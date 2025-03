Los VTC convocan tres días de protestas en Barcelona contra la nueva ley del Govern

Tres asociaciones del sector de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) han anunciado este viernes la convocatoria de nuevas manifestaciones y marchas lentas en Barcelona los próximos 10 y 25 de abril, y 9 de mayo en protesta contra el borrador del proyecto de ley que prepara el Govern de la Generalitat para regular el transporte en vehículos de hasta nueve plazas. Según los convocantes, la futura normativa se está redactando “para favorecer al sector del taxi” y “hará desaparecer” a los VTC.

Unauto VTC Catalunya, asociación mayoritaria del sector, junto con Aurora Associació Catalana VTC y el Sindicato Libre de Transporte (SLT) harán entrega este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de una carta en la que plantean sus reivindicaciones.

En esa misiva, expresan su preocupación ante el desarrollo de una normativa para el transporte de viajeros de menos de 9 plazas que "derivará en la desaparición del sector VTC en Catalunya".

"Si usted no lo impide, en 2026 no habrá VTCs en el Área Metropolitana de Barcelona, y Barcelona se convertirá en una de las pocas capitales globales en las que este tipo de servicio no estará disponible", señala la carta.

Los representantes del sector aseguran que no quieren ser "catastrofistas", pero sí "realistas", y piden a Illa una reunión para trasladarle sus preocupaciones y las "soluciones" que proponen en el ámbito de la movilidad municipal.

Si continúa adelante la regulación con la que trabaja el Govern -fruto de "años de presión del sector del taxi", sostienen- se "van a destruir más de 4.000 empleos en Barcelona", en lo que califican como "una de las mayores destrucciones de empleo reciente en Catalunya".

"Nuestros asociados están sometidos a una presión sin precedentes por parte de la administración, con inmovilizaciones de vehículos, multas e inspecciones fomentadas por el sector del taxi, hasta el punto de que son los líderes del taxi los que imparten formaciones a la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra", señalan las organizaciones de VTCs.

Su sector ha "evitado a toda costa las manifestaciones de fuerza y las molestias al ciudadano" hasta ahora, pero ante la situación actual, no les queda otra "alternativa", subrayan.

El pasado 11 de marzo, conductores y empresarios del sector de los VTC protestaron en Barcelona en otra marcha lenta en la que participaron unos 600 vehículos. En esta manifestación, ya advirtieron de que habría nuevas movilizaciones contra la nueva regularización en Catalunya.