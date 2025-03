Preocupación por los incendios de baterías de patinetes eléctricos en las plantas de residuos del área de Barcelona

Los quebraderos de cabeza por los incendios de las baterías de patinetes eléctricos no terminan en el transporte público, donde persiste el veto 'sine die' de estos polémicos vehículos de movilidad personal. La preocupación ha cobrado también protagonismo en las plantas de residuos del área de Barcelona, encargadas de tratar los deshechos generados por 3,3 millones de habitantes para reutilizarlos o reciclarlos. Estas instalaciones han atestiguado los últimos años cómo cada vez les llegan más baterías de litio. De manera indebida, ya que sobre el papel no deben ser depositadas en los contenedores ordinarios, como habitualmente ocurre. La inquietud es latente tanto por el perjuicio medioambiental que implicaría la potencial paralización del servicio en caso de daños irreparables, así como por la elevada inversión pública que requiere el mantenimiento de estos complejos equipamientos.

"El riesgo de incendio en las plantas de tratamiento de residuos ha aumentado considerablemente en los últimos años", asume Joan Miquel Trullols, director de Prevención y Gestión de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración supramunicipal responsable de gestionar estas instalaciones en la conurbación integrada por la capital catalana y otros 35 municipios. El ente metropolitano tiene identificados hasta cinco casos recientes, cuatro del pasado 2024 y uno más de enero de este 2025, de lo que describe como "conatos de incendio", definidos como fuegos de impacto limitado en las instalaciones que, ante las actuaciones de Bombers, se han logrado detectar y extinguir con celeridad.

"Aunque cada vez hay más conatos de incendio y algún día podrían derivar en un incendio descontrolado", lamenta Trullols, quien asegura que el AMB "no puede permitirse el lujo de que se queme una planta de tratamiento y se quede sin utilizar durante dos años por culpa de una batería". Tanto es así que el AMB ha pedido a los responsables de las instalaciones que se "refuercen más allá del cumplimiento legal" para extremar las precauciones ante el riesgo de incendios. Según los últimos datos de la Cuenta General 2023 del AMB, los cuatro 'ecoparques' que gestiona el ente supramunicipal —Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs y Hostalets de Pierola— le han supuesto en total unos 275 millones de inversión.

Los dispositivos hallados en las plantas de reciclaje metropolitanas no son únicamente de patinetes, sino también de móviles o pequeños electrodomésticos como aspiradores, pero la inquietud de los técnicos de AMB en la actualidad sí se centra en el fenómeno de la irrupción de los vehículos eléctricos. Estas baterías suelen llegar a las instalaciones a través del contenedor gris (fracción resto) y del contenedor amarillo (plástico), y en menor medida del contenedor marrón (orgánico). Origen que tanto el AMB como la Agència Catalana de Residus (ARC) critican y desincentivan, tratando de concienciar a la ciudadanía para que lleve las baterías de litio a los propios puntos de venta y distribución de las empresas que los producen, en lugar de depositarlas en los contenedores bajo la puerta de casa por mucho que sea el camino más cómodo. Tampoco en 'puntos verdes' o 'deixalleries', aclaran en la ARC.

Si bien el AMB no detalla en qué instalaciones específicamente se han dado los incendios, sí precisa el lugar de las plantas donde se han producido: en las denominadas trituradoras o prensas, cerca de equipos que pueden perforar las baterías. Una vez agujereadas, "el incendio es difícil de extinguir", explican desde el AMB. En ese caso, puntualizan fuentes de la ARC, el protocolo prescribe la activación del plan de emergencia, la evacuación, el contacto con el 112 "y no intentar apagar con agua, pero sí con extintores de polvos ABC o de CO 2 ". Una vez extinguido, los bomberos sí recomiendan ahogar las baterías en agua.

Una trabajadora, durante el proceso de tratamiento de residuos en el 'ecoparc 2' del AMB en Montcada i Reixac. / Ferran Nadeu

Las principales causas de incendios de baterías

Las baterías de litio presentan dificultades de especial complejidad a la hora de sofocar incendios causados por ellas en plantas de residuos. Primero, porque provocan detonaciones y las explosiones pueden proyectar material en llamas, hecho que hace que el fuego se extienda rápidamente. También porque las llamas provocadas por ellas son difíciles de extinguir: está probado que los métodos tradicionales, como el agua o extintores de polvo químico, resultan ineficaces. Además, los gases que libera la combustión de las baterías contienen compuestos tóxicos. Por no hablar de lo que incrementa la rapidez de la propagación el hecho de que en las plantas haya cintas transportadoras en movimiento.

En el AMB tienen identificadas cinco causas por las que en sus instalaciones medioambientales se han producido incendios por baterías de litio los últimos años. Por una parte están los cortocircuitos internos o externos de las baterías, que lleva a la liberación de gases inflamables y, eventualmente, a incendios. En segundo lugar, las sobrecargas de las baterías también pueden desembocar en incendios o explosiones. Los daños físicos son otro motivo: si las baterías reciben un golpe o son perforadas, el electrolito puede escapar y, consecuentemente, aumenta la probabilidad de incendio. Otra causa es el calor extremo: someter las baterías a temperaturas altas no ayudan a mantenerlas alejadas de los incendios. Y, por último, el fuego puede ser causado también por defectos de fabricación.

Para evitar estas casuísticas, el AMB pone el acento en algunas recomendaciones para usuarios de baterías de patinetes eléctricos y de otros dispositivos. Por ejemplo, usar cargadores certificados para no sobrecargar los dispositivos. O no exponerlas a temperaturas extremas. O reemplazar las baterías si muestran signos de desgaste o daños. O utilizar las fundas adecuadas para almacenar y transportar las baterías, especialmente cuando son grandes cantidades. Y, sobre todo, "conviene que la ciudadanía se conciencia de que el lugar donde llevar las baterías de litio son los puntos de distribución o venta, ya que los 'puntos verdes', 'deixalleries' o 'ecoparques' no deben recogerlas de manera generalizada debido a que son inflabales y comportan un riesgo de incendio importante", concluyen desde la ARC.

