La L3, la primera línea histórica del metro de Barcelona en alcanzar el 100% de accesibilidad

Las líneas más modernas nacieron bajo el prisma de la universalidad, con el chip de que el acceso al metro no debía presentar barrera alguna para ningún ciudadano. Las líneas 2, 9, 10 y 11 se estrenaron con sus correspondientes ascensores y escaleras mecánicas, de manera que las personas con movilidad reducida no vieran mermado su derecho a desplazarse por la ciudad. Pero no sucedió lo mismo con el resto de trazados, construidos en un momento en el que no existía esta sensibilidad. Mucho se ha avanzado, y hoy solo faltan ocho estaciones por adaptar. O lo que es lo mismo: el 95% ya son accesibles para todos los públicos. Una de las últimas actuaciones se ha llevado a cabo en el intercambiador de Espanya, de manera que la L3 se ha convertido en la primera línea centenaria con el 100% de sus estaciones sin barreras.

Si les da por buscar en internet, verán que la promesa sobre la accesibilidad total ha ido bailando de fecha. Este mismo diario les contaba hace un año que todo estaría terminado en 2030. Al menos esa era la previsión del Govern de Pere Aragonès. Pero si bucean un poco, verán que también se ha hablado de 2028. Incluso en 2017 se dijo que se llegaría al 100% en 2023. Ahora ya no hay una fecha concreta; más bien, un objetivo.

Promesa prudente

La cosa debió ir más o menos así. Algún asesor del Departament de Territori propuso señalar un año concreto para la finalización del el trabajo pendiente, pero desde el final de la mesa, quizás algún técnico, prudente y buen conocedor de la realidad de las infraestructuras, levantó la mano: ¿Y si decimos que la meta es que todas las obras de adaptación estarán en curso en esta legislatura? Es decir, ni terminadas ni por empezar; trabajando en ello.

Momento, este jueves, en el que la consellera Paneque hace notar que hay un escalón entre el andén y el metro, en la parada de la L1 de Espanya / Zowy Voeten

Así las cosas, el actual Govern espera que antes de agosto de 2028 (habrán pasado cuatro años desde la investidura de Salvador Illa), los ocho proyectos pendientes (de un total de 163 estaciones) estarán acabados o en plena ejecución del trabajo. La cosa no pinta mal. Hay tres proyectos que ya se están llevando a cabo por un valor de 21 millones de euros: Ciutadella (L4), Clot (L1) y Verdaguer (L4). El de la L5 de la parada de Plaça Sants, una obra complicada, ya tiene el proyecto aprobado por un coste de 16,6 millones de euros y las obras acaban de salir a concurso público. Verdaguer (L5) y Plaça de Sants (en este caso, de la L1) están en la fase de redacción del proyecto y generarán una factura de 33 millones más. Y Urquinaona (L1 y L4) tiene el proyecto encargado por valor de 45 millones. Esta última será una de las obras más complicadas, y además permitirá, de una vez por todas, reforma la denostada plaza de la superficie, cosa que dará más brío a la transformación en marcha de la Via Laietana.

Pequeño defecto

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitado este jueves el intercambiador de Espanya (unos 45 millones de viajes al año), donde coinciden las líneas 1 y 3 de metro y los trenes de Ferrocarrils que van hacia Llobregat-Anoia. No solo se han instalado ascensores. Se han eliminado escalones en los pasillos y se han creado nuevos vestíbulos. En el andén de la L1, sin embargo, Paneque no ha podido evitar notar un pequeño defecto: todavía hay un ligero escalón entre el andén y el tren cuando se detiene.

Las obras empezaron en el verano del año 2000 y las adaptaciones se han ido poniendo en funcionamiento de manera progresiva: primero la estación de la L1 (abril de 2024) y semanas atrás, la de la L3, adaptada al 100% un siglo después.