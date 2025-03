"Estamos hartos de que nos tomen el pelo": cientos de usuarios de Rodalies llevan su indignación a la calle

Este sábado al mediodía, usuarios de Rodalies han mostrado cómo su paciencia ha llegado al límite. Cansados de los constantes retrasos, las cancelaciones de última hora, las averías y la falta de información, cientos de personas han salido a la calle en nueve municipios de fuera de Bacelona, para exigir un “servicio ferroviario digno” y denunciar una situación insostenible que, desde hace años, afecta a la red de Rodalies en Catalunya.

La movilización, impulsada por plataformas de usuarios del transporte público, se ha convocado a las 12:00 h de manera simultánea en nueve municipios catalanes: Tarragona, Valls, Tortosa, Segur de Calafell, Lleida, Figueres, Cardedeu, La Garriga y Molins de Rei, solo nueve localidades, que representan a muchas otras del extrarradio, donde viajar en tren es una odisea diaria para miles de personas que dependen del servicio para ir a estudiar o trabajar.

Situación "nefasta"

En Molins de Rei (Baix Llobregat, Barcelona), cerca de un centenar de personas se han concentrado frente a la estación para denunciar la “nefasta” situación del servicio de trenes. La protesta estaba convocada a las 12:00 h, aunque se ha adelantado unos minutos por la repentina lluvia que ha sorprendido a los asistentes.

"Las obras que se están haciendo en las líneas ferroviarias son necesarias, pero tienen que ejecutarse sin alterar el servicio normal de los trenes. Si hay que invertir un poco más para garantizar que funcionen dos vías y no una única vía, entendemos que hay que hacerlo para que se garantice el funcionamiento correcto de los trenes", ha defendido Lluís Carrasco, miembro de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), en declaraciones a los medios.

"Los horarios no se cumplen nunca"

Entre los manifestantes estaba Asunción Martínez, de 65 años, usuaria habitual de la línea R4. Ella tampoco ha dudado en alzar la voz: "Estoy cansada de que me tomen el pelo, de que dejen caer trenes, de que no se respeten los horarios y que no puedas confiar nunca en que llegarás a tiempo a los sitios", ha declarado a EL PERIÓDICO.

Una situación que también ha denunciado Joana Solsona, de 69 años, quien recientemente ha sido operada de una prótesis de rodilla. Ella, además de los retrasos y las averías, también subraya la mala accesibilidad que hay en algunas estaciones: "La infraestructura en Molins de Rei es nefasta, no tenemos ni ascensor y no tienes más remedio que pasar por medio de la vía o por las escaleras", ha criticado la mujer. "Además, los horarios no se cumplen nunca", añade.

La "ansiedad" de no saber cuándo llegarás

Marina, de 28 años, lo resume así: "La situación con Rodalies es insostenible y creemos que ya basta. El otro día, de la estación de Sants a Sant Feliu de Llobregat, tardé una hora y media. Deberíamos tener un transporte público de calidad. Estamos aquí para ver si alguien nos escucha. Siempre cojo la R4, y siempre ha funcionado mal, pero ahora ya es una vergüenza". Martina también recuerda cómo afectaba a su día a día este problema cuando estudiaba: "Me pasaba más tiempo yendo a la universidad que en clase".

Otro joven manifestante, Oriol, remarca que esta situación genera angustia en muchos usuarios. “Hay gente que coge el tren por necesidad, porque no se puede permitir otra cosa, o porque está a favor de un modelo de transporte sostenible, y debería ser fiable. Es una incongruencia que se hagan políticas a favor de reducir emisiones y, a la vez, tengamos un transporte público que no está a la altura de lo que necesita la ciudadanía”.

Oriol también subraya el impacto que este caos tiene en la salud mental de las personas que dependen del servicio de Rodalies: "Genera mucha tensión ver que no vas a llegar a los sitios a los que vas, ya sea a trabajar, estudiar o porque has quedado con alguien. Y esto provoca mucha ansiedad y es un factor que hace que empeore la salud mental de muchas personas", lamenta.

Tarragona, la manifestación más multitudinaria

De los nueve municipios que se han movilizado este sábado, Tarragona ha sido el que ha congregado a más manifestantes. Alrededor de 500 personas se han plantado frente a la estación de trenes para exigir mejoras en el servicio.

“Hemos llegado al límite de nuestra paciencia”, han advertido desde la Plataforma por un Servicio Digno. Los usuarios también han denunciado allí que la “inseguridad, el caos y los retrasos” se han cronificado en la red ferroviaria y han exigido una solución a la “desinversión histórica” que, aseguran, está detrás de los problemas del servicio.

“La vida de muchas personas depende de un medio de transporte que debería ser el futuro y se ha convertido en una condena”, han lamentado en el manifiesto leído al finalizar la protesta, que ha arrancado en la estación de tren y ha terminado ante la Subdelegación del Gobierno español en esta ciudad.

Concentraciones en otros municipios

Más al sur, en Tortosa, unas 150 personas, principalmente representantes de la clase política, se han concentrado en la estación de la ciudad. Allí, cuatro usuarios de las líneas R15 y R16 han leído el manifiesto en el que se denuncia nuevamente la histórica desinversión que sufre el servicio, lamentando que tardará "muchos años" en revertirse, especialmente grave en las líneas que conectan las Terres de l'Ebre con Tarragona y Barcelona. La portavoz de Trens Dignes Ebre i Priorat, Cinta Galiana, ha valorado positivamente "la unión" que han mostrado las plataformas de usuarios con las movilizaciones de este sábado.

En la provincia de Girona, la protesta se ha convocado en Figueres, la capital del Alt Empordà. Allí, unas setenta personas de municipios de alrededor, como Vilafant o Llançà, han criticado también los constantes retrasos. Uno de los organizadores ha lamentado que, a pesar de los anuncios de mejoras actuales, "en 7 años no se revertirán 30 de desinversión". Además, ha señalado "la mala comunicación" entre el gestor de infraestructuras, Adif, y la empresa que ofrece el servicio, Renfe, para comunicar las incidencias. Varios usuarios gerundenses han declarado a los medios que la situación les ha llevado a "tirar la toalla" con el transporte público y que cada vez optan más por el vehículo privado para desplazarse.

En Lleida, las protestas se han centrado en el servicio de trenes regionales y Avant. Unas 50 personas se han concentrado y han pedido más frecuencias de trenes que conecten con Barcelona a primeras horas de la mañana, poder viajar con el abono de transporte en más trenes AVE, reducir los precios y acabar con "los retrasos y la falta de información". "Reivindicamos poder llegar al trabajo a tiempo", ha pedido Kevin Bruque, de la Plataforma Avant Catalunya. Según los usuarios de poniente, Rodalies no es una alternativa viable para viajar a Barcelona porque el trayecto es demasiado largo y poco fiable.

Mientras se producían las diferentes manifestaciones en Catalunya, la red de Rodalies ha vuelto a demostrar que no está a la altura, y se ha producido una nueva avería mientras los usuarios protestaban por, precisamente, este tipo de situaciones. Este mediodía, la circulación de trenes entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders se ha suspendido debido a un incidente en un desvío y, durante un rato, el recorrido entre Cunit y Tarragona se ha estado realizando por carretera. esta interrupción del servicio ha afectado a las líneas R14, R15, R16 y R17.

Futuras protestas por la movilidad en Catalunya

Antes de dispersarse, los manifestantes de cada una de estas localidades han advertido que, si no se producen mejoras inmediatas, habrá nuevas movilizaciones. De hecho, la portavoz de la plataforma Dignitat a les vies, Anna Gómez, ha avisado este sábado en declaraciones a RAC1 de que las protestas pueden ir a más y terminar convirtiéndose en una gran movilización por la movilidad en Catalunya. Y es que, ha revelado, se han puesto en contacto con ella plataformas de autobuses y de transportistas afectados por la AP-7, otra vía que también registra problemas diarios, con retenciones y accidentes constantes.

De hecho, el colapso en las carreteras es también el pan de cada día para muchos ciudadanos del área metropolitana de Barcelona. Hace unos meses, el director general de Tráfico, Pere Navarro, advirtió de que las entradas y salidas de la ciudad de Barcelona "están al límite de su capacidad", sobre todo a primeras horas de la mañana, cuando la afluencia de vehículos es máxima.

Anna Gómez también ha explicado que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, le ha pedido mantener una interlocución "formal" durante los próximos meses. La portavoz de la plataforma de pasajeros, por su parte, le ha pedido que traslade al ministro de Transportes, Óscar Puene, que "deje de decir que este es el mejor momento del tren" en Catalunya. "Está reventando todo y lucharemos en las calles para no estar dos años así", ha asegurado en referencia al plazo que desde el Govern se apunta que puede haber afectaciones fruto de las 200 obras que están en marcha en la red.