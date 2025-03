Pinza de Junts y BComú a Collboni por Rodalies: "No vale ponerse de perfil, hace falta contudencia"

El caos de Rodalies ha llegado este viernes al Ayuntamiento de Barcelona, donde esta cuestión ha sido la protagonista del pleno de marzo. En una semana en la que la crisis ferroviaria ha copado la atención también en el Parlament con un debate monográfico que ha traído consigo la reprobación de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, los grupos municipales de Barcelona han alzado su voz en esta sesión plenaria ante la "grave", "insostenible" y "crítica" situación que afecta a miles de usuarios cada día.

Las proposiciones que han abanderado Junts, BComú y PP -expuestas en un debate conjunto que ha dado luz verde a las de los dos primeros grupos- han puesto el foco en la realidad que viven los usuarios y la afectación en su día a día, en la falta de inversiones comprometidas por parte del Gobierno, en el traspaso integral del servicio a la Generalitat y en la necesidad de una mayor colaboración institucional para resolver la situación.

No obstante, Junts y BComú también han instado al alcalde, Jaume Collboni, a "dar la cara" y a no "ponerse de perfil", tal como han dicho el líder de Junts, Jordi Martí, y la de BComú, Janet Sanz. Aunque el ayuntamiento no tiene competencias en el servicio de Rodalies, consideran que el máximo responsable de la institución municipal debe hacer referencia a la grave situación.

"Todo el poder institucional está en manos del PSOE y del PSC. Esto obliga a Collboni a salir a dar la cara", ha institido Martí, que le ha pedido que "se ponga al lado de los usuarios que son víctimas de un maltrato injustificado". Desde los Comuns -que han modificado su proposición excluyendo del texto que se priorice Rodalies frente a la ampliación del aeropuerto de El Prat-, Sanz ha recriminado a Collboni haber hecho "ninguna declaración solemne", como sí hizo esta semana respondiendo a Donald Trump por retirar la subvención al proyecto American Space. "No valen posiciones tebias y de perfil, hace falta contundencia y compromiso".

"Estamos haciendo todo lo posible"

En representación del gobierno municipal, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha defendido que el ayuntamiento "está haciendo todo lo posible" en el marco de sus competencias "para formar parte de esta solución" porque Rodalies "no puede ser un dolor de cabeza diario para miles de usuarios". Ha reivindicado que el consistorio "tiene el criterio y las herramientas para valorar las diferentes propouestas relacionadas con Rodalies", aunque ha insistido en que debe trabajar en el marco de sus competencias. "Las decisiones se han tomado donde toca, que es en el Parlament. No tenemos que perder el tiempo con quién se tiene que colgar una medalla política", ha afirmado.

"A la gente le importa que el tren funcione"

Si en algo han coincidido todos los grupos es en el déficit de inversiones que ha recibido el servicio, por eso han urgido en encontrar una solución que priorice a Rodalies. La principal es reclamar la inversión comprometida desde hace años. Otra solución es el traspaso integral a la Generalitat, por la que han apostado especialmente Junts, BComú y ERC. Y la colaboración entre administraciones también ha reunido el quorum de los grupos, sobre todo del PP, que pide un "compromiso unitario".

"Que empiece de verdad la colaboración institucional, que la Generalitat y el Estado se sienten y acuerden un calendario serio. A la gente no le importa quién tiene la competencia sino que el tren funcione y ahora mismo no está funcionando", ha dicho el líder del PP, Daniel Sirera.

"Hablar de Rodalies es hablar del drama"

"Todo el mundo está hablando de lo que está pasando en Rodalies. Hablar de Rodalies es hablar del drama que están viviendo miles de ciudadanos que lo usan cada día, se están jugando su salud, sus relaciones y su vida", ha alertado Sanz. Por parte de ERC, el portavoz adjunto, Jordi Coronas, ha afirmado que lo que se espera del ayuntamiento es que se ponga "al lado de la ciudadanía" y ha dicho que la precariedad del servicio ferroviario es "la crónica de una muerte anunciada" debida a la falta de inversión de los diferentes gobiernos del Estado. Por su parte, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, se ha manifestado en contra del traspaso de Rodalies y ha dicho que "ceder al chantaje separatista" no es la solución.