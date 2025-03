Barcelona reclama "desjudicializar" los ejes verdes tras el último revés del TSJC

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido desjudicializar el conflicto sobre los ejes verdes tras el último revés de la justicia contra las reformas de Consell de Cent y Enric Granados. El consistorio se ha comprometido a hacer más pacificaciones en la ciudad a partir del consenso, el diálogo y el acuerdo. Así lo han indicado a EFE fuentes municipales, que han confirmado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les ha notificado una sentencia, con un voto discrepante, que avala la resolución de la Audiencia de Barcelona contra el eje verde en el cruce de Consell de Cent y Enric Granados, al concluir que para pacificar estas vías era necesario modificar el plan general metropolitano (PGM), cosa que no se hizo.

Esta resolución judicial del alto tribunal catalán, adelantada por La Vanguardia, desestima el recurso que interpuso el ayuntamiento, que ha anunciado que volverá a recurrir por un principio de responsabilidad institucional y porque defienden la legalidad de la actuación. El gobierno de la ciudad, además, mantiene que impulsará más pacificaciones de calles, pero "escuchando, compartiendo y llegando a acuerdos", porque están convencidos de que Barcelona "necesita más espacios verdes y más espacio peatonal". "No se pueden permitir que las transformaciones urbanísticas se judicialicen", señalan las fuentes municipales consultadas.

Distintos fallos

Las fuentes municipales remarcan que de las distintas sentencias judiciales sobre los ejes verdes, una era favorable al consistorio y avalaba que el proceso se hizo correctamente. Subrayan que la última sentencia del TSJC que confirma el revés de la Audiencia en el eje verde de Consell de Cent y Enric Granados cuenta con el voto particular de una magistrada que apoya la tesis de los servicios jurídicos del consistorio de Barcelona, en el sentido de que las obras no han variado la funcionalidad de las calles y que, por lo tanto, el funcionamiento de las calles no ha variado. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona considera que la divergencia de criterio entre las diferentes sentencias y este voto particular pone de relieve la necesidad de avanzar en la desjudicialización del conflicto sobre los ejes verdes.

El eje verde de Consell de Cent / MANU MITRU

De hecho, las fuentes municipales consultadas remarcan que si cuando se aprobaron las zonas verdes -en la etapa de Colau- se hubiera trabajado con consenso y diálogo y se hubiesen tenido en cuenta las preocupaciones y discrepancias sobre los ejes verdes no se habría llegado hasta ese punto. De esta forma, el consistorio considera que la sentencia del TSJC y las que ha habido hasta el momento sobre los ejes verdes son una oportunidad para "desjudicializar" el conflicto y hacer las cosas de forma diferente, como consideran que está haciendo el equipo municipal liderado por Collboni.