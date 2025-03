La 'Escaleta': el método para ahorrar tiempo en tus desplazamientos por el Eixample

La prisa se ha convertido en el denominador común de una sociedad que vive a un ritmo muy acelerado. Y la población busca cualquier alternativa para ahorrar unos minutos de su tiempo, bien sea en transporte público, privado o incluso a pie.

Barcelona tiene en común con poblaciones como Atenas, Valencia, Nueva York o Chicago que tienen un modelo de municipio ordenado por cuadrículas, algo que se conoce formalmente como ciudad reticular. El caso de la ciudad condal es todavía más particular ya que, excepto en calles como Diagonal o Paseo de Gràcia, las víass miden prácticamente lo mismo, unos 20 metros de anchura.

La población de Barcelona apuesta por el método de la 'Escaleta' para ahorrar tiempo en sus trayectos por la ciudad, especialmente en el Eixample, que consiste en no ir continuamente en línea recta. Según esta teoría, el viandante debe ir cambiando de dirección como si siguiera una escalera.

'El Boig de Can Fanga', conocido en la red social 'X' por sus icónicas publicaciones del buen barcelonés, lo ha ilustrado con una imagen y ha asegurado que "pensaran que eres corto o nuevo" si decides hacer tu camino todo en la misma dirección. Este usuario defiende también que esta opción te permite no parar en los semáforos, ya que puedes cruzar o no la acera según esté en verde, ámbar o rojo.

Esta conocida leyenda barcelonesa tiene una base científica conocida como la geometría del taxista o la distancia de Manhattan, que mediante una fórmula matemática certifican que la manera más rápida de ir por la ciudad es renunciando a andar en la línea recta.