Collboni insta a las empresas concesionarias del ayuntamiento a aplicar criterios de diversidad en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmado este viernes el compromiso de la ciudad con los valores de igualdad, diversidad e inclusión. En otra nueva respuesta a las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a programas de diversidad, Collboni ha enviado una carta a las empresas proveedoras de servicios del Ayuntamiento de Barcelona, instándolas a reforzar la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos.

La polémica surge después de que la embajada de Estados Unidos en Madrid solicitara a la Biblioteca Ignasi Iglésias de Can Fabra, en el distrito de Sant Andreu, la aplicación de la política 'Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity', del gobierno estadounidense, que prohíbe destinar fondos a iniciativas que fomenten la diversidad, la equidad o la inclusión. En esta biblioteca se encuentra el proyecto cultural American Space Barcelona, financiado por los EE.UU.

Collboni ya salió a dejar claro que no acatará la restricción y que continuará promoviendo valores de inclusión y justicia social, y este viernes, en su carta, la Gerencia del Área de Recursos y Transformación Digital del Ayuntamiento subraya que la Constitución Española, los tratados internacionales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea amparan estos principios. "Como administración comprometida con la justicia social, no solo creemos en estos valores, sino que tenemos la obligación de promoverlos y garantizarlos entre la ciudadanía", señala el documento. Asimismo, el consistorio recuerda que "la contratación pública debe servir para implementar políticas sociales y medioambientales, además de fomentar el respeto a los principios de igualdad y no discriminación".

En su carta, el consistorio también ha subrayado la necesidad de aplicar los mecanismos legales vigentes para garantizar estos derechos: "Queremos recordar e incidir en la necesidad de aplicar todos los mecanismos establecidos en las normativas de ámbito europeo, estatal y autonómico, así como en el decreto de alcaldía de este Ayuntamiento de 24 de abril de 2017, para garantizar los mencionados derechos y combatir cualquier discriminación". Asimismo, la misiva hace un llamamiento a la colaboración de las empresas proveedoras de servicios públicos: "También contamos con vuestra implicación y complicidad para continuar avanzando en la aplicación efectiva de las cláusulas sociales, ambientales e de innovación, que nos deben permitir seguir avanzando hacia una Barcelona mejor y con más oportunidades para todos".

A través de sus redes sociales, Collboni ha insistido en que Barcelona seguirá defendiendo los principios de igualdad, diversidad e inclusión en todas sus políticas y contrataciones públicas. "Barcelona entiende la igualdad, la diversidad y la inclusión como principios esenciales que definen el carácter de nuestra sociedad. No se trata solo de palabras, sino de compromisos reales que guían la acción municipal", ha manifestado el alcalde. También ha remarcado que el ayuntamiento hará uso de todas las herramientas disponibles para combatir cualquier forma de discriminación y garantizar oportunidades para todos los ciudadanos: "A través de las políticas que impulsamos y de los contratos públicos que adjudicamos, queremos utilizar cada herramienta para combatir cualquier forma de discriminación y garantizar que todo el mundo, sin excepciones, tenga acceso a las mismas oportunidades".