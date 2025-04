El taxi de Barcelona defiende con un estudio que contamina mucho menos que los VTC

Imaginen un juicio. A un lado, los taxistas defendiendo su parcela histórica. Al otro, los VTC pidiendo paso y asegurando que hay demanda para todos. Y al fondo, un magistrado (el Departament de Territori) que en breve tendrá que sentenciar con una nueva ley de transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas que pondrá a cada uno en su lugar. Ambos gremios se esmeran en estas últimas semanas, amén de protestar en la calle, en presentar estudios que avalen su postura. El último paso lo han dado los coches negros y amarillos con un informe que compara las emisiones contaminantes de ambos modelos de negocio. Les da como resultado que el taxi se come de largo a su competencia. ¿La razón? Pueden circular por el carril bus y la flota está más electrificada.

El estudio lleva la firma de Joan Velázquez Ameijide, ingeniero y doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), donde actualmente ejerce como director del departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería. Lo de la resistencia es, precisamente, la principal virtud del taxi, que acumula ya 10 años de batalla contra las plataformas que explotan licencias de vehículos de alquiler con conductor. Primero fue Uber, pero luego llegaron Cabify, Bolt o empresas de contratación como Free Now.

VTC y taxis, durante el Mobile World Congress de este año / Marc Asensio Clupes

La investigación ha tomado como referencia 15 arterias básicas de Barcelona, donde se ha medido el consumo de combustible (les sale mucho menos) y las principales emisiones contaminantes: CO2, NO x y partículas en suspensión. Las diferencias más destacadas se registran en las calles en las que existe un carril reservado para el transporte público, sobre todo en Gran Via, donde estos vehículos disponen de dos viales separados. En resumidas cuentas, explica el autor a este diario, lo que demuestra el estudio es "una relación entre la velocidad y la contaminación".

Los datos

Según las mediciones de este experto, el taxi emite en Gran Via un 36,8% menos de CO 2 que el resto de vehículos, incluidos los VTC. El porcentaje es un 28% inferior en Aragó y también está un 32,9% por debajo en la calle de Balmes. En las tres arterias, el taxi metropolitano dispone de carril reservado, un vial por el que los vehículos de alquiler con conductor, a pesar de que también se mueven con licencias que otorga la Administración, no pueden circular. Por ahora.

Los mismos registros se repiten cuando el estudio desgrana las emisiones de NO x , con un 31,9% menos por parte de los taxis en Gran Via, un 27,7% inferior en Balmes y un 23,66% por debajo en Aragó. "Estos resultados -reza el informe- refuerzan la importancia de una circulación fluida, ya que las bajas velocidades de los VTC provocan mayores emisiones de NO x por kilómetro recorrido, afectando de manera negativa a la calidad del aire urbano".

Un taxi circula por Barcelona / Joan Cortadellas

Este doctor por la UPC considera que los datos "desmienten uno de los argumentos más repetidos en los últimos años por parte de las plataformas digitales y los operadores de VTC: que su presencia supone una mejora de eficiencia para el sistema de movilidad urbana".

Sentencia europea

Para rematar, el informe hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2023 que tumbó algunas de las limitaciones impuestas a los VTC en Barcelona. "En esta resolución -reza el documento- el TJUE reconoció que los estados pueden imponer restricciones cuantitativas al número de autorizaciones VTC siempre que respondan a objetivos legítimos como la protección del medio ambiente, la ordenación del tráfico y la lucha contra la contaminación". Por eso, desde su punto de vista, el estudio "aporta una base empírica sólida para sostener que todas estas razones son plenamente aplicables en el caso de Barcelona".

Un VTC y varios taxis en las inmediaciones de la Fira de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat / FERRAN NADEU

El estudio achaca la contaminación de los VTC a la menor velocidad a la hora de circular y a la mayor electrificación del taxi, pero obvia un dato que no es cosa menor: los taxistas recorren cada año por las calles de Barcelona cerca de 300 millones de kilómetros de vacío, es decir, sin pasaje. Son momentos en los que los taxistas circulan en busca de una mano alzada, contaminando sin clientes en su interior, algo que es mucho menos habitual en su competencia, puesto que no pueden ir a la caza del viajero.

Circular con el verde

En el caso de que todo se fiara a las más de 400 paradas desplegadas por toda la capital catalana y a las aplicaciones de reserva del servicio de taxi, la diferencia en cuanto a las emisiones sería muy superior. Bastaría con no circular con el verde, sobre todo a determinadas horas de mucha congestión. El gremio también ganaría galones, puesto que estaría dando un paso de gigante en su defensa del medio ambiente.

Taxis y VTC, en los alrededores del Park Güell / RICARD CUGAT

No es el primer estudio que el taxi encarga para tratar de menoscabar la imagen de los VTC. El mismo ingeniero de la UPC presentó semanas atrás un informe sobre congestión del tráfico en el que asegura que los vehículos de alquiler con conductor ocupan la vía de una manera "desproporcionadamente alta" respecto al taxi. Cabify, por su parte, presentó a mediados de marzo un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Madrid en el que se defiende que Barcelona necesita al menos 4.600 taxis y VTC más "para cubrir la demanda de movilidad de los ciudadanos". La demanda insatisfecha, es decir, el porcentaje de viajes que no se pueden atender por la falta de taxis o VTC en la zona, se sitúa de media, según este informe, en el 56% en Barcelona y su área metropolitana.