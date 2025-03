Vídeo | Sorprendente avistamiento de diez delfines en el Puerto de Barcelona

🐬Sembla que el dofí de l'altre dia va avisar als seus amics! Avui han estat 🔟 el dofins mulars que han visitat el #PortdeBarcelona.



📋 Com sempre, protocols activats per protegir-los mentre garantim l'activitat.



ℹ️ Aquest any portem 4 albiraments quan la mitjana anual és de 5 pic.twitter.com/G6GI8HGtmo