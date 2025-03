Barcelona estudia cómo resucitar las tres fuentes 'gafe' de la Gran Vía tras casi diez años sin agua

Este marzo se han cumplido 18 años desde que se inauguró la remodelación de la Gran Vía en Sant Martí. La reforma, que acabó el 2007, reducía notablemente el ruido de la C-31 a su paso por el distrito mediante pantallas y conectaba con varios puentes los barrios del Clot y Sant Martí de Provençals con el Poblenou. Los vecinos acogieron la remodelación con los brazos abiertos y se celebró una gran fiesta en la que el exalcalde Jordi Hereu, el expresident Montilla y el entonces conseller de Obras Públicas, Quim Nadal, disfrutaron de una gran fideuá popular y de conciertos de Loquillo y Los Sirex, entre otros.

Uno de los elementos que más destacaron de esa remodelación fueron tres fuentes ornamentales que se colocaron en el lado montaña de la Gran Vía entre las calles de Lope de Vega y Bac de Roda. Se trata de tubos rectangulares y abiertos por los que circulaba el agua antes de precipitarse en forma de cascada por el lado que da a los edificios, creando un efecto cortina y alimentando un pequeño estanque. Las cortinas de agua incluso llegaron a estar iluminadas con focos de colores.

Montilla y Hereu durante la fiesta de inauguración de la remodelación de la Gran Via / BIMSA

Así lo recordó la consejera de gobierno de Sant Martí, Inmaculada Bajo, tras una pregunda del PP, en el último consejo de distrito. Bajo aseguró acordarse "perfectamente del día de la inauguración de las obras como un día de celebración, de aquellos que demuestran lo que se puede conseguir cuando una comunidad se une con un mismo propósito". El jolgorio, sin embargo, duró poco tiempo. Menos de diez años, y no exentos de polémica, duraron las fuentes en funcionamiento. Ahora el consistorio estudia cómo recuperarlas y pronostica que al menos una resucitará, aunque no tiene calendario para el reestreno.

Problemas desde el inicio

Jordi López, vecino de la zona hace 25 años, ve con buenos ojos que el distrito haya abierto la puerta a restaurar el entorno de las fuentes, sobre todo después de que su petición para incluir la actuación en los presupuestos participativos no superara la fase de priorización. "Estoy contento con las actuaciones del ayuntamiento en el barrio, como en los alrededores de la Escola Casas o del parque del Clot. Si hacen algo parecido con las fuentes estaría muy bien", reflexiona.

Aún así, no es muy partidario de que las fuentes vuelvan a funcionar tal y como lo hacían antes de que las apagaran. "El agua se ensuciaba y las fuentes se iban arreglando y estropeando continuamente", recuerda este vecino.

Un cartel del Ayuntamiento relaciona la sequía con el cierre de las fuentes / Jordi Otix

"Por la noche, sobre todo en verano cuando la gente deja las ventanas abiertas, las cascadas hacían mucho ruido", recuerda también Toni Monreal, el conserje del edficio donde vive López, que está justo delante de dos de las fuentes desdichadas. "Además, el agua se estancaba y olía", añade Monreal, que, sin embargo, preferiría lidiar con esos problemas que dejar las fuentes en el estado actual. "Ahora están mucho peor", asegura.

Toni Monreal y Jesús Capitán, conserjes de uno de los edificios frente a dos de las fuentes apagadas / Jordi Otix

Y es que, desde que dejaron de funcionar a mediados de la década pasada, las fuentes se han oxidado y todo su entorno se ha degradado gravemente. "No han hecho nada desde que remodelaron la Gran Vía", denuncia el conserje, que se queja también del pobre estado del suelo delante de su portería y del estado de algunos árboles de delante de su portería, que nunca han acabado de arraigar. "Solo se ven operarios del ayuntamiento cuando llueve y tienen que quitar el agua con bombas para que no se estanque", lamenta.

"Nido de ratas y palomas"

Su compañero en la conserjería, Jesús Capitán, lleva tres años en el puesto, así que nunca ha visto las fuentes funcionando. "Lo único que sé es que cuando llueve eso se convierte en un nido de palomas y ratas", relata.

Vladimir Osorio, vecino el barrio, frente a una de las fuentes apagadas / Jordi Otix

No son pocos los vecinos que, como Capitán, se han instalado en el barrio con las cascadas ya inoperativas. Vladimir Osorio es chileno y llegó a la Gran Vía hace unos cuatro años. "Pregunté qué eran, nunca las he visto encendidas", lamenta Osorio, que patina con sus amigos en diferentes puntos de la zona. "Me gustaría verlas funcionando porque se ve por la arquitectura que tienen que estar bien y es una lástima verlas tan abandonadas", señala.

También hace cuatro años que Harvey Cune llegó a esta área de Barcelona, así que tampoco ha visto cómo funcionan las cascadas. Tiene sus dudas sobre una posible reapertura: "Si las encienden otra vez tendrían que poner alguna valla. Ya me veo a los niños cayéndose dentro [del estanque] o a los perros bañándose".

Isabel Amice, frente a la fuente situada delante del campo de futbol del Clot de la Mel / Jordi Otix

Parada antes de la sequía

Los más veteranos sí que recuerdan ver las fuentes funcionando, pero no tanto cuándo se apagaron. "Llevan mucho tiempo cerradas, supongo que se dejaron un dinero que ahora a saber dónde está", denuncia con más resignación que indignación Isabel Amice, vecina de toda la vida de la zona. Su marido, Fernando Sierra, critica también que, no hace tanto tiempo, colocaron un cartel delante de las fuentes indicando que no funcionaban a causa de la sequía. "Si esto llevo tantos años parado no puede de ser la sequía", sospecha.

Fernando Sierra, junto a su perra Kira, delante de una de las fuentes / Jordi Otix

Reapertura en estudio

De momento, no hay fecha para que las fuentes vuelvan a rebosar agua, aunque el consejo de distrito de Sant Martí ha dado los primeros pasos para que así sea. La consejera Bajo aseguró que la empresa municipal de infraestructuras, BIMSA, ya tiene destinados recursos económicos para ello y ha empezado a estudiar cómo se podría llevar a cabo la "reparación y remodelación de los tres elementos escultóricos". Bajo afirmó que una de las fuentes "recuperará el agua" y que se está mirando "qué tipo de remodelación se podría hacer" para las otras dos. "Son mucho más que tres fuentes", defendió la consejera.