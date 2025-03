Las visitas de Barcelona a ciudades con contenedores inteligentes empiezan sin quorum

Las visitas que el gobierno municipal de Barcelona planteó a la oposición para conocer la experiencia de otros municipios con el despliegue de los contenedores de basura inteligentes ha empezado sin quorum. En el marco del grupo de trabajo, que comparten el ejecutivo con el resto de grupos para tratar de implementar este modelo en la capital con el máximo consenso posible, este miércoles estaba agendada la primera visita a Sant Just Desvern. A ella sólo ha acudido ERC, junto a los técnicos del consistorio. El resto de partidos han alegado distintos motivos por no haber asistido a la visita.

Junts, el grupo a petición del cual nació este grupo de trabajo, ha declinado asistir. Defienden que desde su formación tienen su propio modelo, basado en "tener un servicio más eficiente y una tasa más justa". "Lo que nos plantea el gobierno de Collboni, de momento, sólo es un contenedor cerrado, justo lo que tienen en Sant Just", explican fuentes del grupo a este diario. Insisten en que Barcelona debe tener un "modelo propio y líder", algo que no están percibiendo del gobierno socialista. "Probablemente" participarán en la reunión telemática prevista en la Seu d'Urgell el 24 de marzo, y "quizás" en la de Granollers, el 21 de marzo.

Por parte de los Comuns, el concejal responsable de este ámbito, Guille López, no ha asistido porque "tanto él como el grupo municipal conocen muy bien el proyecto de los contentedores inteligentes". Fuentes de la formación recuerdan que ellos impulsaron la recogida selectiva en el mandato anterior, con la exalcaldesa Ada Colau, y sostienen que López es el consejero delegado del área de Acción Climática en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), lo que le ha permitido trabajar "muy a fondo" esta cuestión. "Él mismo ha visitado diferentes municipios para ver la implantación de estos contenedores inteligentes", afirman las mismas fuentes.

La persona encargada de este tema en el PP no ha podido asistir este miércoles, pero en las próximas visitas "en principio" sí que tiene previsto acudir, dicen fuentes de los populares. Así pues, el pistoletazo de salida para desplegar este modelo en la ciudad no ha empezado con demasiado buen pie y, de momento, no augura un consenso fácil en el consistorio.

"Es nuestra responsabilidad"

Desde ERC, han lamentado haber sido los únicos que han asistido a esta primera visita. "Es nuestra responsabilidad para poder evaluar las propuestas del gobierno con pleno conocimiento", explican fuentes de la formación a este diario. Los republicanos dicen que les preocupa cómo se quiere implementar. "Vemos que la resta de grupos lo avalan sin seguimiento", sostienen. Insisten en que hace falta "ir al terreno y tener toda la información".

Prueba piloto en cuatro zonas

El planeamiento municipal es empezar con una prueba piloto en cuatro zonas de la ciudad, una para cada adjudicatario del nuevo contrato de limpieza municipal, y una vez consolidada ir extendiendo el nuevo sistema progresivamente. Estas cuatro zonas, todavía por decidir, albergarían unos 50.000 vecinos. Decisiones como las ubicaciones y el calendario se tomarán en el marco de la mesa de trabajo, donde primero se evaluará la metodología a seguir.

El gobierno municipal de Jaume Collboni impulsó este grupo de trabajo fruto del compromiso que adquirió en la comisión de Urbanismo del pasado noviembre, a petición de Junts. El ejecutivo y los grupos de la oposición, junto al equipo técnico del ayuntamiento, ya han iniciado la deliberación. Entre todos compartirán y harán el seguimiento de los trabajos necesarios para estudiar su despliegue. Propiciar un acuerdo transversal es una vía más lenta pero mucho más segura que impulsar en solitario la medida, que tiene elevados costes políticos porque obliga a la población a cambiar de hábitos.