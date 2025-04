Los arquitectos de las nuevas Tres Xemeneies sugieren una pasarela que permita desembarcar en el ‘hub’

Muchos ojos han reparado en los últimos días en la antigua central térmica de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, donde la Generalitat planea lo que define como un “proyecto de país” para situar a Catalunya como un referente internacional del sector audiovisual, digital y del videojuego. Pocos aspectos de la futura reapertura de la nave de turbinas -la que fuera sala de máquinas de la fábrica- han pasado por alto, síntoma de la expectativa que levanta una operación largamente concebida y a la que el Govern concede suma importancia. No obstante, la magnitud de la remodelación de la que será sede del complejo Catalunya Media City -tasada en 70,8 millones de euros- ha eclipsado ciertos detalles. Entre ellos, una pasarela sobre el Mediterráneo que los arquitectos dibujan en los bocetos frente a la desmantelada planta eléctrica.

La propuesta que se ha impuesto en el concurso público -que firman el despacho barcelonés Garcés De Seta Bonet y el neoyorquino Marvel Architects- traza una plataforma de 280 metros de longitud, desde el interior de la nave de turbinas hasta mar adentro, más larga que otras dos que la flanquearán y desembocarán en la playa. El paso parte de una de las tres aberturas que, a modo de calles, atravesarán el inmueble, cruza toda la anchura de la línea de costa y se sostiene sobre el agua, penetrándola unos 80 metros desde la orilla.

La estructura figura en los planos como parte de una “futura conexión marítima Barcelona-Sant Adrià”, lo que insinúa la posibilidad de que se convierta en punto de embarque y desembarco de un enlace por mar con el ‘hub’ audiovisual. Conviene tener un matiz en cuenta: los autores de la reforma subrayan que se trata tan solo de “una idea”.

“No podemos asegurar que se haga, porque no nos han adjudicado el diseño de esa parte del territorio, pero es una indicación, un deseo y una propuesta que hacemos para el futuro”, expresa la arquitecta Daria de Seta, integrante del equipo encargado de rehacer la nave de turbinas. Recalca que el edificio aspira a ser “una nueva bisagra” de la corona norte metropolitana, entre Barcelona, el territorio bañado por el Besòs y el Maresme. “Debe ser una nueva centralidad en la que puede llegarse por tranvía, pero quizá también por golondrina o un transporte marítimo que pronto habrá”, augura De Seta.

La nave de turbinas, que será la futura sede del 'hub' audiovisual Catalunya Media City, junto a las Tres Xemeneies, en Sant Adrià. / JORDI OTIX

Nada descartado

Los arquitectos aclaran que extender la pasarela que han incluido en las recreaciones virtuales de la remodelación queda al margen del recado para el que han sido contratados. “No sabemos quién diseñará esa zona del litoral y quién programará esa nueva relación entre ciudad y mar. Lo que hacemos es una propuesta, sin que sea un proyecto seguro que se acabe haciendo”, deja claro De Seta.

Fuentes vinculadas a la creación del Catalunya Media City señalan que aún es aventurado imaginar que se instale un embarcadero para atracar delante del futuro complejo, por ahora la última zona deshabitada del litoral del entorno de Barcelona. En cualquier caso, la opción no se desecha. “No estamos en esa fase. Si se quisiera hacer, habría que preverlo fuera de los costes del proyecto. Ya veremos”, contestan sobre la posibilidad de construir el pantalán. La respuesta es similar a la hipótesis de que un transbordador navegue entre Barcelona y el ‘hub’: “Ahora tenemos que concentrarnos en el edificio. No descartar nada del programa, pero ordenar las prioridades”.

La idea de una lanzadera a través de mar no nace de la nada. De hecho, el bus náutico cubre la distancia entre el muelle de Drassanes, a pie de Colón, con el muelle de Llevant, junto al hotel W, mediante dos catamaranes y con una frecuencia de paso entre 15 y 30 minutos. El Puerto de Barcelona -responsable del servicio- no contempla que la línea marítima circule fuera de la zona portuaria para atracar delante de las chimeneas. “Igualmente, no lo podríamos hacer. No tenemos jurisdicción sobre otros territorios ajenos al puerto”, precisa.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Sant Adrià se ve interesante que pudiera desplegarse una tarima sobre el mar y se cree que, a falta de validarse con estudios medioambientales y los permisos correspondientes, se podría encontrar el modo de hacerla realidad si se consensúa entre las administraciones implicadas: “Hace años había los tubos que salían de la central al mar y, de hecho, aún queda un resto en mitad del agua pero, primero, se debería decidir si se hace y, posteriormente, buscar la manera”.

De desestimarse que sirva de muelle para una eventual ruta marítima, De Seta observa que la estructura “podría ser simplemente un paseo que se adentra en el mar, como muchos residuos industriales”. De ser así, emularía al Pont del Petroli, el símbolo de Badalona situado a unos dos kilómetros de las Tres Xemeneies y cerrado desde el temporal Gloria en 2020.

“Espacios de resistencia”

Los destrozos del pantalán de Badalona, cuya reapertura se pospone al otoño de 2026, avisan de la fragilidad de ese tramo de costa. “Estas zonas son vulnerables a la erosión y otros cambios causados por factores climáticos”, evalúa De Seta, que aboga por usar materiales biodegradables y orgánicos en la infraestructura del futuro parque y las pasarelas que se conciben.

Un vestigio en medio del mar de la instalación de la central térmica ya desaparecida que se adentraba en el mar, en Sant Adrià de Besòs. / RICARD CUGAT

Aparte, el equipo de arquitectos idea crear unos “espacios de resistencia” que, en caso de inundaciones y fuerte oleaje, “se dejan inundar para que no se anegue el resto”. “Eventualmente se sacrifican, pero salvan todo lo demás”, apunta De Seta.

A su vez, se planifica una construcción para platós frente a la nave de turbinas que debe actuar como una "duna artificial" y ejerza de “protección de cara al viento y la fuerza del mar”. También se pretenden acondicionar “zonas de drenaje muy fuerte, con conducción de agua y un tipo de pavimentación permeable”, con “grandes canalizaciones” bajo tierra para contener el impacto de posibles inundaciones, explica la arquitecta, que remarca que es clave renaturalizar y plantar vegetación para reforzar el terreno frente a crecidas del nivel del agua. “Hay una parte de ingeniería y experimentación, pero no es una cuestión de un lugar específico, sino que la llamada es a toda la ingeniería y la arquitectura a afrontar el cambio climático”, postula De Seta, que observa que el proyecto supone “un desafío de ingeniería y de reconsideración de cómo mediar entre el mundo artificial y el mundo natural”.

