Entramos en el resort de lujo de lujo que abre hoy en Sant Adrià: así es el superhotel SLS Barcelona

Volcado literalmente sobre el Port Fòrum, el Mediterráneo y con vistas a Barcelona, en el macro resort de lujo de Sant Adrià del Besòs que abre hoy sus puertas tras largas obras, todo está concebido para ser un destino en sí mismo. El SLS Barcelona no solo supone el aterrizaje europeo de la marca --nacida en Beverly Hills, en Los Ángeles--, sino que se percibe como un motor de muchos otros cambios en esta franja del litoral del municipio, tanto estéticos como de impacto económico. EL PERIÓDICO ha podido visitar sus espectaculares instalaciones un día antes de su debut oficial. El resort urbano, de 53.000 metros cuadrados y 471 habitaciones, despega "progresivamente", poniendo en funcionamiento dos de sus plantas de alojamiento y una parte de sus servicios. El rodaje continuará en las próximas semanas y a inicios de verano todo el macrohotel, con sus seis espacios de restauración y bares, estarán operativos.

La primera sensación que genera el nuevo alojamiento es que funciona como un oasis en un territorio que a priori parece hostil para el turismo. Lo rodean por detrás --pero aislado por la ronda Litoral-- el barrio de la Mina, y al norte la incineradora Tersa. Pero la construcción, que se estructura casi como cuatro dedos de una mano enfocados al mar, con piscinas o zonas comunes entre ellos, emplaza todas las habitaciones hacia las mejores vistas lateral o frontalmente. O sea, con el horizonte de los yates del Port Fòrum, de su paseo (que ahora se acicala en consonancia) y la presencia cercana de Barcelona.

Una parte del vestíbulo del macro hotel de lujo SLS Barcelona en el Fòrum / VICTÒRIA ROVIRA

Su director general, Ignacio Rodríguez --con larga trayectoria en sellos como Ritz Carlton y Mandarin Oriental--, guía la visita enfatizando que el hotel está creado "para disfrutarlo y pasar mucho tiempo en él". O sea, que muchos de sus huéspedes "viajarán expresamente" para una inmersión en el resort, y luego harán alguna que otra incursión en Barcelona. "No es un hotel al que solo se viene a dormir", subraya. Ni siquiera se hará mucha vida en sus generosas habitaciones --donde en general no hay zona de trabajo-- sino en los espacios comunes: una piscina en planta baja a la que se asoman algunas habitaciones, dos más en la azotea, un enorme lobby -punto de encuentro donde siempre pasarán cosas (cócteles, arte, DJ algunos días...), ocho salones para eventos y reuniones, un gran gimnasio a la última ya operativo, un spa aún en construcción, grandes terrazas, un 'rooftoop' panorámico con capacidad para 600 personas de pie en fiestas y eventos...

Vistas a la piscina de planta baja, desde una de las habitaciones del SLS Barcelona, este lunes. / VICTÒRIA ROVIRA

Y también un macrosalón de 800 m2 que lo mismo pueden acoger una presentación empresarial que una boda, bañado con luz natural y con un telón 'high tech' que permite flexibilizar el espacio o levantarlo para desvelar sorpresas o 'shows'. Más allá de la "expectación y gran curiosidad" que atraerá a muchos viajeros particulares, sin duda el hotel será un nuevo imán para el segmento MICE (de convenciones y eventos) y de grandes grupos. Hasta cuenta con una entrada lateral para llegadas en autocar, y 'check in' colectivos.

Más allá de Barcelona

El sello de lujo SLS, con hoteles en EEUU, Suramérica, el Caribe y Emiratos Árabes, forma parte del grupo británico Ennismore, cuyo mayor accionista es la cadena Accor. La prohibición de nuevas plazas hoteleras en la mayor parte de Barcelona ha propiciado emplazamientos como este, que en su nombre incluyen la 'clave mágica' Barcelona, aunque formen parte del municipio limítrofe. En concreto, en la misma ubicación estuvo a punto de levantarse un hotel de Hard Rock que finalmente no cuajó. El director señala que para los viajeros y clientes fieles de la marca, acostumbrados a grandes urbes, las distancias a centro de Barcelona son más que asequibles. No suponen un problema, relata señañando en el horizonte al edificio de Telefónica de la Diagonal, donde se multiplican las conexiones. No obstante, a pocos pasos del hotel está la estación Port Fòrum del TRAM.

Una luxury suite con vistas del hotel de lujo SLS Barcelona en el Fòrum / VICTÒRIA ROVIRA

En cualquier caso, el hotel --con concepto de diseño creado por AIME Studios, AvroKO y Rockwell Group-- contará con una minivan que cada hora conectará con el corazón de la ciudad. Y con mucha seguridad: del hotel, del puerto y también policía local, ya que el Ayuntamiento de Sant Adrià ya ha expresado su satisfacción con el proyecto, que ven con muy buenos ojos, como pulmón económico y "oportunidad" para la transformación urbana de la zona. La semana que viene se celebrará un acto oficial con las autoridades locales, pero desde este martes ya podrá verse por el barrio a turistas,incluido un grupo de coreanos.

Cuando en un futuro alcance ocupaciones altas, el edificio de perfil ondulado insuflará casi un millar de huéspedes a la zona, pero además ha supuesto ya el fichaje de 250 trabajadores, tras un enorme cásting. Y según vayan abriéndose otros servicios, se alcanzará una plantilla de casi 500 empleados, que mezclan talento local e internacional, señala Ignacio Rodríguez, mientras el personal se despliega por recepción, barras y salones dando últimos retoques.

Precios promocionales

De puertas adentro, la gran mayoría de las habitaciones son de casi 30 metros cuadrados más balcones. Cómodas, modernas pero acogedoras, y con baños abiertos, como corresponde al diseño un punto extravagante y rompedor de la cadena. Pero otras 70 son espacios más singulares, de una veintena de estudios a la categoría Celestial (equivalente a presidencial), de 174 metros con balconada sobre el puerto y una escalera que conduce a una gran terraza mirador de 97 metros cuadrados donde uno puede montar su propia fiesta. Incluso hay una docena de habitaciones, las únicas sin balcón, creadas para equipos deportivos y con material de entrenamiento en sus paredes. El grupo mantiene la promoción de apertura que permite alojarse a partir de unos 250 euros, señalan, aunque a corto plazo tendrá tarifas similares a otros cinco estrellas barceloneses.

Lavamanos de una habitación tipo estudio del hotel SLS Barcelona en el Fòrum / VICTÒRIA ROVIRA

La conceptualización de sus espacios de restauración, como informó este diario, es otra de las claves de SLS Barcelona. "Queremos que funcionen como polos de atracción para el público local", destaca el director, por lo que tras las pruebas a puerta cerrada realizadas estos días establecen tíquets medios de 45 a 55 euros para sus restaurantes Lora, de fusión mediterránea y Oriente Medio (con capacidad para 350 comensales porque también sirve los desayunos), abrirá desde el 15 de abril; mientras que L'Anxova Divina, con enfoque en el producto más local y el regreso del chef chef Oriol Lagé, ya levantarán el telón el día 3. En la zona de vestíbulo, ya está abierto Deluxe, para tragos y platos informales. Y quedarán pendientes el Cósmico en la terraza, y la coctelería Kyara, que a partir de junio liderará un operador foráneo situdado en el 'top 10' mundial del sector, avanzan.

Suscríbete para seguir leyendo