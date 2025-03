Barcelona se llena de bicicletas de uso compartido mal aparcadas

En anteriores ediciones dedicadas al (mal) aparcamiento en Barcelona, este diario ya les habló de las motos en las aceras y de las furgonetas en doble fila. Hoy es el turno de abordar el caso de las bicicletas compartidas, un servicio que acaba de estrenar ciclo (nuevo contrato, el segundo, y no confundir con el Bicing) y que está generando un fenómeno en forma de 'déjà vu'. Quizás se acuerden de lo sucedido en la ciudad entre 2018 y 2019, cuando empresas de patinete de alquiler desembarcaron a la brava en la ciudad y dejaron los vehículos por las calles como quien salpimienta una ensalada. Pues ahora está pasando lo mismo, pero con bicicletas que, a diferencia de entonces, sí disponen de la correspondiente licencia municipal. Y no, no son casos aislados. Lo que sigue es la observación de varias semanas por un buen puñado de barrios.

Bicicleta aparcada en el carril bici de Sicília, a la altura de Mallorca / Carlos Márquez Daniel

La adjudicación a siete empresas de los 3.478 permisos de bici de uso compartido se hizo pública el 23 de diciembre de 2024. A partir de ese momento, las marcas disponían de un mes para desplegar sus flotas, plazo que no se ha cumplido. Y casi mejor, a la vista de cómo se están comportando los usuarios a la hora de aparcarlas. No se intuye malicia, pero sí un profundo desconocimiento de la normativa. Y un punto de la impunidad y la comodidad propia de quien se sabe forastero. Que sea un público juvenil, sin actitud, también puede ayudar a explicar el perfil.

Camuflaje fallido

No es que este diario haya identificado una avalancha de bicicletas entorpeciendo el paso a ancianos y niños en las aceras. Tampoco en medio de la calzada. Pero sí es muy fácil verlas aparcadas en lugares inverosímiles, sobre todo en el corazón de Barcelona, en el Gòtic, pero también por el Eixample, en Gràcia o en la zona alta. En la renovada plaza de Sant Miquel, por ejemplo, a los pies de la sede del ayuntamiento, una bici de la empresa Bird juega al camuflaje en una parada del Bicing. Quizás alguien con un problema de daltonismo podría no darse cuenta, pero el azul y el verde de los dos modelos deja claro que hay una pieza que no encaja.

Ejemplo de bicicleta casi bien aparcada, en el eje verde de Consell de Cent / Carlos Márquez Daniel

A menos de 150 metros, en la acera de metro y medio de la calle de Ferran esquina Quintana, una bici de Bolt apoyada se apoya en una caja eléctrica de Endesa. En la plaza Reial, una de Donkey y otra de Ride Movi reposan junto a una palmera, a un suspiro de la fuente. Tienen cerca tres aparcamientos para bicicleta de 'U' invertida, pero eso no atenúa el 'delito'. Esta es una situación que se repite por toda la ciudad -muy frecuente en el eje verde de Consel de Cent- y que merece una descripción al margen. Porque los usuarios de este servicio han inventado un nuevo concepto: el de la bicicleta casi bien aparcada.

Solo en la 'U' invertida

Son las bicicletas de 'sharing' que están cerca de un estacionamiento para ciclistas. Sería como si un conductor que no tiene plaza en zona azul decidera dejar el coche en un paso de peatones cercano o en un hueco de carga y descarga. O como si un motorista que no encuentra sitio en la hilera pintada en la calzada dejara la moto justo encima de la acera, aunque tenga menos de tres metros de ancho. O para que quede más claro, como si un ladrón de bancos solo se llevara los bolis del mostrador.

Bicicleta de Lime, en plena acera, en una calle de Gràcia / Carles Cols

Tal y como concreta a este diario un portavoz municipal, solo pueden atarlas bicis a la 'U' invertida, sin que se genere a su alrededor una zona de influencia en la que también se pueden estacionar. El problema, quizás, es que estas bicis compartidas disponen de caballete, lo que facilita dejarlas en cualquier firme más o menos estable.

Bicis de uso compartido mal aparcadas en la plaza Reial / Carlos Márquez Daniel

En la parte sur de la Rambla, frete al Gobierno Militar, 24 bicis ocupan un espacio reservado para solo 10. Siete de las furtivas tiene una multa de la Guardia Urbana en el manillar. Razón: "Estacionar una bicicleta en la acera cuando se impide el paso de los peatones". La sanción, tal y como indica la receta amarilla, es de 100 euros, 50 si hay pago ágil. Según el ayuntamiento, en lo que llevamos de año ya han sido retiradas de la vía pública un total de 222 bicicletas de 'sharing' mal aparcadas. Este diario, sin suerte, ha intentado recabar el número de denuncias impuestas por parte de la Urbana.

Retirada de credencial

El propio contrato de las empresas con el consistorio deja claros cuáles son los riesgos en caso de mala praxis. Los resume un portavoz municipal: "Las condiciones de adjudicación de licencias prevén la retirada de los vehículos, e incluso de la licencia, en caso de incumplimiento de las normas de estacionamiento". Sin licencias de por medio, es lo que ya sucedió en 2018, cuando la empresa de patinetes de alquiler Reby empezó a desplegar unidades por la ciudad. Hasta que el ayuntamiento dijo basta y llenó el depósito de estos artilugios. Quizás por eso hay motos y bicis compartidas con licencia, pero no patinetes. Precisamente porque no se ha resuelto el lugar de estacionamiento.

Multa a una bicicleta de uso compartido, en la parte baja de la Rambla / Carlos Márquez Daniel

Vale la pena volver al perfil del usuario para notar que poco tiene que ver con el de las motos compartidas que también forman parte del paisaje de Barcelona. Puesto que el Bicing no está abierto a los turistas, los forasteros que quieren recorrer la capital catalana a pedales se veían forzados al alquiler en tiendas. Estas licencias urbanas, sin embargo, les permiten moverse con más libertad y durante las 24 horas del día, ya que solo tienen que reservar el vehículo a través de la aplicación de cada empresa. La ley del mínimo esfuerzo. Y el menor compromiso con las buenas maneras.