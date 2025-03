Se traspasa el súper más viral de Barcelona: “No encuentro trabajadores”

“Es solo un súper”. Rustem se encoge de hombros ante el revuelo mediático. Hace apenas dos días que anuncia que traspasa su supermercado y ya tiene miles de visualizaciones en TikTok. ‘Ta barato’, ha puesto de banda sonora en redes en su último vídeo viral con la noticia. Sí, se traspasa el súper más viral de Barcelona: a estas alturas ya va camino de los 700.000 seguidores. Por este mostrador ha pasado hasta Ada Colau.

Súper Pim Pam (Girona, 181). Es el Lourdes de los 'tiktokeros'. Hace años que los adolescentes vienen en peregrinación a este pequeño súper del Eixample en busca de fama instantánea. Aquí se han grabado vídeos entre patatas fritas y Fresquitos con más de 5 millones de visualizaciones.

Humor con poso de denuncia

Ya está viniendo mucha gente a preguntar, cuenta Rustem a este diario. “Yo creo que estoy pidiendo un poquito de más”, añade por lo bajini. “75.000”, pide por el traspaso, pero mirará -adelanta ya-, de ponerlo “un poquito más barato”.

Rustem Iqbal, se llama. Es @rustem6646 en redes. Acumula 19,9 millones de 'megustas' en TikTok. Se hizo famoso colgando gags basados en hechos reales y protagonizados por clientes del súper de verdad. Esos que cambian 100 euros comprando una chuche. A los que pillan intentando colar un billete falso. Aquellos que descolocan todo para rebuscar los productos de atrás. “Llámalo manía”. Los que dicen que solo les faltan 10 céntimos para comprar un agua de 50. Humor con poso de denuncia.

¿Qué por qué traspasa el súper después de 10 años? “No sale a cuenta –responde-. Hay mucha competencia. Si no tuviera otra opción, seguiría. Pero ahora tengo el taxi”. Hace dos años y medio que Rustem se gana la vida al volante. “Prefiero trabajar en el taxi que en el supermercado”. Ahora tiene tres hijos, dice. “En el súper son 7 días de trabajo. En el taxi tienes dos días de fiesta para disfrutar un poquito con la familia”.

15 horas de trabajo al día

Últimamente apenas pisaba el súper. Tampoco estaba colgando muchos vídeos en TikTok. Ya no le da tiempo en el taxi, confiesa. Con el traspaso ha vuelto a TikTok y al súper. No tiene a nadie que le sustituya en el famoso mostrador. “No encuentro trabajador”, justifica el traspaso. “Ahora estoy abriendo a las 9, 9.30 y hasta las 12 de la noche estoy solo”, resopla. Nadie quiere hacer este horario. “Y si pongo dos trabajadores –apunta- no sale rentable. Gano 60, 80 euros al día, después de quitar todos los gastos, por 15 horas que trabajo”.

Me llamo Rustem y hago vídeos virales mientras trabajo en un supermercado. / ZML/Carlos de Diego

Dice que no le molesta que le llamen “paki”. “No, yo lo entiendo –asegura-. No lo dicen por molestarnos”. Es de Pakistán, sí, de Punjab. Allí ayudaba a su padre a trabajar en el campo. “Arroz y trigo”. Dos cosechas y se vino a España. De eso hace casi 20 años. “Mi vecino vivía aquí en Barcelona –recuerda-. Cuando él volvía a Pakistán, compraba motos, mostraba que tenía dinero… Y yo pensaba que en Europa todos los que llegan ganan dinero”. Reniega con la cabeza. “Cuando llegas aquí es totalmente diferente. Nada que ver con la tele”.

Él entró por Ceuta. “Vine escondido en un Mercedes, bajo los asientos de atrás”. Rustem relata su odisea sin aspavientos. “Había que arriesgar”, se encoge de hombros sin más. “El 99,99% de los pakistanís venimos en patera”, asegura. 14 meses tardó en llegar a España desde su país.

Hace 10 años que alquiló este local y montó el súper. Hace cuatro que se metió en TikTok. En las redes se rebautizó como @rustem6646. Son los primeros cuatro números del primer teléfono que tuvo al llegar a España. Y del siguiente móvil que compró. “Después hice la credencial de taxista para conducir en Barcelona y el número era ¡6646! Eso sí que fue casualidad”, resopla. “Pero si juego a la lotería con 6646, no toca”, sonríe. No, no dejará TikTok. Ya ha empezado a hacer vídeos en el taxi.