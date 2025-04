El barrio litoral de Barcelona que tarda más de una hora en llegar a la playa

Los vecinos de los dos barrios de la Marina -del Prat Vermell y del Port- quieren ir a la playa en un autobús que tarde menos de una hora y cuyo acceso al litoral sea más directo. Ambos barrios costeros situados en el suroeste de Montjuïc tienen muy cerca el litoral, pero su acceso a él es bastante más difícil, lo que les complica sobrellevar los calurosos días de verano. El hecho es que cuentan con varias opciones para ir en transporte público, pero todas ellas implican una hora o más de trayecto.

Como alternativa para refrescarse, tienen las piscinas municipales de Montjuïc. Son las únicas que hay por la zona. Pero llegar a ellas también comporta un buen viaje cuesta arriba, ya que hay que subir hasta la parte alta. Aunque ya hay proyectada una gran transformación en la montaña con horizonte 2029 y 2035, los residentes del entorno prefieren centrarse en el día a día y a pocos meses para el verano, su reclamación es clara: “Un bus que nos lleve a la playa, pero no en 2027, este verano”.

“Que venga de donde sea, pase por la Zona Franca, recoja a toda la gente mayor y vaya al litoral. Que no tengamos una hora para llegar a la playa. Los abuelos no van porque tienen que coger dos buses, una hora y pico. ¡Desde Zona Franca, que estamos lado!”. Fue la petición que hizo la presidenta de la Unió d’Entitats de la Marina y también de la asociación de vecinos de Can Clos, Rosalía Fernández, en el consejo del Parc de Montjuïc de la semana pasada. Allí tuvo la oportunidad de expresar sus reclamaciones ante el alcalde, Jaume Collboni, que asistió presencialmente para exponer a los vecinos las actuaciones que el ayuntamiento quiere hacer en Montjuïc.

En este foro el socialista pudo hacer una inmersión en los problemas expuestos por los vecinos, que no fueron pocos, la mayoría centrados en la dificultad para subir y bajar de la montaña. Las preocupaciones van desde la accesibilidad al Poble Espanyol hasta la recuperación de los caminos de la montaña, pasando por el acceso a la parte más alta del castillo de Montjuïc y al Club Natació, o la poca frecuencia del bus 150.

Un autobús pasa junto al Estadio Olímpico de Montjuïc. / Georgina Roig

“¿En 2025 y 2026 nos quedamos en casa?”

“En 2027 sí que podremos ir, pero ¿el 2025 y 2026 nos quedamos en casa?”, preguntó Fernández. El horizonte a dos años vista hace referencia a la transformación prevista en toda la línea del Morrot, que figura entre los planes municipales y va desde las Drassanes hasta el Prat Vermell, para conectar Montjuïc con el puerto, un espacio de cuatro kilómetros de longitud. Los vecinos lo tienen presente pero también saben que tardarán tiempo en verlo y poderlo disfrutar.

Realmente lo que tienen más cercano es la primera fase en 2027, cuando el Port de Barcelona finalice el nuevo vial en la cota del puerto para transporte público, peatones y bicicletas. Para la segunda, el horizonte es el 2035, cuando se amplíe la ronda Litoral a cota puerto y se transforme el actual vial de la ronda en un gran paseo para peatones, bicicletas y transporte público.

Los largos viajes hasta la playa

Para llegar hasta la playa los vecinos tienen ahora varias opciones, aunque todas alcanzan la hora y, con alta probabilidad, dos buses. Desde la Marina del Prat Vermell lo más ágil es coger el V21 y cambiar al D20 o al H14 para llegar a la Barceloneta.

Desde la Marina del Port, el autobús más directo y sin necesidad de hacer transbordo es el H16, pero es un largo trayecto de una hora y pocos minutos más, que lleva hasta el Besòs pasando por la avenida Icària. El tiempo se alarga a cerca de una hora y media si, desde el bus, se hace transbordo al metro. Y lo mismo se tarda si se opta por coger únicamente el metro, la L10 con transbordo en la L1 y la L4.

Parada de bus en el barrio de la Marina. / Macarena Pérez / EPC

¿Una nueva línea por el litoral?

Con tal de consolar a los vecinos, Adrià Gomila, director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, respondió a Fernández en el mismo consejo que “todavía se está trabajando en la nueva línea por el litoral”, de la que no se conoce prácticamente nada. No obstante, destacó otra posibilidad: la nueva línea X3 que Collboni anunció en su conferencia anual de ‘L’alcalde respon’, donde expuso el relanzamiento de Montjuïc.

A falta de su presentación oficial, se sabe que empezará a circular este verano -no hay fecha de estreno concreta- y que hará un recorrido similar al que se prevé para la prolongación de la L2 hasta Montjuïc.

El objetivo es mejorar el acceso desde Paral·lel y plaza Espanya, con paradas en la Anella Olímpica, en la calle Foc y la Fira. “Circulará por la calle Foc, cruzará por el paseo de la Zona Franca y llevará hasta el Paral·lel”, recordó Gomila. Ante la insistencia de la presidenta de la Unió d’Entitats de la Marina, admitió que el bus “no llegará al mar pero bajará un trozo del Paral·lel”, es decir, “la filosofía de la L2 del metro”. Algo que, para los vecinos, no es suficiente.