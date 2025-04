Fèlix Riera: "Barcelona competirá o no en la medida en la que profundice en el modelo metropolitano"

Fèlix Riera es director de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials desde 2020, cuando, bajo la tutela de Foment, la entidad fue reeditada más de un siglo después de que en 1907 la fundara el entonces secretario general de la patronal catalana, Guillem Graell i Moles. Entonces se llamaba Societat d’Estudis Econòmics. La entidad persigue impulsar Barcelona como metrópolis global, para lo que organizó el ciclo de conferencias ‘Rethink BCN’.

¿Por qué el interés de Foment en el fenómeno metropolitano?

Su presidente, Josep Sánchez Llibre, con otros miembros del mundo empresarial, detectó que era importante visibilizar el hecho metropolitano en el debate público, porque las dinámicas económicas de las grandes ciudades de Europa ya no se definen en un marco urbano clásico, sino en uno metropolitano: hemos pasado de la Europa de las ciudades a la de las metrópolis.

Tanto Colau como Collboni han defendido la idea de una región metropolitana de Barcelona de 5,5 millones de personas, pero no se vislumbra una concreción administrativa, política, a corto plazo.

Nosotros partimos de una base prepolítica, en el sentido de que la metrópolis es una dinámica de ciudad que se manifiesta por sí misma, de forma natural. Por eso en Europa hay tantas áreas no definidas como metrópolis que funcionan como tales: Málaga, Valencia, Vigo o el polo de Mérida-Badajoz-Cáceres.

Usted suele poner el ejemplo del vecino que cambia de municipio para trabajar o llevar a los niños al colegio.

Mucha gente no tiene consciencia de si cruza o no la frontera invisible, de si está pasando de Barcelona a L’Hospitalet, lo hace de forma natural. Pasa en otras áreas colindantes: se pierde esa dimensión de dónde acaba o empieza la ciudad. Para nosotros la metrópolis no supone una tensión política sino de construcción de la ciudad por la vía de los hechos.

En estos años de debate metropolitano en Barcelona se ha apuntado que un día debería haber un alcalde metropolitano también aquí con un concejal por municipio.

Nosotros creemos que el punto de partida de esta reflexión es el Área Metropolitana, con gente con mucha experiencia como su vicepresidente, y alcalde de Cornellà, Antonio Balmon, figura clave para interpretar este dibujo. Por otro lado, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dijo en otoño que cree que hay que ampliar la gobernanza más allá de los límites actuales de la AMB. Estas dos visiones a veces se interpretan como no coincidentes.

Parece que Collboni y Balmon no coinciden, en efecto.

Pero si miramos lo que está haciendo el AMB veremos que es bastante coincidente. La visión que se tiene desde el Área Metropolitana es que funciona, que da servicios y ha logrado generar valor para todas las ciudades asociadas. A la vez hay que recordar que el AMB tiene acuerdos con municipios que no forman parte de ella: la propia expresión metropolitana va más allá de su límite político. La pregunta no es tanto cómo opera políticamente esto, si no si las administraciones tienen consciencia de que el modelo metropolitano es la palanca que moverá el futuro de esta área.

¿La región metropolitana tiene que ser una AMB ampliada?

Será un Área Metropolitana ampliada. Insisto en que es algo que se produce de manera natural. Si un municipio pide colaboración al AMB sin formar parte de ella, la predisposición, por lo que yo sé, es siempre positiva por parte del Área Metropolitana.

¿No aprecia mucho más entusiasmo en los alcaldes de Barcelona sobre el proyecto de la región metropolitana que entre alcaldes de otras ciudades, empezando por Balmon?

La visión de los que consideran que el área metropolitana tiene que crecer desde el AMB es compatible con la de los quieren ampliar los municipios participantes para lograr la región metropolitana. Ambas perspectivas coinciden en el objetivo de fortalecer las dinámicas metropolitanas. Como decía, el AMB ya mantiene acuerdos de colaboración con municipios que no forman parte de ella.

Riera, el pasado martes. / Zowy Voeten

Otro punto de fricción política potencial es que una región metropolitana con 5,5 millones de habitantes podría entrar en competencia con la Generalitat, que gobierna a los 8 millones de catalanes.

El Gobierno de Salvador Illa ya ha mostrado con su explicación de qué será Catalunya en los próximos años que la integración del potencial metropolitano es una gran capacidad de construir país. Creo que es una visión acertada, porque permite que se realicen proyectos como el aeropuerto o el puerto.

¿Se verían facilitados por una colaboración metropolitana?

Claro, como el proyecto de las Tres Xemeneies, que afecta a zonas de fuera de Barcelona, o el nuevo Clínic, o Montjuïc. La visión de Illa ayuda a entender que el equilibrio se puede dar de manera natural generando liderazgo para la Generalitat. Lo decía muy bien Xavier Bru de Sala: el mejor invento de los catalanes fue hacer Barcelona. Creo que da en el clavo.

El pujolismo siempre miró con recelo a Barcelona. ¿Ve oposición a la idea metropolitana de los partidos más cercanos al espacio que ocupaba Convergència?

Nuestra idea es identificar el hecho metropolitano y todo el mundo forma parte de este proceso. Como alcalde, Trias fue clave para el AMB.

¿Al final todo este debate es una victoria de Pasqual Maragall?

Maragall es una figura clave para que hoy se esté hablando de este tema. Hablamos de la cuestión metropolitana por visiones como la suya. El otro día [el viernes 28 de marzo en Foment] hablaron Gerard Esteva (presidente de la UFEC), Mar Alarcón (vicepresidenta de Foment y cofundadora de Social Car) y Felipe Campos (consejero delegado de Aigües de Barcelona). Estas tres personas marcan la herencia de cómo una nueva generación tiene que asumir el reto de la metrópolis. Escuchándolos, veo una generación de gente que de forma natural ha entrado a debatir la importancia de la metrópolis. Europa se define en estos términos, Barcelona competirá o no en la medida en la que profundice en el modelo metropolitano. Si no lo hace, no podrá competir. Ni Barcelona, ni L’Hospitalet, ni Badalona, ni Cornellà, ni Sant Boi. Lo dicen los propios alcaldes cuando hablan de Europa: miran la relación de toda el área metropolitana con Europa, no de su municipio.

¿Y todo esto es posible sin tener un alcalde metropolitano, una formulación política? Porque alguien tiene que ser el interlocutor de la metrópolis con Europa.

Hace poco el actual presidente del AMB, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue a Europa a hablar de proyectos de ciudad, en concreto de vivienda. Pero cuando Collboni habla de Barcelona en Europa va mucho más allá de Barcelona, y la gente lo sabe.

¿Qué gana un vecino de Barcelona, de Sabadell, de L’Hospitalet o de Mataró con una región metropolitana institucionalizada?

Gana movilidad, competencia, oferta cultural, de ocio, y sobre todo: las zonas que más crecen en el mundo son aquellas en las que las contradicciones, las tensiones, los conflictos, las divergencias hacen posible el flujo de la ciudad. Esto lo dijo Joan Maragall. La visión que ahora domina el imaginario de la gestión de las ciudades no es una ciudad domesticada, sometida a unas reglas del juego, sin tensión, sino una con tensión, que es la energía de la ciudad. Quien quiera sentir el pulso de lo contemporáneo no puede estar fuera de la lógica metropolitana.

