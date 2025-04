Laia Bonet se apunta a retirar las cajas de llaves de pisos turísticos en las calles de Roma

La visita de la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, a Roma sirvió para compartir las políticas municipales de ambas capitales con el concejal de Grandes Eventos, Deportes, Turismo y Moda, Alessandro Onorato, para hacer frente a la masificación turística, especialmente las relacionadas con los pisos turísticos. Más allá de poner en común experiencias, la responsable de Vivienda de la ciudad condal se apuntó a retirar las cajas de llaves de pisos turísticos en el espacio público.

En un paseo por el centro de Roma, asistió a la retirada de estas cajas, que hicieron técnicos con unas grandes tenazas. Es una de las apuestas de la capital italiana para controlar la proliferación de cajas de llaves en el espacio público.

Laia Bonet asiste a la retirada de cajas de llaves de pisos turísticos en Roma. / Cecilia Fabiano/LaPresse / LAP

El gobierno municipal de Roma ha retirado más de 250 cajas y su objetivo es retirar 200 por semana de estos alojamientos en el espacio público, además de sancionar las instaladas en propiedades privadas sin la autorización pertinente.

En un vídeo publicado en Instagram, Onorato destaca la medida del Ayuntamiento de Barcelona para eliminar los pisos turísticos de la ciudad en 2028. Roma no puede hacerlo porque "no hay ley del estado nacional que permita la limitación". "No queremos abrir una guerra contra los alojamientos turísticos", subraya el concejal italiano. Por eso insiste en que la acción para retirar las cajas de llaves en la calle para evitar que el 'check in' se haga de manera remota y la llave se quede en la caja. "Genera inseguridad en los edificios".