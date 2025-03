La calle de Tuset de Barcelona estrena Focacha: una coctelería 'clandestina' que homenajea a la 'gauche divine'

La calle de Tuset es corta pero intensa. Desde los vibrantes años de la 'gauche divine' (a finales de los 60 y en los 70), hasta la actualidad, relanzada como bullicioso eje de restauración y ocio. En esa ruta de 300 metros que va de la Diagonal a la Travessera de Gràcia se celebró ayer jueves el debut de un fichaje destacado. Se llama Focacha y destaca por su doble personalidad: tras la primera parte del local --una focacceria artesana-- se 'esconde' una coctelería que transporta a aquellos añorados años dorados. Pero es además el último invento del prolífico grupo barcelonés Confitería, que suma ya 25 bares, coctelerías y restaurantes, la mayor parte de los cuales son establecimientos históricos recuperados o rescatados.

Esa estructura tipo 'speakeasy' tiene como chispa homenajear --"humildemente", dicen-- a Oriol Regàs y el mítico Bocaccio, así como a la esencia de la llamada 'Tuset Sreet'. Sin embargo han desdesñado la idea original de bautizarlo Focaccio, y se han decantado por Focacha, cuyo rótulo preside el número 19.

La entrada con focacceria, en Tuset, 19. / MANU MITRU / EPC

La parte de focaccias suma el encanto de los hornos italianos tradicionales con un guiño en forma de imágenes enmarcadas a personajes que en aquella época dinamizaron la ciudad, de Carme Balcells a Joan de Sagarra, pasando por Leopoldo Pomés, García Márquez o Jaime Gil de Biedma. Hay un repertorio de opciones calóricas, de la nostrada Butifarra negra (con ricotta ahumada de oveja y compota de manzana) a la de Roast beef (con ternera, salsa tonnata, aroma de limón, tomate seco y lechuga), pasando por la poderosa Porchetta (la carne asada con crema de gorgonzola y cebolla tierna encurtida), entre otras, por entre 10,5 y 13 euros.

Acceso camuflado

Luego, a través de una puerta metálica que simula una cámara frigorífica se accede discretamente al corazón del local, una coctelería con módulos de colores vibrantes que se reflejan en la barra de acero inoxidable. Pero el envoltorio del resto de esa sala del suelo al techo es de moqueta, como contraste. Enric Rebordosa, artífice del imperio junto a su hermano Joan y Lito Baldovinos, explica a este diario que esa escenografía ideal --obra del magistral Pichiglas Studio que lleva años vistiendo sus propuestas-- bien merece el peaje de renovar el pavimento cada pocos meses...

Un barman prepara unos cócteles en Focacha, este jueves. / MANU MITRU / EPC

El espacio exhibe una zona más social combinada con pequeñas alas laterales más íntimas, donde solo caben dos. Explican que se inspira en el proyecto Visiona II del arquitecto Verner Panton de 1970. Pero el montaje va más allá, porque cruzando un arco se llega a una segunda estancia más nocturna, la sala del DJ, marcada por la nostalgia sesentera, pero también con aires futuristas. Destaca una cúpula y una iluminación que va cambiando de color el ambiente, donde preside un sofá para entregarse plácidemente a los cócteles.

Como banda sonora, la música retro que recuerda a los tiempos del Studio 54 neoyorquino (y otras añoranzas) ejercerán de filtro para muchos noctámbulos jóvenes, y harán que cuarentañeros y cincuentañeros estén como pez en el agua, de miércoles a domingo, de 18.00 a 2.30 o 3.00 horas, según los días.

Más allá del interiorismo, que no defrauda, el nuevo proyecto del grupo se cimenta en los tragos. Confitería es el padre creador de coctelerías de culto como Paradiso, Dr. Stravinsky y Monk, entre otras, así que aquí las creativas elaboraciones no pueden fallar. Apuestan por cócteles de autor, divertidos y con nombres propios, del Madonna, al Dolly Parton, el picante Stevie Wonder, el refrescante Julio Iglesias o el sorprendente The Police (con agua de tomate e infusionado con parmesano, entre otros ingredientes, a 14 euros).

La sala cúpula de Focacha, insonorizada para un cóctel con música 'remember'. / MANU MITRU / EPC

En horas punta se servirá una selección de elaboraciones, aunque en momentos de tranquilidad también será posible demandar cócteles clásicos, apuntan. Siempre con la vista puesta en aquella Barcelona bohemia de la que apenas han oído hablar las nuevas generaciones. Y con la ilusión de que Tuset vuelva a destellar y no solo sea un imán para veinteañeros sedientos de chupitos y decibelios.

La calle de Tuset tiene el riesgo de morir de éxito por su agitación nocturna y algunas quejas vecinales que llevaron al ayuntamiento de Barcelona el pasado noviembre a anunciar el recorte horario de sus terrazas los fines de semana. La mayor presión inspectora ya había provocado que al menos media decena de establecimientos estuviesen en traspaso en otoño, pese a mantenerse en activo. Este nuevo desembarco apunta a ampliar el espectro de su público, y aún más con otro proyecto más clásico que levantará el telón próximamente, del que todavía no se puede hablar.

Suscríbete para seguir leyendo