO del instituto escuela La Mina y el claustro de profesores, ha tomado la salida en torno a un millar de personas, equivalente a la afluencia de récord del año pasado, contando a alumnos de diferentes centros y adultos.

En la prueba no importa ganar ni se exigen aptitudes atléticas; de hecho, el recorrido también se puede cubrir andando. Muchísimo más valioso que alcanzar la meta es el mensaje que, mediante el atletismo popular, quiere trascender dentro y también fuera del vecindario. Y es que La Mina desea hacer saber que sigue revolviéndose contra el estigma de la marginalidad y no se resigna a quedar atrapada en la crónica de sucesos, las que abundan y eclipsan la otra cara de un barrio que se reclama como otro más, uno de esos repletos de trabajadores que rodean a la capital.

Alumnos entre el público de la Milla de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MARC ASENSIO CLUPÉS

“Es muy necesario que se conozca que esto pasa también en el barrio”, opina Dolores, ufana porque su hija mayor se cuente entre quienes montan la carrera esta vez, la quinta desde que surgió antes del parón del covid. Admite que corre por ella. “También para bajar un poco de barriga”, sonríe. Confiesa que nadie de su círculo más próximo se anima por ahora a ejercitarse. “Pero aquí se reúnen muchos vecinos y se conoce a gente, por eso me gusta. El año que viene me traigo a toda la familia”, promete.

"Nunca se ve lo bueno"

El virulento tiroteo que conmocionó a los vecinos a principios de año volvió la atención de nuevo sobre La Mina, convertida en foco de interés por un suceso que llevó a reforzar la presencia policial. Los Mossos detuvieron semanas atrás a los participantes en la trifulca, a los que se asocia con el mercadeo de droga que castiga sobre todo a las calles más necesitadas del lugar. En paralelo, la Generalitat ha prometido medidas para mejorar las condiciones de vida, tal como las entidades sociales exigen desde hace largo tiempo en una zona donde se concentran algunas de las calles donde se declara menos renta en el área metropolitana de Barcelona.

“Se ve todo lo malo y nunca lo bueno”, expresa Ana, repitiendo el lamento que nunca decae en La Mina. “Lo bueno cuesta mucho que se publique”, critica Agnès. “Pero, para nosotras, esta carrera es un orgullo”, coinciden ambas mujeres, integrantes del jovial colectivo de La Mina Camina. Atrae cada mes entre una veintena y una cuarentena de personas de edad madura para salir a andar y compartir visitas, en las que extienden otra imagen del vecindario, la que cuesta más visibilizar. No hace mucho causaron sensación entre el público del Liceu.

“Es un barrio muy estigmatizado y nos ven como algo peligroso”, comenta Eduard, que coordina al grupo. “Explicamos a todos quienes nos ven y nos preguntan que en La Mina queremos vivir con normalidad y participar de la cultura, que no solo se vende droga, sino que somos un barrio más”, postula.

Participantes de la Milla de La Mina, en las calles del barrio situado en Sant Adrià de Besòs. / MARC ASENSIO CLUPÉS

“Aquí hay de todo, pero la mayoría nos hemos levantado a las cinco para ir a trabajar”, defiende Lola. Presume de ser de La Mina y hacer actividad física desde que se jubiló, sin fallar un solo día. “Quizá lo más importante es que fuera del barrio vean que aquí hay muy buena gente: a veces tienen razón, pero no todo es malo y en días como hoy la gente colabora, tanto payos como gitanos”, remarca Mercedes Garrido, dispuesta a correr con el grupo de gimnasia del ambulatorio. Pepi Lombardo sostiene que la Milla de La Mina también infunde autoestima al barrio: “Solo se habla de lo malo y me duele. Hace 40 años que tengo una peluquería y me quito el sombrero por todo lo que hacen mis clientas. Hay malos, como en todos los sitios, pero somos sobre todo gente trabajadora”.

Un día de emoción

La directora del instituto escuela de La Mina, Marta del Campo, recuerda que la milla es el exponente de un proyecto más amplio del centro para promover una vida saludable. “Es un día emocionante para los vecinos y las vecinas y la gente disfruta del barrio”, recalca. Al mismo tiempo, contribuye a “romper los prejuicios que sufre la gente”, añade: “La mayoría es honrada, normal y corriente, como las familias de nuestro alumnado, que están detrás de todo esto. Hemos dado un vuelco al absentismo y eso de no venir cada día ha dejado de pasar. Lo normal ahora es que niños y niñas vengan cada día”.

Las actividades fuera del aula, en especial las deportivas, han resultado claves para revertir problemas de asistencia. Lo sabe bien Hounayda, que es coordinadora de extraescolares: “Si no vienen al instituto por la mañana, no pueden hacer deporte por la tarde, así que ahora la mayoría va a clase por la mañana. También estamos haciendo deporte mixto, para que chicos y chicas jueguen juntos. Siempre les digo a ellos que le pasen la pelota a ellas. Cada vez pasa más”.

Corredores en la Milla de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Días atrás, educadores y sanitarios de La Mina reclamaron un compromiso firme a las administraciones para que los altercados no enrarezcan las calles ni las hurten para el juego de los menores, el paseo de los ancianos ni el sosiego de las familias. La Milla de La Mina es, precisamente, la antítesis de todo lo que el barrio trata de sacudirse.

“Demuestra que pasan cosas normales, que la gente convive pacíficamente y varias generaciones salen a la calle, también procedentes de otros puntos de la ciudad. También es importante reconquistar espacios donde hay personas que están intentando que no pase y llenarlos con actividad cívica, lúdica y deportiva”, resalta Andrés Pozo, concejal de La Mina. Paco Vargas, también edil y vecino gitano del barrio, se declara exultante: “Hoy se grita desde el deporte que en La Mina se hacen otras cosas. Lo que se congrega no es habitual en el barrio y es un altavoz que contagia felicidad y alegría a la gente”.