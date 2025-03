Barcelona pierde 500 bicis de uso compartido tras la caída de una octava empresa aspirante

Ya en diciembre informaba el Ayuntamiento de Barcelona de que el nuevo contrato de bicicletas de uso compartido tenía a una octava empresa en liza que tenía pendiente la presentación de cierta documentación. Se trataba de la china Hello Bike, con presencia en Singapur y Australia. Se le habían reservado 497 licencias de un total de 3.975, el 12,5%, y en el caso de que no prosperara su tramitación, las otras siete aspirantes que sí tenían el aprobado municipal se repartirían el botín, de manera que no se alterara esa previsión de 4.000 unidades. Pasados tres meses, sin embargo, y tras la caída definitiva de ese pretendiente, el consistorio ha decidido dejar vacío este hueco del pastel, de manera que no está prevista ninguna asignación extra "a la espera de poder evaluar el funcionamiento del servicio". La razón última: "Garantizar el buen uso del espacio público"

Una bici privada de uso compartida, el miércoles, mal estacionada en una parada del Bicing, en la plaza de Sant Miquel, junto a la sede del ayuntamiento / Carlos Márquez Daniel

Fue el 23 de diciembre cuando el ayuntamiento dio a conocer la lista de siete compañías privadas que se harán cargo del nuevo contrato. Llamó la atención que fueran tantas, puesto que si algo quedó demostrado durante el desarrollo de la anterior licitación (mayo de 2020) fue que la atomización de la oferta no era cosa buena para el invento, ante la imposibilidad de tener una aplicación universal para todos.

Las motos, igual

Cinco años atrás también se repartieron 3.975 credenciales que quedaron en manos del mismo número de postulantes, pero a mediados de 2024 solo quedaban poco más de 2.000 bicis activas bajo el cetro de cuatro operadores. Lo mismo sucedió con el 'motosharing', que de 7.000 unidades pasó a 2.500, y de 12 empresas, la cosa se quedó también en cuatro supervivientes.

Quizás con ese precedente en la memoria, el ayuntamiento ha preferido, tras la caída de Hello Bike, no hinchar más la oferta de bicicletas de uso compartido y dejarlo en 3.478 permisos. Y si la razón es comprobar cómo va la cosa a nivel de respeto por el espacio público, no pinta que esas 500 licencias vayan a ser repartidas, puesto que este diario ha podido comprobar que es habitual encontrar alguna de estas máquinas mal aparcadas en la calle o en la acera. Incluso dentro de un carril bici.

Bicicletas de Bolt, en el parque de la Ciutadella / Marc Asensio Clupés

Sobre el despliegue total de las flotas, a pesar de que el consistorio les daba a finales de diciembre un mes para tenerlas todas en la calle, todavía falta mucho por hacer. En su comunicado, el ayuntamiento hablaba entonces de la "retirada de las licencias" a los que no cumplieran con los plazos, pero es algo que ni ha pasado ni parece que vaya a suceder.

Lo que falta

Según fuentes municipales, el retraso se debe a la "conexión tecnológica con la plataforma municipal que tiene que permitir geolocalizar todos los vehículos". "Esta conexión requiere realizar distintas pruebas por parte municipal para comprobar el correcto funcionamiento y es imprescindible para culminar el proceso de despliegue de las bicicletas", prosigue esta misma voz. En la app compartida ya pueden verse las bicis de Ride, Bolt, Cooltra y Donkey, las cuatro empresas que pudieron llegar al ocaso de la anterior concesión. Del resto, de momento, ni rastro.