Collboni responde a Trump: "No daremos ningún paso atrás en las políticas de igualdad"

"No daremos ningún paso atrás en las políticas de igualdad". Este ha sido el mensaje con el que el alcalde, Jaume Collboni, ha respondido al nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump por exigir al Ayuntamiento de Barcelona que aplique su directiva contra la inclusión en el proyecto cultural American Space, que se desarolla en la Biblioteca Ignasi Iglésias de Can Fabra, en el distrito de Sant Andreu.

Como avanzó EL PERIÓDICO, la embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado la aplicación de la orden 'Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity' en el equipamiento, que exige que ninguno de los fondos que han concedido se utilice para iniciativas o programas que promuevan la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI).

En una rueda de prensa este miércoles, Collboni ha precisado que lo que impugna la instrucción estadounidense -que el consistorio recibió el pasado 3 de marzo- es "la orientación misma del programa", que funciona en Barcelona desde hace 10 años y que tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio cultural entre la capital catalana y Estados Unidos.

"No tiene validez"

"Este requisito va frontalmente en contra de lo que es una biblioteca pública de Barcelona", ha lamentado Collboni, que asegura que "la orden ejecutiva no tiene validez jurídica en Barcelona y no tiene legitimidad democrática y política para llevarse a la práctica". "Los valores de inclusión, diversidad e igualdad son una parte inseparable de la identidad de Barcelona", ha aseverado el primer edil.

Según ha explicado, el ayuntamiento ya ha contestado a la embajada de Estados Unidos que no tienen "ninguna intención" de dar marcha atrás en estos programas. Una respuesta que Collboni ha dicho que no tenían ninguna duda en que era la que tenían que dar. "Barcelona no dará ningún paso atrás en la defensa de los valores de justicia social e igualdad de oportunidades", ha insistido.

"Mantendremos el programa de inclusión"

Así, ha dicho que el ayuntamiento mantendrá el proyecto American Space en la biblioteca de Sant Andreu "aunque Estados Unidos lo deje de financiar". "Si no están de acuerdo con una política de una biblioteca de Barcelona y quieren retirar los fondos, que los retiren". "Vamos a buscar otros fondos", ha afirmado Collboni.

"Nuestra determinación es tal que mantendremos el programa y lo queremos seguir haciendo con Estados Unidos a pesar de Trump". En ese sentido, el alcalde ha recordado que Barcelona ha tenido históricamente una "excelente relación con Estados Unidos". "América no es Trump y el pueblo americano es mucho más que Trump".

