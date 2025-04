El Sindicato Mantero organiza la I Carrera Antirracista en Barcelona contra la ultraderecha

El Sindicato Mantero de Barcelona ha presentado este jueves la I Carrera antirracista de Barcelona, que tendrá lugar el próximo 1 de junio en el barrio de Sants. "Ante el aumento alarmante de los discursos de odio, racistas i xenófobos en todo el mundo, necesitamos proponer alternativas creativas para dar una respuesta contundente y revertir esta deriva", ha explicado Aziz Faye, coordinador del sindicato. La entidad ha reprochado que el ayuntamiento no les haya facilitado la organización y le haya limitado el número de dorsales a un millar.

"Nosotros somos manteros: corremos delante de la policía escapando para sobrevivir con la venta ambulante, corremos par salir de nuestras tierras históricamente castigadas, explotadas y expoliadas, corremos para no ahogarnos en el Mediterráneo y no terminar masacrados en Melilla. Corremos para esquivar las trabas que nos pone la Administración para regularizarnos, para intentar alquilar un piso o para evitar las identificaciones racistas que no tienen otro motivo que nuestro color de piel", ha enumerado Faye para presentar la iniciativa, que busca ser una "movilización histórica y contunden contra la extrema derecha", en palabras de Faye.

Según los datos del sindicato, el discurso del odio se ha multiplicado por cuatro en la última década en internet, siendo Catalunya el lugar donde se reportan el 40% de las denuncias de discriminación racial en toda España. Además, el 99% de las inmobiliarias admiten tener cláusulas racistas, según el sindicato Top Manta.

La carrera saldrá a las diez de la mañana del centro cívico Cotxeres de Sants, en el carrer de Sants. Luego seguirá por la avenida Madrid, rambla Brasil, plaza Espanya y de vuela a Cotxeres. En total, 5 kilómetros. La incripción cuesta 20 euros y pueden participar los mayores de 18 años. Los de 16 lo pueden hacer con permiso parental.

Esta carrera servirá también para impulsar la marca 'Top Manta', con prendas de ropa que realizan personas migrantes regularizadas con contrato. Se trata de la colección 'Agua'. "Es el grito que chillan los manteros, o incluso los vecinos, para alertarnos cuando llega la policía", ha explicado Lamine Bathily, miembro del sindicato. Bathily ha insistito en lamentar que el consistorio no les haya facilitado la organización de la carrera. "El año pasado pedimos hacer esta carrera y no nos dejaron. Siempre intentan negar nuestros proyectos. La violencia institucional es habitual si eres de color... pero seguimos adelante", ha dicho. "Lo importante es que venga mucha gente", ha terciado Faye. "Hemos tardado un año para cumplir con los requisitos. Ojalá el año que viene podamos conseguir 10.000 dorsales más".

Las aportaciones económicas del sindicato mantero sirven para regularizar a personas migrantes que se encuentran en situación irregular.