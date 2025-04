Karl Angove: "Barcelona es una ciudad abierta y diversa, y en lo diverso está el éxito"

Karl Angove, 44 años, nacido en Newport (Gales) y residente en Praga, París, Düsseldorf, Londres hasta su aterrizaje en Barcelona para liderar el negocio de impresión doméstica y de oficina de Epson en Europa y dirigir Epson Ibérica. Ya lleva 2 años como vicepresidente de Epson Europe y managing director de la filial ibérica. Karl ha impulsado una nueva visión, con talento joven, diverso y multicultural, además de una nueva estrategia deslocalizada que redunda en beneficio de una compañía que apuesta por la diversidad, la equidad y la inclusión como motores de cambio y crecimiento.

¿Por qué elegiste Barcelona?

Casi te diría que Barcelona me eligió a mí. La oportunidad de liderar la filial Epson Ibérica desde sus oficinas centrales en Sant Cugat del Vallès, combinando mi responsabilidad en la vicepresidencia europea del negocio de impresión de oficina y doméstica llegó hace dos años. Barcelona resultó una ciudad acogedora para este nuevo destino profesional, y se ha convertido en mi ciudad de referencia. Mi mujer está encantada, por cierto.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías en positivo?

Barcelona es una ciudad abierta y diversa. Una ciudad que tiene mar, montaña, entornos diferentes a menos de una hora, que integra múltiples culturas, combina a la perfección los idiomas catalán, castellano e inglés (así como muchos otros que escuchas paseando cualquier día). Esa diversidad y esa inclusión también llega a otros aspectos, como el entorno empresarial y el dinamismo con el que start-ups y nuevas ideas tecnológicas nacen en la ciudad. En lo diverso está el éxito, y la ciudad está totalmente alineada con los valores personales y profesionales que defiendo.

¿Qué aspectos de la ciudad deberían mejorar? ¿Cómo?

Hay un aspecto de la ciudad que debería mejorar: el tráfico. Cruzar Barcelona, sea por las Rondas o la Diagonal o las autopistas del área metropolitana es una quimera a según qué horas. No tengo la receta mágica para ello. Quizás seguir invirtiendo en la mejora continua de accesos y movilidad sostenible es la mejor manera de intervenir de forma positiva. ¡El proceso de solicitud del NIE definitivamente también podría ser más fácil!

En los próximos años espero que Barcelona sea la capital europea más relevante en tecnología

¿Qué esperas de Barcelona en los próximos años?

En los próximos años espero que Barcelona sea la capital europea más relevante en tecnología. Eventos tan importantes a nivel mundial como Mobile World Congress o Integrated Systems Europe la ha situado en el mapa como polo de atracción y creación de talento tecnológico. Ahora hay que crecer en creación de empresas. También espero ver una final de Champions League en el nuevo Camp Nou entre el Barcelona y el Manchester United, pero quizás esté aún más lejos que lo anterior...

¿Qué ciudad sientes como 'tu ciudad'? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Mi ciudad es Barcelona. No tengo ninguna duda. Es cierto que hay otra ciudad que me encanta, Singapur, pero me quedo con Barcelona.