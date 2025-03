El sol regresa a Barcelona en mitad del marzo más lluvioso y gris de los últimos años

A falta de cinco días del inicio de la primavera, el sol ha vuelto a brillar este sábado en Barcelona, tras varias jornadas en que el cielo encapotado, los chubascos y el tiempo adverso se han impuesto. De hecho, la ciudad lleva hasta ahora un mes de marzo inusualmente gris: hasta este viernes, ha llovido en nueve de los últimos 14 días y la capital ha gozado de menos luz solar de la habitual, según los datos del Observatorio Fabra.

A tenor de las estadísticas del observatorio, Barcelona solo ha contabilizado 49,6 horas de luz solar, apenas el 30,6% de lo que correspondería de acuerdo a la media, informa Betevé. Febrero ya fue más nublado de lo habitual. En marzo, el Observatorio Fabra ha recogido 107 litros por metro cuadrado. Solo en la última semana, se han registrado 65,4 litros por metro cuadrado, en que la temperatura media ha caído por debajo de los 10 grados centígrados. Se ha quedado en 9,7 grados.

Aspecto de la playa de la Barceloneta, este sábado algo más soleado tras varios días con el cielo encapotado en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

La claridad con la que ha amanecido este sábado tras varias jornadas desapacibles ha animado a numerosos barceloneses a salir a la calle para aprovechar el fin de semana. Los más osados se han atrevido a tenderse en la playa (a descamisarse, incluso) y tomar el sol. Si bien algunas nubes han teñido el cielo hacia el mediodía, el cielo no ha llegado a oscurecerse, diáfano como los barceloneses están acostumbrados a verlo. A buen seguro, muchos lo han echado en falta.

No obstante, sigue siendo obligado abrigarse: la temperatura media hasta las diez de esta mañana ha sido gélida, de tan solo 5,2 grados centígrados, con una mínima de 3,2 grados y una máxima de 9,1. El mercurio ha remontado tímidamente hasta los 12 grados durante el mediodía. El pronóstico del Meteocat prevé que los termómetros no rebasen los 15 grados en la urbe este sábado. El sol predominará durante la jornada y no se cuenta que caigan precipitaciones sobre Barcelona.