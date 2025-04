Centenares de independentistas protestan en la estación de Sants para denunciar "el maltrato de Renfe" en Catalunya

El independentismo ha irrumpido este sábado 5 de abril al mediodía en la estación de Sants, epicentro neurálgico del transporte ferroviario de Catalunya, convertido hoy en símbolo "del hartazgo colectivo" tras el caos de Rodalies de las últimas semanas. Convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), centenares de manifestantes se han congregado tanto dentro de la estación como fuera, en la Plaça dels Països Catalans, para denunciar el colapso del servicio y exigir una solución que, según los organizadores, pasa únicamente por la independencia de Catalunya.

La movilización, en la que se ha vivido momentos tensos entre manifestantes y viajeros pero sin ningún incidente, ha comenzado a las 12 h. Ha estado marcada por un ambiente de reivindicación entre cánticos como "Queremos la independencia ya" y centenares de banderas esteladas.

Un manifestante durante la protesta independentista por el caos de Rodalies en la estación de Sants / ZOWY VOETEN

El presidente de la ANC, Lluís Llach,ha encabezado la protesta con una intervención ante los medios: "El caos de Rodalies no es casual, es el resultado de un escarnio diario, humillante, y premeditado", ha sentenciado. Para el cantautor y activista, el mal funcionamiento del servicio responde al "robo fiscal español" ya "décadas de negligencia estructural", síntomas -ha dicho- de un "trato colonial" que Catalunya padece "desde hace 1.500 años".

"Con los impuestos que pagamos, tenemos derecho a un servicio digno. No queremos un traspaso, queremos poder decidir. La solución no es una empresa que dependerá de España, la solución es la independencia", insistió Llach, antes de desconvocar formalmente la manifestación alrededor de la una del mediodía.

Protesta por el caos de Rodalies en la estación de Sants convocada por Assamblea / ZOWY VOETEN

Entre los asistentes, las voces del descontento se repetían con variaciones de un mismo mensaje: el traspaso de competencias no es suficiente. Anna, una joven manifestante con una estelada al hombro, lo resumía con claridad: "Renfe es el símbolo de cómo nos maltratan. Cada vez funciona peor. No queremos parches, queremos país". A su lado, Sergi, otro participante, reclamaba con desesperanza contenida: "Deben abrir los ojos, no podemos continuar así".

La protesta, según fuentes de la organización, es la primera de carácter netamente independentista celebrada en la estación de Sants, y se enmarca dentro de una nueva estrategia de confrontación simbólica con las infraestructuras que consideran clave para la soberanía del país.

