Cierra después de 72 años la última pescadería de un barrio de Barcelona: "Da mucha pena, se podía evitar"

Después de 72 años de historia, la Peixateria Anita, ubicada en la calle Cardenal Tedeschini de Barcelona, cierra sus puertas el próximo 30 de marzo. Las obras de pacificación en la calle han terminado por asfixiar el negocio, propiedad de Enrique Crespo Melgar, quien se ve obligado a bajar la persiana después de 38 años trabajando en él. El próximo 30 de marzo será el último día de actividad para este comercio del barrio del Congrés i els Indians, en el distrito de Sant Andreu. Abrió en 1953 y es, además, la última pescadería de proximidad que queda en la zona.

Cierra la 'Peixateria Anita' del barrio de Congrés tras más de siete décadas / Elisenda Pons

Crespo empezó a trabajar como dependiente en la Peixateria Anita hace 38 años, cuando pertenecía a sus exsuegros. “Mi exsuegro cogió la tienda en 1987. Llevaba abierta desde el 1953. Yo me la quedé en 2005, cuando se jubiló. Aquí aprendí a ser pescadero”, explica en una entrevista con EL PERIÓDICO. Sus antecesores llegaron a tener otro local más en la zona, concretamente en la calle de Garcilaso, con tres personas despachando y colas diarias en la puerta. Sin embargo, la situación hoy es distinta. El comercio de proximidad ha ido decayendo y las obras en su calle han sido la gota que ha colmado el vaso.

El actual propietario sostiene que la decisión de cerrar ahora se debe, sobre todo, a estos trabajos en Cardenal Tedeschini, que comenzaron en octubre. Destinados a ampliar las aceras y mejorar la accesibilidad de la zona, cuentan con un presupuesto de casi 2,1 millones de euros y una duración prevista de 10 meses, hasta finales de verano. “Toda la logística de la obra la han puesto justo delante de mi negocio, el único de toda la calle. ¡Me han encerrado!”, protesta el pescadero.

Estos últimos meses, frente a su local han habido vallas, planchas, casetas y espacios de almacenamiento de materiales. Por ello, está convencido que clientes habituales de la pescadería, muchos de ellos personas mayores, han dejado de pasar a pie por este tramo. Tampoco los coches pueden parar enfrente para hacer una compra rápida. “Les es imposible venir. Podrían haber puesto la logística en otro sitio”, critica.

Cuando empezó la obra, rememora Crespo, pensó que podría aguantar los diez meses. Pero no ha sido así. “Ni siquiera he podido mantener el aperitivo que hacía en la tienda el primer domingo de mes, que organizaba con un grupo de gente del barrio”, dice. El descenso de ingresos se ha vuelto insostenible para él: “Estos últimos meses no me llegaba para vivir. El beneficio ha sido cero. He vivido con ahorros y con la ayuda de mi madre”.

Tras recibir las reiteradas quejas del comerciante, a mediados de febrero el Ayuntamiento de Barcelona trasladó una de las dos casetas que estaban instaladas frente a la pescadería. La otra caseta está previsto que se retire a finales de este mes, según han informado fuentes municipales a este diario. No obstante, durante el mismo mes de febrero, Agbar empezó al mismo tiempo otras obras de renovación de la red de abastecimiento de agua, justamente en la acera donde se sitúa la tienda.

Después de todos estos meses de molestias, el consistorio, a través del Distrito de Sant Andreu, ha accedido este mes de marzo a colgar en las vallas de las obras una lona informando de la ubicación de la pescadería. Pero esta medida no ha servido para salvar el negocio.

Enrique, a sus 58 años de edad, ya está buscando empleo como pescadero en otras tiendas o supermercados: “Es mi oficio. Me iré a ganar el salario que me paguen y al menos llegaré a final de mes y no sufriré lo que he sufrido. Ya me está bien”. Resignado con la idea de repartir currículums y terminar cobrando un sueldo modesto, espera así superar una crisis que le ha llevado incluso a medicarse para dormir.

La última pescadería del barrio

La Peixateria Anita era la última pescadería de barrio que quedaba en el Congrés i els Indians. “Funcionaba muy bien, yo me ganaba muy bien la vida”, recuerda. Como en el resto de la ciudad, este mercado lo copan los supermercados. “No hay más pescaderías así”, afirma. El cierre deja al barrio sin un comercio de toda la vida, de confianza para los clientes que llevaban años comprando allí. Vecinos de la zona destacan el trato de Crespo, su buena atención y el producto fresco de calidad. “De las que apenas ya quedan”, comentaban los vecinos.

El pescadero se despedirá de sus amigos, vecinos y clientes con un "aperitivo especial" el domingo 30 de marzo. Lo anuncia con un cartel casero en la fachada. Hasta entonces, abre por las mañanas para liquidar existencias. La fecha de cierre la divulgó también en redes sociales esta semana el consejero portavoz de ERC en Sant Andreu, Carlos R. Escuredo, que enfatizó la dedicación del veterano tendero: "38 años de comercio de barrio, de implicación vecinal. Pero, a pesar de los gritos de socorro, en el Congrés i els Indians el comercio de proximidad muere y la desidia es la única respuesta municipal”.

Comerciantes en pie de guerra

Desde la Unió de Botiguers del Congrés i els Indians, su presidenta, Paula Barrio, se muestra muy crítica con la gestión del ayuntamiento. En declaraciones a este diario, manifiesta que están “muy tristes y decepcionados, porque se podría haber evitado”. “El ayuntamiento no contó con él para intentar gestionar las obras de otra manera", lamenta.

Barrio señala que la calle donde se ubica la pescadería es "muy grande" y cree que había otros lugares donde se podrían haber colocado las casetas y la zona logística de las obras, pero eligieron hacerlo justo delante de la única tienda que quedaba abierta. “Si la situación de los autónomos ya es difícil, esto lo complica todo aún más. Ha faltado voluntad política y nos hemos visto muy dejados”.

Añade que el consistorio ya aplazó parte de estas obras para no interferir en la fiesta mayor del barrio, por lo que considera que también podrían haber hablado con los comercios afectados. “Quizás las obras se podrían haber hecho por tramos, afectando durante menos tiempo a la pescadería. Pero no se ha gestionado nada bien y la ayuda ha sido cero”, afirma.

Finalmente, el resultado es que el barrio pierde un comercio emblemático. “Las mujeres mayores ahora están diciendo que no saben dónde irán a comprar”, lamenta Barrio. “Cada vez queda menos pequeño comercio en Barcelona y lo ponen más difícil. En el Congrés i els Indians, la situación comercial es muy mala. Da mucha pena, porque han obligado a Enrique a cerrar”, añade indignada. “Si el pequeño comercio acaba desapareciendo, perderemos todos. Al final, estaremos rodeados de las mismas tiendas en todas partes: cafeterías, carcasas de móviles y supermercados 24 horas. Y entonces ya será tarde para quejarse”, reflexiona.