El guiño del 'render' de las Tres Xemeneies a los amantes de la música electrónica que no se hará realidad

Los 'render' están de moda. No hay estudio de arquitectura que se precie o administración con ganas de presumir que no exhiba sus proyectos futuros con estas imagenes digitales creadas a partir de un boceto tridimensional. Un parque con sus paseantes, sus árboles y sus pajaritos; un puerto deportivo con sus barcos de lujo, un edificio con sus muebles y sus estilosos ocupantes...

Todo es pura fantasía en unos modelos donde -si ya hay veces en las que distan mucho de la realidad- más de un creador aprovecha para colar alguna imagen jocosa o algún guiño u homenaje. Y eso ha ocurrido con el hub audiovisual del Catalunya Media City que se erigirá en las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.

La UTE Garcés De Seta Bonet arquitectes SLP + Marvel Architects, Landscape Architects, Urban Designers PLLC, que finalmente se ha alzado con la redacción del proyecto, presentó varios 'renders' para la nave de turbinas. Entre ellos hay uno que los amantes de la música electrónica no tendrían dudas a la hora de destacar sobre el resto. Es el que se refiere a la llamada zona de experiencia y exhibición, un espacio diáfano de 5.600 metros cuadrados y 17 metros de altura donde los arquitectos han colocado a decenas de personas bailando al son de...

Síiiii. Son Daft Punk. Aunque resulte imposible porque se separaron en 2021. El dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, que empezó su andadura en 1993, resulta inconfundible por dos motivos. El primero, meramente estético, es que actuaban con la cabeza cubierta por un casco. El segundo es que algunos de sus temas se convirtieron en piezas de culto y referencia de la música electrónica. De 'One more time' a 'get lucky', de 'Around the world' a 'Digital love', entre otros muchos.