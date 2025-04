Los gitanos del Raval piden inmortalizar a las mujeres de la rumba catalana en la calle de la Cera

Ya hace siete años que la calle de la Cera del Raval se convirtió en un museo al aire libre gracias a los murales en homenaje a la rumba catalana que instaló el Ayuntamiento de Barcelona. Figuras como Peret, L'Orelles, el Pescaílla y muchos otros presiden dos paredes medianeras. Una está al inicio de la calle, junto a la ronda Sant Pau, y otra al final, poco antes de llegar a la calle del Hospital. Sin embargo, los gitanos que todavía resisten en esta calle del Raval denuncian un fallo: apenas hay mujeres representadas en este homenaje.

En las obras, creadas por el artista Luis Zafrilla, solo se puede reconocer a una mujer. Se trata de la Tía Pepi, que aparece en el mural que da a la ronda Sant Pau bailando al son de la guitarra de su primo, Peret. La escena recrea una icónica foto en la que tanto Peret como Pepi son todavía niños y simboliza los inicios del género musical.

Todavía aparecen unas cuantas mujeres más, pero de espaldas o de lado, y no representan a ninguna rumbera. "Cuando Carmen Amaya hizo 'Los Tarantos', Peret todavía no era nadie", defiende Sam García, director del Ecomuseo Urbano Gitano de Barcelona (EMUGBA), que no entiende cómo la emblemática bailaora del Somorrostro no tiene un puesto en las composiciones.

Para García, los murales fueron "una aportación muy buena, pero el ayuntamiento no nos consultó para decidir quién tenía que salir en los murales". La intervención tuvo lugar durante la primera legislatura de Ada Colau. El consistorio consensuó la lista de rumberos con otros interlocutores, como asociaciones de defensa de la rumba catalana, familiares de Peret o rumberos como el Petitet o el 'Chacho'.

Las mujeres, claves para la rumba

El director del EMUGBA asegura que el papel de la mujer es fundamental para entender el origen y la evolución de la Rumba Catalana. "En los años 50 y 60 eran las mujeres gitanas las que se iban a hacer las Américas", defiende. "Fueron ellas las que escucharon la música latina y pudieron introducir sus ritmos en la rumba catalana", explica García.

Por todo ello, la asociación Carabutsí, presidida por García, presentó hace unos meses una propuesta para que los presupuestos participativos de Barcelona incluyan la creación de un tercer mural en la calle de la Cera dedicado a las rumberas catalanas. La idea de García es que el mural se coloque en la bifurcación entre su calle y la d'En Botella, de manera que pueda verse desde la ronda de Sant Pau.

Carmen Amaya, Dolores Vargas 'la Terremoto', Maruja Garrido, 'La Chana' o toda la dinastía Flores son merecedoras, según la asociación Carabutsí, de un puesto en este homenaje. "Hay muchas mujeres que no están representadas y que creemos que tienen que tener peso" en la calle, resume García.

La propuesta ya ha superado la fase de priorización de los presupuestos participativos al ser una de las 25 con más votos del distrito de Ciutat Vella. Aún así, García defiende que el proceso para dar apoyo a la iniciativa es demasiado enrevesado. "Tendría que poder hacerse todo en un mismo sitio, y que no te enviaran de una web a otra", critica.

El espacio, degradado

Dignificar el papel de las mujeres en la rumba catalana no es la única reclamación de los gitanos de la calle de la Cera. Como muchos otros puntos del Raval, la suciedad y el incivismo afectan gravemente el espacio, también bajo los murales. El más cercano a la calle del Hospital, que se sitúa a pocos metros de la sede del EMUGBA, tiene una jardinera debajo que cada día se llena de bolsas de basura, y según denuncia García, ha servido muchas veces como escondite para pequeños alijos de droga.

"Antes pasaban más camiones de la basura, pero ahora solo pasan dos veces al día", denuncia el director del EMUGBA. "Se gastan más poniendo pegatinas [de vertido incorrecto] que en poner un contenedor", asegura. Además, tal como critican en la propuesta de los presupuestos participativos, los murales no tienen ningún tipo de iluminación y por la noche pasan muy desapercibidos. García denuncia, también, el mal estado de los adoquines de la calle.

El EMUGBA, escondido

Otra de las demandas de la asociación es que algunos carteles señalen al Eco-Museo Gitano de Barcelona. A diferencia de los museos tradicionales, los eco-museos suelen ser espacios poco definidos que no incluyen únicamente obras artísticas, sino aportaciones altruístas de toda una comunidad.

En 2018, la asociación Carabutsí empezó a recopilar historias, fotos y testimonios de las abuelas de 12 gitanas del barrio. "Íbamos casa por casa haciendo las entrevistas de vida", recuerda García. Todo ese material acabó conformando el cuerpo del actual eco-museo, que además de contar con una pequeña sede en el número 10 de la calle Cera, ofrece rutas guiadas por toda la calle, con muestra de rumba catalana incluida.

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el próximo 8 de abril, el Eco-Museo tiene previstas hasta 28 actividades que se extenderán todo el mes de abril. Una de ellas es un teatro de sombras, representado por las mismas mujeres que impulsaron la investigación inicial que dio pie al EMUGBA, sobre la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica hace exactamente 600 años.