Barcelona, segunda en el 'top 10' mundial de mejores ciudades para el turismo de lujo en 2025

Barcelona ha recibido un inesperado impulso en su objetivo de reposicionarse como destino turístico que prime más la calidad que la cantidad. La red global de agencias de viaje de lujo Virtuoso la ha aupado al 2º puesto de ciudades destacadas del mundo para viajes de alta gama en 2025. Por delante figura solo París, mientras que tras la capital catalana se sitúan Roma, Londres y Tokio. Madrid también está en el 'top 10' mundial del año, aunque en la 9ª posición.

El gran operador mundial de lujo sondea a sus 2.200 asesores de viajes de agencias afiliadas de 58 países para elaborar anualmente sus listas de destinos prioritarios o que serán tendencia para los viajeros más elitistas, que buscan destinos de calidad, con servicios en consonancia. Tan importante es el patrimonio local como su oferta de hoteles, gastronomía y experiencias. Se elaboran ránkings de destinos emergentes, destinos globales y destinos de aventura, entre otros, en términos de países. La única lista de ciudades más populares del año es la que ha llevado a Barcelona al podio.

Su encuesta revela también que la mitad de sus asesores prevén un pequeño aumento de esta demanda, mientras que un 20% opinan que crecerá significativamente este año. La mayoría opina que también se producirá un ligero incremento en su gasto.

Según datos de Turismo de Barcelona, el visitante llamado Premium viaja normalmente con apoyo de intermediarios y es un cliente con gasto elevado, de unos 600 euros por persona y día, de los que 400 corresponden a dispendios que no incluyen el alojamiento. Es decir, que su gasto está casi 300 euros por encima de la media en Barcelona

El sector privado ha apostado desde hace unos años por ese filón multiplicando la oferta hotelera para ese público. Así, en 2016 la ciudad contaba con 34 hoteles de alta categoría (18 de gran lujo y 16 de cinco estrellas), mientras que en 2022 se alcanzaron los 46 (22 y 24 respectivamente) multiplicando la oferta de camas y enclaves. El plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) ha hecho que esa cifra ya no haya crecido más, una vez completados los proyectos que había en marcha cuando se echó el cerrojo al crecimiento hotelero en la mayoría de zonas. Algunas cadenas internacionales de lujo no han podido aterrizar en la ciudad, aunque otras lo han hecho adquiriendo hoteles ya arraigados.

Comercio de lujo en el paseo de Gràcia, este lunes. / Jordi Otix / EPC

Estos establecimientos, por su mayor ratio de servicio, son precisamente los que generan más puestos de trabajo en proporción a sus camas. Desde uno de los iconos locales, El Palace Barcelona, su director general Pedro Rodriguez Madrigal señala que “el turismo de lujo representa una parte muy importante del PIB de la ciudad, además de ser un tipo de turista que por sus actividades y edad no interfiere con la vida de los residentes". Apunta además que los hoteles de lujo de Barcelona cerraron un excelente 2024 en cuanto a ocupación y tarifas, con clientes que mayoritariamente fueron estadounidenses, también de Próximo Oriente y de algunos países de Europa. Defiene a este viajero como "un tipo de cliente que viene a la ciudad buscando experiencias gastronómicas y culturales, por lo que expande su gasto a restaurantes y monumentos”.

Otros ámbitos también han apretado el acelerador para tratar de conectar con ese viajero de mayor impacto económico. El Port de Barcelona tendrá este 2025 un 31% de sus escalas de cruceros protagonizada por barcos pequeños o medianos, de lujo o clase Premium.Juan Rodero, CEO de Star Class / Un mundo de cruceros, que comercializa en toda España y Portugal la mayoria de navieras de alto nivel, destaca que Barcelona es un "puerto clave" en este ámbito tanto por el destino como por sus conexiones aéreas. Y aunque los barcos más exclusivos no tienen puertos base sino que enlazan rutas siempre distintas, la ciudad ha ido ganando tanto salidas como escalas al atraer a nuevos operadores de cruceros de lujo que vienen del mundo hotelero, como Ritz-Carlton o Four Seasons, entre otros. Avanza que algunos de lo que aún no han debutado tienen a la capital catalana "en su punto de mira como una escala imprescindible para barcos de super lujo"

Eventos y acciones del año

Desde el sector se apunta eventos como la presentación de Louis Vuitton el año pasado en el parque Güell, o la Copa América como elementos que han contribuido a aupar el segmento del lujo en la ciudad, que el consorcio de Turismo ve estratégico. Se trata de un filón que vincula también a experiencias vinculadas con la arquitectura, cultura y gastronomía, entre otros reclamos. Por contra, el visitante de lujo huye de aglomeraciones y elige puntos de interés no masificados, en grupos reducidos o con visitas privadas, y primando la seguridad.

Ambiente en las terrazas de la Nova Bocana, a los pies del hotel W, este lunes. / Jordi Otix / EPC

La ciudad concentrará este año diversos eventos y encuentros que ejercerán de caldo de cultivo propicio para este segmento. La semana pasada tuvo lugar un foro internacional dirigido a agencias de viaje de alto nivel (Private Luxury Forum Europe); y del 6 al 9 de abril se celebrará otro encuentro con agencias y sector, Connections Luxury Europe, organizado por una empresa especializada de Reino Unido y con unos 300 asistentes previstos sobre todo europeos, pero también de otros continentes. Pero la propia red Virtuoso celebrará el próximo 12 de mayo su simposio, reuniendo a propietarios de agencias de alta gama de todo el mundo para copartir conocimientos, tendencias y presentaciones de destinos.

Mayo (del 18 al 20) también traerá el Business of Luxury Summit Barcelona que organiza 'Financial Times', con los líderes más influyentes del sector del lujo, que analizarán los retos y oportunidades del mercado. Mientras que la revista internacional de estilo de vida 'Monocle' orquestará durante el segundo semestre el evento 'Monocle Quality of Life Conference Barcelona 2025' con profesionales de diversos ámbitos, destacan en el consorcio turístico.

