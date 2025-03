Vecinos de la boca norte del túnel de la Rovira denuncian el ruido nocturno de las obras

El vídeo es del 13 de marzo a las 3.30 de la madrugada. El ruido que se aprecia en las imágenes que grabó Sonia del Campo, vecina de un piso que está en la esquina de la calle de Lugo con la Rambla del Carmel, a unas decenas de metros de la boca norte del túnel de la Rovira, es más que considerable, máxime si se tiene en cuenta que lo grabó con las ventanas de su casa cerradas.

Del Campo explicaba este miércoles delante de su casa que la situación cogió de improviso a los residentes en la zona. Ahora, la molestia se ha reducido un tanto, pero en las últimas semanas ha sido complicado descansar de noche en esa parte de Barcelona. No son muchos los afectados, pero no es algo que consuele a los que no han podido dormir durante unos cuantos días.

Ruido por los trabajos en el Túnel de la Rovira, la noche del miércoles al jueves / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Las obras

Las obras de mejora del túnel de la Rovira se iniciaron formalmente el pasado domingo 22 de marzo. Ese día se cortó la circulación por el túnel en sentido descendente, que no volverá a recuperarla hasta dentro de cuatro meses. Después, se cortará el ascendente durante un mes.

Los trabajos suponen una inversión de 17,4 millones de euros y consisten en la creación de tres galerías de evacuación, mejorar la eficiencia energética, renovar el pavimento, tratar las patologías estructurales, y optimizar la impermeabilización y el drenaje. Es una reforma que permitirá renovar gran parte de las instalaciones del túnel.

La previa

Pero antes de que se cerrara el túnel la piqueta ya había empezado a actuar. Y vecinos de las calles más cercanas a la boca norte del túnel lo han notado de forma significativa: el ruido se prolongaba de las 23.00 a las 6.00. “Ha sido terrorífico”, afirma del Campo: “Durante casi dos semanas, solo pude dormir de las 6.00 a las 8.00. Por la calle la gente me preguntó cómo estaba, porque difundí mucho la situación. Estaba muerta”.

Del Campo ha comunicado sus quejas al alcalde, Jaume Collboni, en una carta que ha enviado al ayuntamiento y también las ha trasladado a la cuenta de instagram del socialista, sin, recalca, haber recibido respuesta alguna.

Sonia del Campo, el pasado miércoles, a unos metros de su casa, frente a las obras de la boca norte del túnel de la Rovira. / Victòria Rovira

Los trabajos encendieron a otros vecinos: cuenta Sonia que en su comunidad ha sido motivo de preocupación. Esas obras tuvieron lugar con el túnel todavía abierto, del 9 al 20 de marzo, con lo que tiene lógica que se concentre la actividad por la noche, cuando hay menos circulación. Con todo, es idea subleva un tanto a Del Campo, que subraya que con motivo de la reforma del túnel se ha hablado mucho de cuántos vehículos se verán afectados pero no de los vecinos.

La asociación

Por su parte, la Asociación de Vecinos del Carmel sostiene que por ahora no ha recibido un gran número de quejas, ya que el ruido nocturno no era audible unas cuantas calles más allá. La presidenta de la asociación, Montserrat Montero, sí considera que el consistorio no ha informado a los vecinos de forma suficiente, y que podría haberlos advertido de la situación de una manera mucho más eficiente.

Preguntadas por este diario, fuentes del consistorio recuerdan que desde el 23 de marzo se están realizando los trabajos de renovación que han obligado a cerrar el túnel en sentido de bajada, agregan que las obras en horario nocturno se realizan desde diciembre, y subrayan que se aplican medidas correctivas para “minimizar el impacto en el entorno”.

Suscríbete para seguir leyendo