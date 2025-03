¿Dónde se pueden avistar ballenas en Barcelona?

Se te pone rictus de documental de La 2 en cuanto zarpas del Port Olímpic de Barcelona. Lo primero que te enseñan en este barco es a reconocer un soplo de ballena en el horizonte. "Puede parecer la nube de un barco", te empiezan a descubrir truquillos marineros. Así que agarras los prismáticos en guardia y empiezas a practicar balleno a lo Dory en ‘Buscando a Nemo’. Hace dos años avistaron una ballena a menos de una milla del Hotel Vela. Desde este velero las han visto incluso saltar.

Salto de un rorcual común captado en mayo del 2022 desde el barco 'Ría de Ferrol' en la costa de Barcelona. / Mar a la vista

Ballenas en el Mediterráneo, sí. Acaba de empezar la temporada: de marzo a junio, la costa catalana, especialmente la del Garraf, se convierte en una autopista de rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Pueden superar los 20 metros. De Barcelona, Sitges y Vilanova i la Geltrú salen a buscar cetáceos cuatro embarcaciones que admiten tripulantes neófitos.

Encuentro con un grupo de delfines a bordo del 'Ría de Ferrol' durante la primera salida de la temporada en busca de ballenas de Mar a la vista, el pasado domingo. / Zowy Voeten / EPC

'Ría de Ferrol', se lee en el casco. Es un velero de madera de esos que crujen con nostalgia: data de 1949. El primer barco tradicional que embarca a turistas para avistar ballenas. Hasta el pasado domingo no pudieron estrenar su quinta temporada de avistamientos. Este mes el mar anda movido. Saldrán todos los días que les permita el mar. Ya tienen completos varios fines de semana.

Vista aérea del 'Ría de Ferrol'. / .

Son travesías de 7, 8 horas de ‘whale watching’ con una bióloga desde el Port Olímpic de Barcelona (110 €). Mar a la vista, se llama el proyecto. “Ocio sostenible”, resume el capitán. ¿Su meta? “Crear conciencia a través de la experiencia directa con ellas”.

Avistamiento de un rorcual común desde el 'Ría de Ferrol' con el 'skyline' de Barcelona de fondo, en 2023. / Mar a la vista

Lo mismo te lo encuentras a pie de timón que encaramado a un palo del barco con prismáticos. Sergi Rodríguez, 41 años, lleva 11 navegando con una perrita marinera: Nirvana. Es la que se pasea por el barco con mirada resabiada de Capitán Pescanova. La del chubasquero chillón y cara de tirarte por la borda si le ofreces una Biodramina. “Le encanta ver los delfines saltar en la proa”, dice el capitán con tono paternal.

Nirvana mira un delfín nadando al lado del barco. / Zowy Voeten / EPC

Ya habrán navegado juntos 17.000 millas. La adoptó en Cerdeña durante su periplo de cinco años en kayak por el Mediterráneo. La odisea da para un documental: saldrá en ‘Pets’, una oda a las mascotas que se estrena el 11 de abril en Disney+.

Nirvana, a pie de timón junto a Sergi, el pasado domingo en el 'Ría de Ferrol'. / Zowy Voeten / EPC

¿Su avistamiento más espectacular? “Un día vimos 4 ballenas”, recuerda Sergi. Fue el pasado 13 de abril, a unas 10 millas de Barcelona. “Estaban comiendo y dando rodeos y en un momento dado se acercaron mucho al barco”, recuerda el capitán-. “Fue uno de los días más emocionantes de mi vida –promete Berta, una de las tripulantes de ese día-. Nunca imaginé que veríamos tan cerca de la ciudad cuatro rorcuales majestuosos”.

El 'Ría de Ferrol' avista 4 rorcuales a 10 millas de Barcelona / VÍDEO: MAR A LA VISTA

No todos los barcos pueden salir a observar cetáceos. Se necesita la autorización previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hay una normativa que regula la navegación con estos animales: no te puedes acercar a menos de 60 metros, nunca cruzarse en su rumbo, se prohíben los ruidos fuertes e incluso se recomienda no hablar durante el avistamiento. Aunque eso es fácil: uno se queda mudo.

Sergi otea el horizonte en busca de ballenas, el pasado domingo. / Zowy Voeten / EPC

Impresiona cada “¡ballena a la vistaaaa!”. El chorro puede alcanzar casi 10 metros. Piel de gallina general, bocas abiertas, sensación instantánea de paz. “A 500 metros ya las puedes escuchar respirar -dice Julia-. No solo el soplo. A veces hemos escuchado incluso la inspiración. Parece una tubería de metal”

La bióloga Julia Gostischa enseña a la tripulación novata los 8 cetáceos que viven en el Mediterráneo, el pasado domingo. / Zowy Voeten / EPC

Julia Gostischa habla de ballenas con pasión de madre. Lleva avistándolas más de una década. Es la bióloga marina que adereza las búsquedas con ‘masterclasses’ marinas. “La gente tiene la idea de que cerca de una ciudad grande como Barcelona no puede haber mucha fauna”. Y señala una pizarra con 8 cetáceos dibujados. Las 8 especies que viven en el Mediterráneo: rorcual común, cachalote, delfín mular, listado y común, calderón gris y común y zífio de cuvier. Este año, añade, ha involucrado a varios voluntarios. “Me están ayudando a analizar datos” (hacen fotoidentificación). Hoy ha tanteado por primera vez un hidrófono (un micrófono acuático).

Tres delfines juegan en la proa del 'Ría de Ferrol', el pasado domingo.. / Zowy Voeten / EPC

Hoy no se avistan ballenas. No siempre se ven. “Es la naturaleza, no un acuario”, advierten siempre a los tripulantes novatos. “Raro es el día que volvemos con las manos vacías”, asegura el capitán. Hoy los móviles han echado humo con varias pandillas de delfines malabaristas, mucho pez luna XXL, alguna tortuga. El año pasado tuvieron varios encuentros con calderones bastante cotillas. Eran ellos los que sacaban la cabeza del agua para curiosear qué hacían los humanos (es un comportamiento típico que se llama ‘spyhopping’). ¿La moraleja? Una salida y se te quitan las ganas de celebrar nada con globos: hay que parar cada poco para pescar alguno.

Primera salida de esta temporada del 'Ría de Ferrol'. / Zowy Voeten / EPC

Proyecto Rorcual

“Ya están aquí”, confirma Eduard Degollada, el presidente de la asociación Edmaktub. “Vamos recibiendo bastantes avisos de pescadores", detalla. Ya han visto rorcuales en Tarragona, Barcelona, Palamós y Vilanova. ¿Cómo se presenta la nueva temporada? “Todo nos hace pensar que este año va a ser positivo”, adelanta. “Los años que han sido muy secos han sido muy malos y los años que ha llovido mucho han sido muy buenos”.

Hace 11 años que esta organización sin ánimo de lucro estudia ballenas con base en el club náutico de Vilanova y la Geltrú. Proyecto Rorcual: es su buque insignia. La primera investigación que estudia en profundidad el periplo de estos mastodontes por la costa catalana: desde Palamós hasta Ametlla de Mar. ¿Su conclusión? Que los rorcuales no están de paso por el Mediterráneo catalán. “Vienen a comer”. De hecho, ellos suelen captar cómo se alimentan a vista de dron. Son pioneros en el uso de drones en la filmación de cetáceos.

“No somos una empresa de whale watching”, advierte Eduard. “Nosotros lo que hacemos es salir a hacer investigación”. Aceptan tripulantes si hay disponibilidad (4 personas por día como mucho). Hacen salidas diarias (siempre que el mar lo permite) a bordo del 'Maktub', así se llama su catamarán. Son jornadas de investigación de 6 a 10 horas en el mar. “Abrimos las puertas a poder enseñar lo que hacemos”, invita Eduard. También tienen una perrita, Lía, que está aprendiendo a hablar con las ballenas.

Aún no han publicado la memoria del 2024, pero Eduard ya adelanta que fue un año “malísimo”. La única ventaja, dice, es que al ir a buscar rorcuales más allá llegaron a ver hasta cachalotes y zifios (muy difíciles de avistar, son de inmersión profunda). "Vimos todas las especies”, señala Eduard. Los 8 cetáceos mediterráneos y un auténtico festival de mantas mobula danzando. “Vinieron a reproducirse y se juntaron en la costa catalana”.

Otra entidad sin ánimo de lucro con la que embarcarse a otear aletas es la Associació Cetàcea. También desarrollan proyectos de investigación. Es posible participar en las salidas de muestreo de sus proyectos por la costa del Garraf. Ellos parten desde Sitges.

Alternativa a los delfinarios

La cuarta embarcación donde avistar cetáceos es la de Depana, asociación ecologista con más de un millar de socios. “Todos voluntarios”, puntualiza David Rodès. Es el responsable de navegación de la entidad. Capitán, geólogo, librero. Cuando no está navegando, está rodeado de libros antiguos en la Llibrería Rodés (Banys Nous, 8).

Hará ya 15 años que empezó a capitanear las travesías marítimas de Depana. “Lo planteamos como una alternativa a los delfinarios”, apunta. Las retomaron en febrero. Suelen hacer una salida al mes todo el año (excepto agosto, diciembre y enero). La próxima es el 30 de marzo. Salen desde Vilanova i la Geltrú. “El objetivo es la concienciación sobre la conservación y el conocimiento de los cetáceos”, apunta el capitán. “Ya hay gente –asegura- que viene año tras año”.

Suscríbete para seguir leyendo