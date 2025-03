Collboni pondrá a prueba sus ejes verdes "flexibles" y adaptados a los buses en el 22@

El gobierno municipal de Jaume Collboni pondrá a prueba sus ejes verdes "flexibles" y adaptados al transporte público -especialmente a los buses- en el distrito del 22@, en el Poblenou, después de que el pleno de este viernes haya aprobado definitivamente el plan especial urbanístico y de mejora urbana que concreta, delimita y regula los ejes verdes en este ámbito. La propuesta, que prevé destinar un mínimo del 33% de la superficie de espacios libres exclusivos para peatones y zonas verdes, ha contado con el apoyo de PSC, Junts, ERC y PP, la abstención de BComú y el voto en contra de Vox.

Este nuevo plan se desprende de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que se hizo en 2022 cuando surgió la necesidad de incrementar vivienda en la zona y aflorar más zonas verdes, ha recordado la teniente de alcalde Laia Bonet en declaraciones a los periodistas. Esta modificación proponía una estructura urbana de doble malla para el espacio público viario y los clasifica en tres tipos: ejes cívicos, ejes verdes ambientales y ejes rodados básicos.

El plan aprobado ahora se centra en los ejes verdes ambientales y fija pautas para los proyectos de urbanización de los diferentes tramos del 22@, donde algunos tramos todavía están pendientes de apertura o que presentan una urbanzación precaria u obsoleta. Bonet ha incidido en el hecho de que los ejes verdes sean "flexibles", ya que se harán a partir de un catálogo predeterminado, "que permite escoger la opción más idonea" según las necesidades específicas de cada ubicación y la tipología del tramo.

La teniente de alcalde ha dejado claro que la implementación de estos 10 ejes verdes "no es incompatible con la presencia del transporte público" y que "una cosa no excluye la otra". "Queríamos que hubiera la opción de que el verde permitiera el paso directo sin necesidad de obligar al giro, lo que imposibilitaría el paso de los buses en todas las calles donde se implementamos los ejes verdes del 22@”, ha comentado Bonet, que ha reiterado que no puede ser que la pacificación implique impedir el paso del bus.

La abstención de los Comuns

A pesar de que la propuesta viene tramitándose desde que Ada Colau era alcaldesa, atiende a un modelo del que los Comuns han hecho bandera, la concejal de BComú Gemma Tarafa se ha mostrado crítica con esta decisión y ha señalado que sin los giros obligatorios no se garantizan las calles seguras. Asimismo, ha defendido una política de movilidad y sostenibilidad que "responde a la salud" de los vecinos.

Por su parte, el portavoz de Junts, Damià Calvet, ha destacado la necesidad de "cohesión territorial", la de ERC Eva Baró ha subrayado que la modificación "no puede esperar más", el concejal del PP Víctor Martí de Villasante ha reivindicado que los ejes verdes no son su "modelo" de ciudad y el de Vox Liberto Senderos ha dicho que los ejes verdes son "rojos" por la "prohibición" que implican para "circular libremente".

Badajoz, Pere IV y Cristòbal de Moura

El efecto más directo de la aprobación de este plan es que permite desencallar la transformación de la calle Badajoz para que sea un eje cicislita y ciudadano. También tendrá efecto sobre las calles Pere IV y Cristòbal de Moura y en la urbanización de todo el ámbito de Can Ricart para abrirlo al vecindario.