Pulso entre el Ayuntamiento de Barcelona y una asociación histórica por un edificio de Sants

El Ayuntamiento de Barcelona y una asociación vecinal histórica, el Centre Social de Sants, disputan un pulso por la gestión de la renovada sede de la entidad, cuyas obras para multiplicar la superficie por 10 se están ultimando. Los aplausos y los abucheos han evidenciado las divergencias que el asunto ha provocado este jueves en el consejo del distrito de Sants-Montjuïc, donde el gobierno del PSC ha desechado una propuesta de Barcelona en Comú para que el Centre Social de Sants siga haciéndose cargo del inmueble rehabilitado, que pasará a ser de titularidad municipal. Pese a la oposición del ejecutivo socialista, el PP y Vox, la proposición se ha aprobado con el apoyo de los Comuns, Junts y ERC.

La sede situada en el número 30 de la calle Olzinelles se reabrirá en septiembre, con una ampliación con la que pasará de contar con 125 metros cuadrados a más de 1.000, repartidos entre tres plantas y un sótano, describe el gobierno local. El Centre Social de Sants pide seguir llevando el timón en el equipamiento junto a otras entidades de la zona, mediante lo que define como una "gestión cívica". Como ejemplos a imitar, cita las Cotxeres de Sants y la Lleialtat Santsenca, con las que quiere "crear sinergias" para articular "un polo vecinal de encuentro y dinamización comunitaria para entidades y vecinos".

"Cuando salimos de la sede, se nos prometió que volveríamos y que, una vez acabadas las obras, sería gestionado por nosotros", han asegurado miembros del Centre Social de Sants durante el pleno del distrito. "Las obras están muy avanzadas, pero las negociaciones no mucho", han lamentado.

Gestión compartida

El PSC ha respondido que aboga por una "cogobernanza" del nuevo centro y una "gestión compartida de espacios entre diferentes entidades", que incluya al distrito y varias asociaciones, incluido el Centre Social de Sants, ha manifestado el consejero Albert Deusedes. El socialista ha enfatizado que se han invertido más de dos millones en el inmueble pendiente de apertura. "Muchas entidades necesitan un espacio estable para llevar a cabo su actividad y, como administración, tenemos la obligación de ofrecer equilibrio y ofrecer esta sede a cuantas más entidades mejor", ha postulado.

El Centre Social de Sants ha señalado que su propuesta de gestión cívica no se cierra en exclusiva a la propia asociación. "Es abierta a todo el barrio, a todas las entidades que quieran participar, gestionado no solo por el centro social, sino por una amalgama de entidades que quieran participar con todos nosotros, ahora y en el futuro", ha sostenido. Por su parte, BComú ha considerado que "no se entendería que no se dé confianza" al Centre Social de Sants para encargarse del equipamiento, y ha resaltado su labor durante más de medio siglo en el barrio.