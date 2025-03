El bus sin conductor arrasa en Barcelona y prevé regresar en 2030 con mayor capacidad

Donde algunos ven un bus sin conductor, Germán Escrich ve una revolución de la movilidad. "Imagínate un taxi que mientras lleva a una persona al aeropuerto detecta que otro usuario, a unos metros, también va para allá y lo recoge. Un taxi normal no lo puede hacer y estaríamos ahorrando tiempo, dinero y contaminando menos", ha explicado. Este informático es uno de los muchos curiosos que se han acercado a probar el Robo Minibus, el vehículo autónomo en pruebas que estos días hace una ruta circular por el centro de Barcelona.

Sin embargo, las propuestas de Escrich tendrán que esperar unos años para empezar a tomar forma. "Si no pasa nada fabuloso antes, hasta 2030 no haremos más pruebas en Barcelona, aunque serían con buses con más capacidad", ha explicado a algunos curiosos Alberto Jurado, uno de los ingenieros que el Grupo Renault ha dispuesto para supervisar las pruebas de este minibús autónomo de la empresa china WeRide.

Carlos Santos y Alberto Jurado, en el Robo Minibus a su paso por el paseo de Gràcia / Zowy Voeten / EPC

Por ahora, el minibús que se ha abierto al público solo tiene plaza para ocho personas, aunque no admite más de cuatro o cinco pasajeros en cada tanda. Esta poca capacidad ha hecho que muchos interesados no pudieran subirse al bus o que tuvieran que hacer cola durante media hora o más. Entre estos afectados está el propio Escrich, que había aprovechado su hora de descanso en el trabajo para probar el vehículo y se ha topado con que los responsables de los 'tests' también habían parado a descansar una media hora.

"Tengo que reiniciar el sistema", ha bromeado Jurado con él. "Es que para los que trabajamos habéis puesto malas horas", ha rebatido sin maldad Escrich. El bus está opertaivo desde este martes y hasta este viernes de 11:00h a 17:00 h.

El autobús autónomo de WeRide y el Grupo Renault a su paso por la Rambla Catalunya / Zowy Voeten

Éxito abrumador

De hecho, el éxito de convocatoria ha abrumado a los organizadores de las pruebas, que ya no dejan que los pasajeros den una vuelta completa al circuito. "Queríamos hacer el operativo normal, pero había gente que se ponía a hacer campings aquí dentro", ha explicado Carlos Santos, compañero de Jurado en el Grupo Renault, a tres personas que sí han logrado recorrer algunos metros con el Robo Minibus.

Se trata del profesor universitario Antonio Muniente y dos de los estudiantes de su asignatura de Innovación Digital, Ignasi y Julián, que han preferido llegar tarde a sus clases de la tarde para poder avanzar unos pocos metros con el bus autónomo . "Hay que aprovechar todas las oportunidades que te da una ciudad como Barcelona", ha celebrado el profesor antes de que el Robo Minibus avanzara.

Antonio Muniente, fotografiando a Ignasi, Julián y a Carlos Santos en la parada del bus en la calle Rosselló / Zowy Voeten

Su viaje ha empezado de manera accidentada. Cuando el bus estaba por incorporarse a la circulación en la calle Rosselló, un coche casi choca con él. Aún así, desde el interior del vehículo el frenazo no ha sido demasiado brusco. Joseph, un turista francés que también iba en el bus con los estudiantes ha asegurado que, pese al susto, "no hubiera necesitado llevar puesto el cinturón de seguridad". "Es impresionante ir montado en algo que no tiene volante, ha sido muy curioso", ha resumido tras bajar del autobús en la segunda parada del recorrido, en paseo de Gracia con calle València.

Allí, unas diez personas ya esperaban para disfrutar de la experiencia, y algunas han tenido que quedarse fuera y resignarse a esperar media hora a que el bus completara el círculo de nuevo. Una de ellas era Mirko, el 'youtuber' responsable del canal 'Viajando con Mirko', que ha registrado toda la experiencia en su cámara 'GoPro'. "Vi esto por la prensa y pensé: Tengo que hacerle un vídeo", explica el creador de contenido poco después de grabar la introducción para su próximo 'vlog'.

Mirko, mientras esperaba al Mini Robobus en paseo de Gràcia / Zowy Voeten / EPC

Más suerte han tenido con los tempos Pilar Saiz y su hijo, Gerard, que han podido coger el bus tras esperar poco más de 15 minutos. "Hay tantos estímulos que casi no he pensado en que estaba en un autobús sin conductor ni volante" ha explicado Pilar, que se enteró de las pruebas por un post de Instagram. "Además, los responsables te van explicando muy bien como funciona todo", ha añadido.

Pilar Saiz y su hijo Gerard, tras coger el bus autónomo / Zowy Voeten

La conducción en Barcelona, siempre problemática

Cuando deje Barcelona este viernes, el Robo Minibus se irá directamente a París, donde dará servicio entre las diferentes pistas del Roland Garros. Allí fue donde este bus autónomo hizo sus primeras pruebas hace un año, aunque circular por la capital catalana ha supuesto uno de sus mayores retos hasta la fecha. "Hemos tenido que entrenar el modelo de inteligencia artificial del bus durante tres semanas para circular con Barcelona", ha explicado Jurado. "Puede no parecer mucho, pero es que para París y para otras ciudades no nos hace falta entrenarlo", ha aclarado.

De hecho, durante los paseos de este bus, los responsables se han encontrado con situaciones inverosímiles. "Una señora se puso delante del bus a hacerle fotos mientras iba cruzando un paso de peatones en rojo", recuerda Jurado con una mezcla de frustración y asombro.

Joseph, sacándose un 'selfie' con el bus autónomo en la parada de la calle Rosselló / Zowy Voeten / EPC

Que el Robo Minibus llegara a estar abierto al público, aunque con cuentagotas, tampoco ha sido un camino de rosas a nivel administrativo. De hecho, la idea original era que este bus autónomo diera servicio durante el Mobile World Congress celebrado la semana pasada, pero WeRide y Renault no consiguieron los permisos necesarios a tiempo y tuvieron que ofrecer el servicio con conductor.

Durante estas pruebas, sin embargo, el único problema que ha tenido que enfrentar el Robo Minibus ha sido la alta demanda que lo ha hecho "casi morir de éxito", en palabras del compañero de Jurado, Carlos Santos.