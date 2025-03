El centro de Barcelona ve amenazado otro negocio centenario: una panadería se traspasa por jubilación

Un cartel en la puerta advierte del traspaso de otro negocio centenario del centro de Barcelona, aunque esta vez se trata de un comercio que se despide voluntariamente y por jubilación. Es la Fleca Els Àngels, datada de 1915 y que hace una década festejó con placa institucional incluida su siglo de vida en el Raval. Su titular confía en que la actividad se pueda mantener si encuentra el relevo adecuado, aunque no está en su mano.

Juana Solé y su marido se hicieron con el local en 1985 y hasta la actualidad se ha preservado la venta de pan y bollería que la caracteriza, además de contar con zona de degustación y cafetería. El local cuenta con un pequeño obrador artesanal de pan en el sótano, donde lo elaboran cada noche para la venta desde primera hora. No obstante, también está especializado en la creación de galletas, de muy diversos sabores. Como también explica 'Time Out', de momento no se sabe si el nuevo operador que se interese por el local querrá seguir con el pan.

Barra para degustación en el interior de la Fleca Els Àngels. / MANU MITRU

El establecimiento se desmarca por atraer principalmente a vecinos de Ciutat Vella, pese a estar en un enclave turístico y a escasa distancia de la Rambla.

Hace apenas unos días, como avanzó este diario, otro local se sumó a la ola de despedidas de negocios con historia: la tienda de muebles Casa Jornet no ha logrado seguir adelante en el mutante barrio Gòtic.