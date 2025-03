Barcelona se prepara para desahuciar los asentamientos de chabolas de un solar en Vallcarca

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para desalojar en los próximos días a las personas sin hogar que, desde hace años, viven en chabolas en el solar ubicado entre la avenida Vallcarca y las calles Argentera y Cambrils. Para ello, el consistorio ha notificado de que ha iniciado el procedimiento para declarar el lugar como infravivienda, lo que le permitirá, en un plazo de diez días hábiles, desahuciar a las personas que ocupan este terreno, que es de propiedad mixta pública y privada.

En este solar está previsto desde hace años levantar el futuro Parc Central de Vallcarca, un gran espacio verde donde también se construirán con nuevas promociones de viviendas públicas. El objetivo del consistorio es que el parque esté terminado antes de que finalice el mandato, en 2027.

Desalojo inminente

Para recuperar el terreno, el ayuntamiento ha iniciado un procedimiento administrativo que declarará la zona como infravivienda y, dado que los habitantes del asentamiento previsiblemente no desalojarán voluntariamente el solar, es posible que el consistorio deba reclamar una autorización judicial para un desalojo forzoso, que podría llevarse a cabo cuando finalice el mencionado plazo de diez días hábiles a partir de este miércoles.

Esta intervención llega después de que, el pasado 20 de febrero, la comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona aprobara una proposición del PP para desalojar a los habitantes del asentamiento lo antes posible. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP, Vox y Junts y la abstención del PSC. BComú y ERC votaron en contra.

Vecinos reclaman soluciones sociales

Asociaciones vecinales de Vallcarca llevan tiempo siendo conscientes de que este desalojo era solo cuestión de tiempo y, por ello, llevaban años insistendo en que es necesario ofrecer una solución habitacional a las personas que malviven en el solar, principalmente familias de origen gitano-rumano con rentas bajas que difícilmente podrán acceder a una vivienda por sus propios medios. Además, subrayaban que los menores que forman parte de estas familias están escolarizados en el barrio y que forman parte de la comunidad.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que todos los desalojos se llevan a cabo de la mano de Servicios Sociales. Muchas de las personas que serán desalojadas no solo perderán el lugar donde vivían, sino también su espacio de trabajo, ya que la mayoría se dedica a la recogida y venta de chatarra y el solar en cuestión es el lugar donde almacenan el material y desarrollaban su actividad.

Familias gitano-rumanas que malviven en Vallcarca se dedican a la chatarra / MANU MITRU / EPC

50 habitantes, según SomBarri

Según datos del consistorio, constaría que son 17 las personas que pernoctan en este solar. No obstante, desde la asociación de Vallcarca SomBarri aseguran que esta cifra no se ajusta a la realidad, y que ningún técnico ni policía del ayuntamiento ha llegado a entrar en el asentamiento para hacer un censo, tal y como venía reclamando desde hace tiempo el Síndic de Greuges. Según SomBarri, actualmente duermen en las chabolas de este solar unas 50 personas. "Las cifras que tiene el ayuntamiento son identificaciones hechas en la calle. No es la forma de hacer un censo real", lamenta José, uno de los portavoces de la asociación vecinal, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Además, desde SomBarri manifiestan que echan de menos más diálogo con la administración. "Nosotros siempre hemos manifestado que sabíamos que llegaría este desalojo, pero queríamos alternativas sociales a estos desahucios, y desde el gobierno municipal en ningún momento las han ofrecido. Hicimos una instancia para pedir una reunión con Servicios Sociales y la concejala del distrito, Laia Bonet, pero no recibimos respuesta".

"No defendemos que los solares ni las ocupaciones sean una buena forma de vivir, pero es la única alternativa posible que tiene mucha gente. Queremos un acceso a la vivienda digna y posible, algo que hoy en día en Barcelona no existe", añade José.