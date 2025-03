Barcelona, en el ranking de las 'ciudades de 15 minutos'

Las grandes ciudades son lugares que se caracterizan por estar bien conectadas a través de complejas redes de transporte público que permiten acceder fácilmente a cualquier punto en poco tiempo. Sin embargo, ¿es igual de fácil acceder a los lugares a pie o hay que realizar paseos interminables?

La realidad es que, tal y como demuestra un estudio realizado por la revista 'Nature Cities', muchas ciudades están pensadas para poder acceder a cualquier espacio o servicio necesario para los residentes en un breve paseo a pie o en bici.

En el estudio, se destaca cuáles son las 20 ciudades en las que los habitantes pueden acceder a estos lugares caminando durante un periodo de tiempo máximo de 15 minutos.

Qué implica ser una 'ciudad de 15 minutos'

La idea de las '15 minute cities' es demostrar cuáles son las ciudades cuya planificación urbanística permite a sus residentes o a los turistas un fácil y rápido acceso a cualquier servicio o lugar sin necesidad de coger un vehículo.

En este sentido, estamos hablando de ciudades que priorizan a los habitantes y a sus necesidades. Se trata de metrópolis que permiten moverse fácilmente a pie o en bicicleta, favoreciendo así la reducción de los efectos perjudiciales para el medioambiente derivados del uso de los vehículos.

La importancia de estas ciudades

El modelo de 'ciudad de 15 minutos' presenta grandes beneficios tanto para la población como para el medioambiente.

Según se explica en el artículo 'A guide to 15-minute cities: why are they so controversial?', publicado en el portal web del Colegio Universitario de Gestión Patrimonial (University College of Estate Management), del Reino Unido, se trata de un concepto clave en un contexto en el que "cada vez más zonas se urbanizan y la densidad de población se incrementa".

En este contexto, afirman que "surge la oportunidad de adoptar procesos sostenibles en el diseño, la planificación y la creación de las ciudades que pueden convertir los objetivos de reducir las emisiones en una realidad".

Es por eso que destacan las 'ciudades de 15 minutos' como "una de las innovaciones más significativas en este aspecto, junto con conceptos como las infraestructuras verdes".

Barcelona, una de las 20 'ciudades de 15 minutos'

El estudio de 'Nature Cities' define que la capital catalana entra en el ranking de las 20 ciudades con una planificación que sitúa a los residentes y visitantes como prioritarios.

Según el informe, Barcelona se sitúa en la posición 19, y está calificada con un 9,2 sobre 10 en relación con el tiempo que se requiere para llegar a los lugares o servicios necesarios para los ciudadanos.

En este sentido, el estudio destaca que el 85,36% de los habitantes de Barcelona viven a menos de 15 minutos de los servicios y equipamientos esenciales.

Las otras ciudades del ránking

La lista de la revista 'Nature Cities' solo incluye otra ciudad española como una 'ciudad de 15 minutos', y la posiciona en el puesto 14. Se trata de Bilbao.

El resto de ciudades son, en su mayor parte, italianas, francesas y alemanas. Este es el ranking completo: