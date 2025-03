El comité de expertos de Collboni respalda ampliar la tercera pista del aeropuerto "sin tocar la Ricarda y el Remolar"

No es lo mismo adaptar que ampliar. Como no es lo mismo alargar la pista de un aeropuerto que optimizar la operatividad actual de la infraestructura para sacarle el mayor rendimiento posible. En estos parámetros parece moverse el informe presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona por el consejo asesor de infraestructuras presidido por Santi Vila, que recibió el encargo, en julio de 2023, de redactar una hoja de ruta sobre el futuro de El Prat. Los 25 expertos que han formado este peculiar senado están de acuerdo en que el aeropuerto debe dar más de sí, sobre todo en lo que tiene que ver con los vuelos de más larga distancia que ahora hacen escala en otras grandes capitales europeas. Pero no hay tanta contundencia a la hora de señalar soluciones concretas, puesto que las limitaciones en materia de medio ambiente -con la Unión Europea observando- son difíciles de sortear. Aunque hay un cierto guiño hacia la propuesta que en su día hizo Foment: alargar la pista sin pisar la naturaleza.

Un avión despega sobrevolando la zona de la Ricarda en la desembocadura del Llobregat / JORDI COTRINA

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha abierto la exposición sin recurrir ni una sola vez, cuando citaba la infraestructura en sí, a la palabra 'ampliación'. En cambio, en un par de ocasiones, sí se ha sentido cómoda con la idea de "adaptar" el aeropuerto. Sí ha hablado de "aumentar el número de vuelos de largo radio" y de "aumentar la capacidad" de El Prat para llegar a las 90 operaciones por hora (ahora está en un techo de 78). ¿Pero cómo? Eso lo ha dejado en manos de Vila y del ingeniero jefe del consistorio, Oriol Altisench.

Coincidencia sin cita

El punto tres del informe es quizás el que más pistas aporta. Insta a crear un "marco de diálogo social e institucional, plural y abierto, que trabaje en soluciones a medio y largo plazo que permitan alargar la pista corta, preferentemente sin tocar los espacios protegidos de la Ricarda i el Remolar, las dos reservas naturales que custodian los dos extremos del largo pasillo de asfalto que está más cerca del mar.

Torre de control del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / EFE

La propuesta que más se acerca a lo que defiende el comité de expertos es la que presentó Foment del Treball a finales de octubre de 2023: alargar la pista sobre la Ricarda con pilones que eviten pisar la naturaleza. Preguntado sobre la coincidencia, Vila ha evitado simpatizar con ninguno de los proyectos que en los últimos cuatro años han ido viendo la luz. "No desautorizamos las propuestas presentadas hasta ahora", ha deslizado.

Tampoco se ha querido mojar sobre el hecho de que El Prat ya disponga de una pista larga, la número 1, que no se usa para los despegues de los grandes aviones porque el ruido molesta a los vecinos de Gavà Mar y Castelldefels. El informe admite que la actual configuración de pistas ya permitiría llegar a las 90 operaciones por hora. Pero de llevarse adelante, prosigue, "podría desencadenar un conflicto vecinal por el impacto acústico". No es algo que los expertos receten, puesto que haría saltar por los aires el acuerdo al que llegaron los municipios del entorno y AENA para tener la fiesta en paz.

Con sutileza

A pesar de apoyar de manera sutil la ampliación de la tercera pista, el comité de expertos recuerda que cualquier intervención tendrá antes que hacer frente a todas las limitaciones que Europa impone en materia medioambiental. Este proyecto, de hecho, tal y como recuerda el documento, sucede "en un contexto en el que los aumentos de capacidad del sistema aeroportuario europeo han dejado de ser una prioridad". Más allá de la ampliación, o no, de la tercera pista, lo que sí recomiendan los expertos es tirar adelante una nueva terminal satélite destinada a los vuelos más largos (formaba parte del plan inicial de AENA de 2021) y establecer una mejor relación entre las dos terminales ahora existentes.

"Tenemos que crear un modelo aeroportuario catalán que tenga en cuenta Girona-Costa Brava, Reus y Alguaire" Jordi Coronas — Concejal de ERC

Los grupos municipales no han tardado en reaccionar a la presentación del informe. Desde Junts, el concejal Damià Calvet (exconseller de Territori), se ha mostrado de acuerdo con ampliar la capacidad del aeropuerto y se ha centrado en la necesidad de que la governanza de la infraestructura cruce el Ebro y recaiga en el Govern, y no en el Ministerio de Transportes. Jordi Coronas (ERC) ha evitado una valoración muy concreta sobre un dictamen "que no incluye una propuesta concreta" y ha apostado, más que por ampliar la tercera pista, por "crear un modelo aeroportuario catalán que tenga en cuenta Girona-Costa Brava, Reus y Alguaire".

"Un año escondido"

Más contundente se ha mostrado Janet Sanz (Barcelona en Comú): "No es propio de la ciudad de Barcelona priorizar la ampliación del aeropuerto por delante de los problemas que cotidianamente sufren los ciudadanos de la ciudad con Rodalies". Daniel Sirerea (PP) ha recordado que el informe llevaba "un año escondido en un cajón" y se ha mostrado partidario de la ampliación de El Prat. "Si no se amplía de manera inmediata el aeropuerto, será responsabilidad de las tres administraciones que tienen algo que decir al respecto. Es decir, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno. Es decir, el PSC y el PSOE.