La Cambra de la Propietat chequea el alquiler de temporada: supuso el 2,68% del parque de arrendamiento de Barcelona en 2024

Con el alquiler de temporada como plan B para muchos propietarios que quieren estar fuera de las restricciones del alquiler tradicional, los inquilinos observan cómo este segmento crece a diario en Barcelona. Pero aunque supone buena parte de la actual oferta disponible en los grandes portales inmobiliarios, un informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) pone cifras a este mercado emergente. El arrendamiento de viviendas de temporada en la ciudad representó un 2,68% sobre el parque de alquiler disponible en 2024, tomando como base el parque de alquiler disponible (314.144 viviendas) y el número de contratos temporales firmados en la capital catalana (8.406 pisos) durante el año pasado.

Hace unos días, el Observatori de l'Habitatge denunció que uno de cada dos anuncios en la ciudad eran de esta modalidad. Mientras que Idealista ya fijaba el año pasado la cuota local en el 42% de los anuncios. No obstante, como su rotación es mayor, algunos siguen anunciandos pese a estar arrendados en ese momento. El año pasado supusieron aproximadamente una quinta parte de los contratos firmados. La Cambra los calcula ahora sobre el parque residencial para evaluar su volumen.

Con datos del Institut Català del Sòl, INCASOL, donde se depositan las fianzas; de Habitatge de la Generalitat y del ayuntamiento, la patronal de propietarios locales ha analizado la evolución de esta modalidad de arrendamiento y aportado reflexiones al respecto, en un momento en que su inminente regulación ha abierto un nuevo debate político. Defienden su legalidad y que están amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos para uso diferente al de vivienda residencial, lo que ha hecho que hasta ahora no estén sujetos a las limitaciones de renta impuestas a los alquileres permanentes.

Sobre el total de la ciudad

Partiendo de datos municipales, la ciudad suma un parque residencial de 815.075 unidades entre viviendas de alquiler y propiedad. Entre el global de la oferta, los contratos temporales de 2024 suponen un 1,03% del total. Y el gerente de la Cambra, Òscar Gorgues, destaca su "funcionalidad concreta para la población flotante" de la ciudad. No obstante, en un contexto de una demanda más elevada que la oferta y de una regulación que "desincentiva" el alquiler de larga duración, el alquiler de temporada es una opción que atrae ahora a más arrendadores.

Según los datos que manejan, en Barcelona se firmaron 32.905 contratos nuevos convencionales y se dieron de baja 30.179, con un saldo positivo de 2.726 en 2024. La entidad sostiene que no hubo un trasvase de contratos de permantentes a temporales al no haber saldo negativo. Es más, que "no se están formalizando contratos temporales de forma irregular".

Gorges enfatiza que sus mayores gastos de gestión, equipación, desgaste y rotación juegan en contra de esta vía de arrendamiento. Y también su fiscalidad, ya que no disfrutan de beneficios de reducción de rendimientos de IRPF., cuando los propietarios son personas físicas. Y ahí estriba la causa de que sus precios sean más altos que los del mercado convencional.

El chequeo pone de relieve también que la duración media de estos contratos de temporada, que en general son de viviendas reformadas y totalmente equipadas, se ha situado en 12,42 meses de media. La Cambra ha contado con una muestra de 1.400 contratos registrados.