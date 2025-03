Amanda Hughes: "No hay otro lugar como Barcelona"

Amanda Hughes, 54 años, inglesa, con un hijo adulto que también vive en Barcelona. Vivió en la capital catalana durante diez años antes de mudarse a Marbella por cuatro años. Regresó hace dos años y ahora considera Barcelona su “hogar” nuevamente. Amanda vivió anteriormente en Londres y se tomó un año sabático en 2001-2002 para explorar España y Portugal. Se enamoró de España y decidió mudarse de forma permanente. También ha vivido en la zona de Granada y en Marbella. Es la directora de Oak House School, un centro que imparte el currículo nacional británico desde 'Nursery' hasta 'Year 7', ofrece un currículo bilingüe en la ESO y, en la etapa post-16, permite elegir entre el Bachillerato Nacional o el IB.

¿Por qué escogiste Barcelona?

En 2007, me pidieron que considerara un puesto de directora en otra escuela internacional aquí. En ese momento, realmente no quería mudarme de nuevo, ya que pensaba que pasaría más tiempo viviendo cerca de mis padres. Sin embargo, siempre he dicho que, por lo general, nos arrepentimos más de las cosas que no intentamos en la vida, así que decidí venir a conocer la escuela. Tan pronto como aterricé y vi un poco de la ciudad y sus pueblos, playas y montañas circundantes, supe que tenía que traer a mi familia a vivir a Barcelona. Realmente no hay otro lugar como Barcelona, y todos nos sentimos muy afortunados de vivir aquí.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Definitivamente, hay una energía positiva en la ciudad y en la región. Contamos con una gran variedad de industrias de todos los niveles y sectores, lo que brinda oportunidades para que la mayoría de las personas encuentren su lugar. En cuanto a la educación, la ciudad tiene muchas escuelas y universidades de gran calidad; existe una cultura de altas expectativas y alto rendimiento, lo que motiva a nuestros estudiantes a esforzarse. Los museos, los espacios históricos y culturales, así como los eventos, contribuyen a crear oportunidades de aprendizaje en la vida real para los alumnos a nuestro cargo. Además, los servicios regionales, como el transporte y la atención médica, son excelentes en Barcelona, lo que contribuye al desarrollo de la zona.

¿Qué aspectos de la ciudad deben mejorarse? ¿Cómo?

Cada vez se hace más difícil para los profesores que se mudan a Barcelona encontrar alojamiento adecuado a un precio razonable. Esto supone un verdadero desafío a la hora de reclutar y retener personal, a pesar de que ofrecemos salarios muy por encima del "convenio". Si bien el turismo es fundamental para nuestra región, debemos buscar un equilibrio, y el acceso a la vivienda es un factor clave a la hora de decidir establecerse aquí.

¿Qué esperas de Barcelona en los próximos años?

Veo que la ciudad seguirá prosperando. La Copa América realmente mostró lo mejor de Barcelona. Eventos como este ayudarán a desarrollar nuevas oportunidades de negocio y soluciones creativas.

¿Qué ciudad sientes como "tu ciudad"? ¿Qué es lo que más echas de menos?

En el Reino Unido, diría que el sur de Londres es la ciudad que considero mi hogar. A veces echo de menos antiguas tradiciones familiares como la 'Bonfire Night' ("La noche de las hogueras") pero, para ser honesta, nunca siento el deseo de volver allí a vivir. Barcelona es mi hogar, y me siento muy afortunada de vivir aquí y de trabajar en una escuela excepcional, rodeada de un gran equipo.